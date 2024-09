PEPE verliert weiter an Boden, während PEPU Millionen an Funding generiert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Memecoin-Welt erlebt derzeit turbulente Zeiten, und PEPE, einer der bekanntesten Vertreter, kämpft weiterhin mit starken Kursverlusten. Während PEPE seit seinem Höchststand kontinuierlich an Wert verliert, richtet sich die Aufmerksamkeit vieler Anleger zunehmend auf neue Alternativen. Besonders der PEPE-Konkurrent PEPU, der zum Projekt Pepe Unchained gehört, konnte in kurzer Zeit Millionen an Funding generieren und weckt Hoffnungen auf eine erfolgreiche Zukunft.

PEPE erlebt weiterhin eine Entwertung

Memecoins durchlaufen aktuell eine schwierige Phase, die von einer anhaltenden Marktkorrektur geprägt ist. Noch im April dieses Jahres konnte der volatile Marktsektor der Memecoins eine Gesamtmarktkapitalisierung von 70 Milliarden US-Dollar erreichen. Seitdem ist dieser Wert jedoch kontinuierlich gefallen und liegt nun bei etwa 36 Milliarden US-Dollar. Das bedeutet, dass der durchschnittliche Memecoin fast die Hälfte seines Wertes verloren hat. Diese negative Entwicklung machte auch vor dem populären Frosch-Memecoin PEPE nicht Halt. Obwohl PEPE in diesem Jahr seine bisher grösste Rallye erlebte, ist der Coin seit seinem Höchststand deutlich gefallen.

PEPE konnte in zwei exponentiell verlaufenden Rallyephasen zunächst von unter 0,000001 US-Dollar auf ein neues Allzeithoch von 0,00001 US-Dollar ansteigen. Nach einer kurzen Konsolidierungsphase erreichte PEPE ein weiteres Allzeithoch bei 0,000017 US-Dollar Ende Mai. Doch nach diesem Höchststand begann ein kontinuierlicher Abverkauf, und der Kurs fiel wieder unter die wichtige Marke von 0,00001 US-Dollar zurück. Der aktuelle Kurs liegt bei etwa 0,000007 US-Dollar, was bedeutet, dass PEPE seit seinem Allzeithoch mehr als 50 % seines Wertes eingebüsst hat.

Quelle: CoinMarketCap.com

Im Vergleich zum Vorjahr steht PEPE zwar immer noch mit einem beeindruckenden Plus von rund 770 % da, doch die letzten Monate waren für Investoren, die auf dem Höhepunkt der Rallye eingestiegen sind, alles andere als erfreulich. In den vergangenen 30 Tagen hat PEPE etwa 20 % seines Wertes verloren, und allein in den letzten sieben Tagen waren es nochmals 8,4 %. Trotz dieser Rückgänge ist PEPE nach wie vor der drittgrösste Memecoin auf dem Markt, belegt jedoch im Vergleich zu allen Kryptowährungen nur noch den 25. Platz nach Marktkapitalisierung, mit einem Wert von derzeit 2,91 Milliarden US-Dollar.

Das Handelsvolumen von PEPE ist aufgrund des erhöhten Verkaufsdrucks weiterhin hoch und lag in den letzten 24 Stunden bei über 350 Millionen US-Dollar. Angesichts dieser negativen Wertentwicklung suchen viele Anleger nun nach alternativen Investitionsmöglichkeiten im Memecoin-Bereich. Immer mehr von ihnen werden dabei auf den neuen Konkurrenten PEPU aufmerksam. PEPU gehört zum Krypto-Projekt Pepe Unchained, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Fehler des ursprünglichen PEPE-Projekts zu beheben und an dessen Erfolg anzuknüpfen.

Neuer PEPE-Konkurrent PEPU scheint aktuell mehr Anklang bei Investoren zu finden

Innerhalb kurzer Zeit stieg der im PreSale in den Coin PEPU investierte Wert auf 12,4 Millionen US-Dollar, und Analysten prognostizieren, dass die Rallye noch lange nicht vorbei sein könnte. Einige spekulieren sogar, dass PEPU das Potenzial hat, der nächste Milliarden-Dollar-Memecoin zu werden.

Der Hype um Pepe Unchained hat seine Gründe. Nachdem der ursprüngliche PEPE-Coin im letzten Jahr innerhalb weniger Wochen eine Marktkapitalisierung von über einer Milliarde US-Dollar erreicht und später sogar 7 Milliarden US-Dollar überschritten hat, kamen zahlreiche Nachahmer auf den Markt. Projekte wie PEPE2.0 und PEPECOIN erzielten dabei beachtliche Erfolge und brachten frühen Investoren teilweise enorme Renditen. Pepe Unchained setzt sich jedoch von diesen Nachahmern ab, indem es mit einer eigenen Blockchain und innovativen Lösungen aufwartet.

