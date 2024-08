Ripple News: XRP Kursplus trotz verhaltener Rallye

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

XRP verzeichnet in den letzten 24 Stunden ein Kursplus von rund 2,5 Prozent und ist damit der beste Performer unter den Top 10 Kryptowährungen. Mit einem Wochenanstieg von 8 Prozent übertrifft XRP deutlich Bitcoin und Ethereum. Diese Stärke wird teilweise auf die jüngste gerichtliche Entscheidung im Verfahren zwischen Ripple Labs und der SEC zurückgeführt.

XRP-Kurs nach Gerichtsentscheidung: Erwartungen vs. Realität

Trotz des positiven Gerichtsurteils blieb die von vielen erwartete massive Rallye bisher aus. XRP schoss zwar zunächst zweistellig ins Plus, konnte diese Gewinne aber nicht vollständig halten.

Der Kurs verharrt aktuell um die 0,60 US-Dollar-Marke. Eine schnelle Bewegung über 1 US-Dollar, wie von vielen Analysten vorhergesagt, scheint derzeit unwahrscheinlich. Der letzte Candlestick im Tageschart deutet auf einen unentschlossenen Markt hin. Vom Allzeithoch in Höhe von 3,84 US-Dollar, das XRP am 4. Januar 2018 aufgestellt hatte, ist die Kryptowährung allerdings noch weit entfernt.

Während XRP die Erwartungen der Bullen nicht ganz erfüllt, zeigt das Projekt Pepe Unchained (PEPU) im Presale-Bereich beeindruckende Stärke. Es stellt eine Weiterentwicklung im Meme-Coin-Sektor dar, indem es auf eine eigene Layer-2-Blockchain setzt.

Pepe Unchained: Eine innovative Alternative im Meme-Coin-Sektor

Pepe Unchained adressiert klassische Probleme wie langsame Transaktionen und hohe Gebühren durch eine eigene Layer-2-Lösung. Dies ermöglicht schnellere und kostengünstigere Transaktionen, was besonders für das volatile Trading von Meme-Coins relevant ist. Denn gerade die hohen Gebühren auf der Ethereum-Blockchain sind für

Der PEPU-Token bildet das Herzstück des Pepe Unchained Ökosystems. Er kann zwischen Ethereum und der Pepe Unchained Layer-2-Chain transferiert werden, was den Handel effizienter gestaltet. Bisher haben Investoren mehr als 8 Millionen US-Dollar in PEPU investiert.

Pepe Unchained bietet zudem ein Staking-Programm mit aktuell rund 240 Prozent Staking-Rewards pro Jahr. Interessierte Anleger können PEPU-Token über die offizielle Website mit verschiedenen Zahlungsmethoden erwerben – auch per Kreditkarte. Da der Preis in etwa 24 Stunden steigen wird, erhalten frühe Presale-Teilnehmer den Coin zu niedrigeren Preisen und erzielen so einen Buchgewinn bis zum Launch. Es ist jedoch nicht garantiert, daraus dann auch Gewinne zu realisieren, sobald der Token auf dezentralen Exchanges handelbar ist.

