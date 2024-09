Solana Kurs Prognose – Rallye auf neues Allzeithoch 2024 noch möglich?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Kryptowährung Solana (SOL) hat in den letzten Jahren beeindruckende Kursgewinne verzeichnet, doch nach einem starken Anstieg auf über 200 $ befindet sich der Kurs seit einiger Zeit in einer Konsolidierungsphase. Angesichts der aktuellen Marktlage fragen sich viele Anleger, ob Solana das Potenzial hat, 2024 ein neues Allzeithoch zu erreichen.

SOL’s Kursentwicklung in den letzten Monaten war eher durchwachsen

Solana wurde in den ersten Monaten dieses Jahres und mit dem Beginn der ersten Phase des aktuellen Bullenmarkts als eine der heissesten und beliebtesten Kryptowährungen gehandelt. Der Coin verzeichnete innerhalb weniger Monate eine Verzehnfachung seines Wertes, wobei der Kurs von knapp unter 20 $ auf einen Jahres-Höchststand von deutlich über 200 $ anstieg. Seit Solana jedoch dieses Kursniveau erreicht hat, befindet sich die Kryptowährung in einer anhaltenden Konsolidierungsphase.

Unmittelbar nach der starken Rallye erlebte Solana Anfang April einen Rückgang von über 200 $ auf zwischenzeitlich nur noch etwa 125 $. Es folgte eine Erholung auf 190 $, die jedoch erneut von einer Korrektur auf 125 $ begleitet wurde. Auch danach erholte sich der Kurs noch einmal in Richtung 190 $, woraufhin jedoch erneut eine fast identische Korrektur auf den offenbar sehr wichtigen 125 $ Support folgte.

Quelle: CoinMarketCap.com

In den letzten Wochen schwankte der Kurs überwiegend zwischen 140 $ und 160 $, bevor er schliesslich im Verlauf der letzten sieben Tage auch unter die Marke von 160 $ fiel. Innerhalb der letzten Woche sank der Kurs um 16,8 % auf den aktuellen Wert von 131 $. Damit beträgt die Wertentwicklung von Solana im Jahresvergleich zwar immer noch beeindruckende 560 % Kursgewinn. Im letzten Monat jedoch verzeichnete die Kryptowährung ein Minus von 23 %, im Verlauf der letzten Woche ein Minus von 16,8 %, und allein innerhalb der letzten 24 Stunden fiel der Kurs um 4,4 % von 137 $ auf seinen aktuellen Wert.

Auch die Marktkapitalisierung von Solana ist signifikant gesunken und liegt nun bei etwas mehr als 61 Milliarden $. Das Handelsvolumen ist mit lediglich 1,2 Milliarden $ in den letzten 24 Stunden ebenfalls auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Trotz dieser Rückgänge belegt Solana nach wie vor den fünften Rang unter den grössten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung und behauptet damit weiterhin eine dominante Stellung im Kryptomarkt.

Anleger fragen sich jetzt jedoch berechtigterweise, wie lange die Konsolidierungsphase der letzten Monate noch andauern wird und ob Solana aufgrund der jüngsten Korrektur möglicherweise bald sogar unter den 125 $ Support fallen könnte.

Trendwende und erneute Solana-Rallye bis zum Jahresende durchaus möglich

Die zukünftige Kursentwicklung von Solana lässt sich natürlich nicht mit Sicherheit vorhersagen. Dennoch ist es klar, dass das wichtigste Ziel für die Bullen derzeit darin besteht, den Kurs von Solana weiterhin über dem kritischen Support-Niveau von 125 $ zu halten und unter allen Umständen zu verhindern, dass dieser nachhaltig unterschritten wird. Sollte der Kurs jedoch unter diese Marke fallen, könnte die Korrektur sich weiter in Richtung 100 $ ausdehnen. Diese Marke stellt ein psychologisch bedeutendes Kursniveau dar, an dem mit dem nächsten signifikanten Support zu rechnen wäre. Sollte auch dieser Bereich nicht halten, könnte die bisherige positive Wertentwicklung von Solana ernsthaft gefährdet sein.