Im Gegensatz zu vielen Memecoins basiert Pepe Unchained auf einer eigenen Layer-2-Lösung für Ethereum. Die Technologie soll Transaktionen bis zu 100-mal schneller und deutlich kostengünstiger machen als auf der Ethereum-Blockchain selbst. Das macht PEPU zu einer attraktiven Option für Entwickler, die ihre Projekte auf dieser Plattform launchen wollen. Sollte sich um die PEPU-Chain ein Ökosystem entwickeln, ähnlich wie es bei der Base-Chain geschehen ist, könnte PEPU tatsächlich das Potenzial haben, ein Milliarden-Dollar-Coin zu werden.

Derzeit befinden sich die PEPU-Token noch im bereits erwähnten Vorverkauf, was die Gelegenheit bietet, frühzeitig in den Coin zu investieren. Solche Chancen, in einen neuen Coin mit einer eigenen Blockchain von Beginn an einzusteigen, sind selten. In kürzester Zeit wurden bereits PEPU im zweistelligen Millionenwert verkauft und der Coin ist gerade noch zum vergünstigten Kurs von 0,0095743 US-Dollar erhältlich.

Pepe Unchained — Groundbreaking Layer 2 Blockchain technology.



Welcome to the future of meme coins. pic.twitter.com/iC9b6YSynT — Pepe Unchained (@pepe_unchained) September 6, 2024

Neben der Blockchain bietet Pepe Unchained auch ein durchdachtes Staking-System. Während viele Coins, die Staking-Rewards bieten, langfristig inflationär sind und dadurch an Wert verlieren, geht Pepe Unchained einen anderen Weg. Die Staking-Rewards werden nur in den ersten zwei Jahren ausgezahlt, da von Anfang an ein fester Teil des Gesamtsupplys für diese Prämien reserviert wurde. Danach wird es keine neuen PEPU durch Staking geben, wodurch das Gesamtangebot begrenzt bleibt – ähnlich wie bei Bitcoin. Diese Begrenzung könnte den Wert von $PEPU langfristig stabilisieren.

Aktuell profitieren Anleger zudem noch von sehr hohen Staking-Renditen. Die jährliche Rendite liegt aktuell bei beeindruckenden 164 %, da sich PEPU noch in einer frühen Phase befindet. Die attraktiven Renditen haben bereits dazu geführt, dass fast eine Milliarde PEPU im Staking-Pool gebunden sind. Diese gebundenen Tokens können beim Börsenlisting nicht sofort verkauft werden, was zu einer Verknappung des Angebots führen könnte.

Sollte sich die Layer-2-Lösung von Pepe Unchained durchsetzen, könnte PEPU zu einem der bedeutendsten Coins im kommenden Bullrun werden. Das Team hinter Pepe Unchained hat auf X angedeutet, dass der Start der Layer-2-Technologie unmittelbar bevorsteht. Die offizielle Website deutet darauf hin, dass dies nach dem Ende des Vorverkaufs geschehen soll, weshalb Anleger schnell handeln sollten, um noch zum vergünstigten Preis einzusteigen.

Ein potenzielles Listing an einer grossen Börse könnte den Kurs von PEPU erheblich steigern. Die Roadmap des Projekts sieht vor, dass ein solches Listing nach dem Ende des Vorverkaufs stattfinden soll. Dies könnte das Interesse an Pepe Unchained weiter ankurbeln und den Coin in den Fokus grosser Börsen wie Binance oder Coinbase rücken.

Boom! $12M raised!



Pepe Unchained is crushing milestones and gearing up for the next big leap pic.twitter.com/Cr2MI0CESp — Pepe Unchained (@pepe_unchained) September 5, 2024

Interessierte Investoren haben die Möglichkeit, sich am PEPU-Vorverkauf zu beteiligen, indem sie die offizielle Website besuchen und ihre Wallets mit der Plattform verbinden. Der Kauf von PEPU ist mit ETH, USDT oder BNB möglich, und sogar Zahlungen per Kreditkarte werden akzeptiert.

Um das Vertrauen der Anleger zu gewinnen, hat Pepe Unchained umfassende Sicherheitsaudits durch die Unternehmen Coinsult und SolidProof durchlaufen. Beide Prüfungsunternehmen bestätigten die Integrität des Smart Contracts, was zusätzliche Sicherheit für Investoren bietet. Darüber hinaus können sich Investoren der Pepe Unchained-Community auf Plattformen wie X und Telegram anschliessen, um stets über die neuesten Entwicklungen und Updates informiert zu bleiben.

