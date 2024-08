So kombiniert dieses Projekt Gaming mit dem Krypto-Hype

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

PlayDoge (PLAY) ist ein neues Play-to-Earn (P2E) Krypto-Spiel, das auf der Binance Smart Chain aufgebaut ist. Orientieren tut sich das Spiel am legendären Tamagochi-Style, welcher wohl den meisten Menschen bekannt ist. Spieler müssen sich ihm ihren “PlayDoge” kümmern, ihn füttern und trainieren und können dadurch PLAY-Token verdienen.

PlayDoge als Nutzniesser des Play-to-Earn-Hypes

Play-to-Earn (P2E) ist ein Modell in der Gaming-Welt, bei dem Spieler alleine durch das Spielen Geld verdienen können. In der Regel geschieht dies in Form von Kryptowährungen oder NFTs, so auch bei PlayDoge. Spannend ist das Konzept, da es weltweit unzählige Gaming-Fans gibt, welche durch das P2E-Modell Geld mit ihrem Hobby verdienen können. Vor allem in der Szene der Blockhain-Games ist P2E zu einer grossen Branche herangewachsen. Das Problem, welches viele Spiele in diesem Bereich haben, ist ganz einfach gesagt der fehlende Spielspass. Gamer möchten Spiele spielen, welche ihnen Spass bereiten und sehen den finanziellen Aspekt nicht als Hauptgrund, um ein Spiel zu spielen. Der Verdienst sollte automatisch nebenbei generiert werden, sodass der Spielspass weiter im Fokus steht.

An diesem Punkt setzt PlayDoge an und entwickelt ein Game, welches bei den Spielern durch den Tamagochi-Style Nostalgie auslöst. Aus Sicht der Investoren kommt hinzu, dass sich das Projekt an dem beliebten Doge-Meme bedient und somit den perfekten Zeitpunkt innerhalb des Memecoin-Hypes erwischt hat. PlayDoge vereint somit Gamer und Investoren aus dem Krypto-Bereich, um eine möglichst grosse Zielgruppe anzusprechen.

Das Projekt hat bereits in der laufenden Presale Phase über 6 Millionen USD von Investoren eingesammelt. Aktuell ist es möglich den PLAY-Token im Vorverkauf für nur 0,00529 USD zu erwerben, was für viele Investoren nach einem günstigen Einstieg aussieht. Mit den eingesammelten Geldern wird das Spiel von PlayDoge weiter optimiert und entwickelt.

Die Vorteile von PlayDoge im Vergleich zu anderen Kryptowährungen

PlayDoge kombiniert das beliebte Tamagotchi-Konzept der 90er Jahre mit modernen Krypto- und Play-to-Earn-Funktionen. Spieler kümmern sich um einen virtuellen PlayDoge, indem sie ihn füttern, trainieren und verschiedene Abenteuer bestehen. Dieses Konzept spricht somit nicht nur Gamer an, sondern auch Nostalgiker, die eine Verbindung zu dem alten Tamagotchi-Spiel haben. Darüber hinaus bietet PlayDoge aktuell Staking-Rewards in Höhe von 76 Prozent im Jahr. Das langfristige Halten der PLAY Token wird somit incentiviert, wodurch weniger Verkaufsdruck auf den Token entstehen soll.

In kurzer Zeit konnte sich PlayDoge auf Telegram eine grosse Community mit über 13.000 Menschen aufbauen. Eine solch grosse Community können sich nur sehr selten Krypto-Projekte in dem kurzen Zeitraum erarbeiten. Anleger und Spieler hoffen daher, dass PlayDoge im nächsten Bullenmarkt zum nächsten Axie Infinity werden könnte. Axie Infinity war ein beliebtes P2E-Game aus dem 2021er-Bullrun, welches vielen Spielern weltweit grosse Einkünfte erzielte. Insbesondere in Regionen wie Südostasien konnten Menschen das Spiel als einzige Einkommensquelle nutzen. Spieler aus Ländern wie den Philippinen konnten durch das Spielen von Axie Infinity somit tatsächlich ihren Lebensunterhalt bestreiten. Das Play-to-Earn-Modell ermöglichte es den Spielern, durch den Verkauf von SLP (Smooth Love Potion) und Axies, die im Spiel gezüchtet und gehandelt wurden, echtes Geld zu verdienen.

