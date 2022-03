Online-Seminar: Digital Assets im Portfolio-Kontext

» Melden Sie sich jetzt kostenlos an und erfahren Sie mehr zu digitalen Assets im Portfolio-Kontext!

Es scheint sich inzwischen abzuzeichnen: Die digitalen Assets sind gekommen, um zu bleiben. Im vergangenen Jahr börsenkotierte Firmen wie MicroStrategy oder Tesla in ernstzunehmenden Mengen in Bitcoin investiert. Gleichzeitig hat El Salvador als erster Nationalstaat Bitcoin im September 2021 zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklärt.

Mehr und mehr Investoren - von Kleinanlegern bis hin zu institutionellen Akteuren - kaufen sich in den Markt digitaler Assets ein. Doch was genau sind digitale Assets und wie funktioniert ihre Performance? Im Online-Seminar am 31. März um 18 Uhr zeigt Ihnen Gregory Mall, Senior Portfolio Manager SEBA Bank, wie Sie digitale Assets in Ihre Anlagestrategie integrieren können.

Digitaler Assets haben in den vergangenen Jahren beeindruckende Performances hingelegt. Dies lässt sich denn auch in einen Portfolio-Kontext setzen. Der Portfolio-Vergleich für Portfolios mit und ohne Bitcoin-Beimischung verdeutlicht: Mit einer Bitcoin-Allokation verbessern sich relevante Portfolio-Parameter. Im Online-Seminar am 31. März erhalten Sie Einblicke in Krypto-Anlagestrategien.

Ihr Experte im Online-Seminar

Gregory Mall verfügt über langjährige Erfahrung im Portfolio Management und in der Verwaltung digitaler Vermögenswerte auf diskretionärer Basis. Bei SEBA Bank ist er für die Produkt-strukturierung von ETPs, AMCs und Reverse Convertibles verantwortlich. Bevor er zu SEBA Bank stiess war er im Bereich Multi-Asset Fund Management bei der Credit Suisse tätig. Greg hat einen Master-Abschluss in Economics von der Universität St. Gallen (HSG).