Quelle: TradingView.com

Falls es den Bullen jedoch gelingt, den Support bei 125 $ zu verteidigen, wäre in naher Zukunft eine Erholung des Kurses über 150 $ und in Richtung des Point of Control der aktuellen Konsolidierungsphase bei 160 $ zu erwarten. Gelingt es, diesen Bereich zu überwinden, könnte eine erneute Rallye in Richtung der früheren Höchststände bei 190 $ und 200 $ realistisch werden. Ein Durchbruch über die bisherigen Höchststände bei 187 $, 190 $ und 205 $ würde den Weg für eine noch grössere Rallye ebnen, die möglicherweise zu einem neuen Allzeithoch führen könnte. Dieses wurde während des letzten Bullenmarktes Ende 2021 bei knapp 250 $ erreicht.

Für den weiteren Verlauf des aktuellen Bullenmarktes rechnen einige Analysten, sofern Bitcoin und der restliche Kryptomarkt eine weitere grosse Rallye erleben, bis zum Ende des Jahres mit möglichen Kursen für Solana von 300 $ oder sogar 500 $. Langfristig werden von vielen Experten sogar Kursziele von 1000 $ als realistisch betrachtet. Es bleibt jedoch ein langer Weg, um diese Ziele zu erreichen. Aufgrund der aktuell noch unsicheren Marktlage richten sich viele Anleger derweil auf alternative Investitionen, insbesondere in kleinere und jüngere Coins wie beispielsweise STARS.

STARS wird jetzt von vielen Anlegern als vielversprechendere Investitionsalternative angesehen

Meme-Coins kommen und gehen, aber hin und wieder sticht eine heraus und zieht die Aufmerksamkeit des Marktes in grossem Stil auf sich. Aktuell sorgt Crypto All-Stars (STARS) für Furore, da der PreSale des Tokens kurz davor steht, die 1-Million-$-Marke zu knacken. Doch was macht STARS so besonders und könnte es tatsächlich eine so vielversprechendste Krypto-Investition sein?

Das Herzstück von Crypto All-Stars ist der sogenannte MemeVault. Dabei handelt es sich um eine Plattform, die den Staking-Prozess für Meme-Coins erheblich vereinfacht. Unabhängig davon, ob Anleger Dogecoin, Shiba Inu oder Pepe bevorzugen, ermöglicht MemeVault das Staken all ihrer Coins an einem Ort, ohne dass ein Wechsel zwischen verschiedenen Protokollen erforderlich ist. Diese Vereinfachung ist besonders attraktiv für Investoren, die auf Effizienz und Kostenersparnis setzen.

Der MemeVault basiert auf dem fortschrittlichen ERC-1155-Standard von Ethereum, der es ermöglicht, mehrere Token und Blockchains in einem einzigen Vertrag zu verwalten. Das führt nicht nur zu einer Reduzierung der Gebühren, sondern bietet auch eine erhöhte Flexibilität. Während Anleger rhre Meme-Coins im MemeVault staken, erhalten Sie STARS-Token als Staking-Rewards. Besitzer von STARS-Token profitieren sogar von dreifachen Staking-Erträgen, was eine attraktive Möglichkeit darstellt, die Rendite auf Meme-Coins zu maximieren.

Quelle: Cryptoallstars.com

Die Tokenomics von Crypto All-Stars sind ebenfalls durchdacht und tragen zur wachsenden Beliebtheit bei. Laut dem Whitepaper des Projekts werden 20 % des Token-Supplys für den PreSale verwendet, 25 % für Staking-Belohnungen und weitere 20 % sind für Marketingmassnahmen vorgesehen. Das strategische Vorgehen hat bereits viele Investoren überzeugt, was sich im Vorverkauf widerspiegelt, der bisher über 900.000 $ eingebracht hat. Der aktuelle Preis von STARS liegt bei 0,0014191 $, aber der Preis wird in zwei Tagen steigen, wenn die nächste Phase des PreSales beginnt.

Ein weiterer Grund, warum STARS auf grosses Interesse stösst, ist die Sicherheit des Projekts. Die Audits von SolidProof und Coinsult bieten den Investoren eine zusätzliche Sicherheit, was in der Krypto-Welt von unschätzbarem Wert ist.

Die Spannung steigt weiter, da STARS nach dem PreSale auf einer dezentralen Börse gelistet wird. Der wahre Hype könnte jedoch beginnen, wenn der MemeVault live geht und die Nachfrage nach STARS in die Höhe schnellt, da Meme-Coins-Besitzer ihre Token staken und von dreifachen Rewards profitieren möchten. Zudem wird bereits über mögliche Listings auf zentralisierten Börsen spekuliert, was das Potenzial von STARS weiter steigern dürfte.

