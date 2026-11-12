Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’149 0.6%  SPI 21’311 0.6%  Dow 52’670 0.4%  DAX 26’816 0.6%  Euro 0.9230 -0.1%  EStoxx50 6’410 0.3%  Gold 3’874 -2.9%  Bitcoin 59’855 -2.7%  Dollar 0.8347 0.2%  Öl 94.2 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Zurich Insurance1107539Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Rheinmetall345850Holcim1221405ABB1222171
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Adecco-Aktie springt zweistellig an: Wachstum im dritten Quartal, zusätzliche Einsparungen geplant
Zurich-Aktie steigt: Versicherer setzt Wachstumskurs fort
DocMorris-Aktie verbucht Gewinne: Umsatzprognose dank beschleunigtem Rezeptgeschäft erhöht
Outperform von RBC Capital Markets für GEA-Aktie
Allianz-Aktie: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner EUR/GBP
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

EUR/GBP

Deviseninvestments 12.11.2026 06:26:00

So kann man mit Wechselkursen Gewinne erzielen

So kann man mit Wechselkursen Gewinne erzielen

Investoren müssen nicht immer nur auf Aktien setzen. Es kann sich auch lohnen, ein Deviseninvestment in die eigene Anlagestrategie aufzunehmen.

• Deviseninvestments sehr beliebt
• Gewinnchancen durch Wechselkursänderungen
• Vielfältige Investmentmöglichkeiten

Der Devisenmarkt ist der grösste und liquideste Markt der Welt. Anleger schätzen besonders, dass aufgrund der Grösse und der ständigen Bewegung am Markt kaum Pushing oder Marktbeeinflussung möglich ist. Und natürlich sind über Wechselkurse auch beachtliche Gewinne möglich.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Attraktiv sind dabei Devisen, die sich als besonders stabil erwiesen haben und Aufwertungspotenzial besitzen. Interessant ist etwa der US-Dollar, der angesichts der zahlreichen globalen Krisen von Anlegern als "sicherer Hafen" gesucht wird. Gestützt wird die Weltleitwährung zudem von dem Umstand, dass die US-Notenbank vergleichsweise früh und mit grossen Zinsschritten auf die ausufernde Inflation reagiert hat.

Was ist eine Währung?

Eine Währung ist die von einem Staat anerkannte Geldart. Die meisten Währungen werden an den internationalen Devisenmärkten gehandelt. Der sich dort ergebende Preis wird als Wechselkurs bezeichnet.

Forderungen auf ausländische Währungen in Form von Schecks oder Guthaben heissen Devisen. Im Gegensatz dazu werden Banknoten oder Hartgeld als Sorten bezeichnet.

Devisen werden immer paarweise gehandelt - der Kauf einer Währung bedeutet immer zeitgleich den Verkauf einer anderen. Dies führt dazu, dass der Markt ununterbrochen in Bewegung ist.

Wie entstehen Wechselkursschwankungen?

Ein weltweites Netzwerk am Interbankenmarkt, der Forex Exchange-Market, ist der Handelsplatz für Währungen. Der Währungskurs wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Dabei hängt der Preis, den Anleger zu zahlen bereit sind, von deren Bewertung der betreffenden Wirtschaftsregion ab. In ihre Einschätzung fliessen unter anderem die Wirtschaftsleistung des Landes, dessen Zinsniveau, die Währungsreserven sowie politische Interventionen ein.

Wie investiere ich in Währungen?

Mit Währungen Gewinne zu machen, ist auf verschiedene Art und Weise möglich. Entweder nimmt man direkt am Devisenmarkt teil, indem man eine Währung in eine andere tauscht, oder man partizipiert indirekt durch verschiedene Finanzinstrumente.

Eine für Einsteiger geeignete Methode in Devisen zu investieren, ist die Eröffnung eines Fremdwährungskontos. Vergleichbar sind diese mit Tagesgeldkonten mit dem Unterschied, dass Devisenkonten in ausländischer Währung geführt werden. Neben möglichen Wechselkursgewinnen winkt hier bei manchen Angeboten zusätzlich noch ein fester Zins.

Daneben bieten sich auch Anleihen oder Bonds an. Diese so genannten Währungsanleihen sind festverzinsliche Anleihen, die in einer anderen Währung als Euro emittiert sind.

Eine weitere Anlagemöglichkeit sind etwa Devisenfonds. Hier investiert ein professioneller Fondsmanager in Geldmarktpapiere (d.h. kurz laufende Anleihen) unterschiedlicher Währungen oder tätigt Devisentermingeschäfte. Bei der Variante über börsengehandelte Indexfonds (ETFs) hängt die Rendite von der Entwicklung eines bestimmten Währungskorbs ab.

Und natürlich können Anleger auch auf Aktien in fremder Währung setzen. Neben den angestrebten Kurssteigerungen erhoffen sie sich hierbei zusätzlich noch Wechselkursgewinne.

Riesen Chance, aber nicht ohne Risiko

Schwankungen sind am Devisenmarkt an der Tagesordnung. Theoretisch reicht die mögliche Rendite von einem Totalverlust bis zu einem nach oben unbegrenzten Gewinn.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Tipps des Experten: So könnten Anleger laut Warren Buffett reicher in Rente gehen
Warren Buffett: So wurde das Orakel von Omaha zum Starinvestor
Zwei Starinvestoren mit gleichem Vorbild: Das verbindet Warren Buffett und Michael Burry

Bildquelle: COSPV / Shutterstock.com,Tom Wang / Shutterstock.com,Hasloo Group Production Studio / Shutterstock.com,Nyanza / Shutterstock.com
Partner-Image

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall, HENSOLDT, RENK - welche Rüstungsaktie bietet die grössten Chancen bei kurzfristiger Spekulation?
NVIDIA-Aktie sackt ab: Jensen Huang nimmt seinen Hut - wer vorerst übernimmt
Siemens Energy-Aktie mit Kurssprung: Nach Rekordjahr folgen ehrgeizige Wachstumsziele
Alcon-Aktie bricht ein: Wachstum verlangsamt sich – Jahresziele werden eingegrenzt
Ausblick: Siemens Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Adecco-Aktie springt zweistellig an: Wachstum im dritten Quartal, zusätzliche Einsparungen geplant
Siemens-Aktie klettert: Konzern schlägt Prognosen und hebt Mittelfristziele an - Umsatz in der Schweiz auf Rekordniveau gesteigert
SMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Zurich-Aktie steigt: Versicherer setzt Wachstumskurs fort
SoftwareONE-Aktie rutscht ab: Konzern wächst weiter und hebt Margenziel an