Nasdaq-100 nimmt MicroStrategy auf: Erfolg durch Bitcoin

MicroStrategy, ursprünglich ein reines Softwareunternehmen, hat sich in den letzten Jahren durch umfangreiche Bitcoin-Investitionen neu positioniert. Seit 2020 verfolgt das Unternehmen eine Strategie des aggressiven Bitcoin-Erwerbs. Aktuell hält MicroStrategy über 400.000 Bitcoin, was etwa 2 % des gesamten verfügbaren Bestands entspricht.

Aufnahme in den Nasdaq-100-Index

Am 23. Dezember 2024 wird MicroStrategy in den Nasdaq-100-Index aufgenommen. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor. Dieser Index umfasst die 100 grössten non-finance Unternehmen an der Nasdaq-Börse. Da das Kerngeschäft von MicroStrategy noch immer Software ist, fällt das Unternehmen ebenfalls in diese Kategorie. Die Aufnahme spiegelt die gestiegene Marktkapitalisierung des Unternehmens wider, die durch seine Bitcoin-Investitionen beflügelt wurde.

Die Aufnahme in den Nasdaq-100 könnte zu erhöhten Kapitalzuflüssen führen, da Fonds, die den Index nachbilden, gezwungen sind, Aktien von MicroStrategy zu erwerben. Schätzungen zufolge könnten diese Zuflüsse bis zu 2 Milliarden US-Dollar betragen. Dies würde die Liquidität und den Aktienkurs des Unternehmens weiter steigern.

Um seine Bitcoin-Bestände zu erhöhen, hat MicroStrategy verschiedene Finanzierungsstrategien angewendet. Dazu gehören der Verkauf von Wandelanleihen und Aktienemissionen. Allein im November 2024 sammelte das Unternehmen über 7 Milliarden US-Dollar ein, um weitere Bitcoin-Käufe zu finanzieren.

Trotz des Erfolgs gibt es Bedenken hinsichtlich der starken Abhängigkeit von Bitcoin. Analysten warnen, dass ein Rückgang des Bitcoin-Preises die finanzielle Stabilität von MicroStrategy beeinträchtigen könnte. Zudem könnte das Unternehmen als Finanzinstitut eingestuft werden, was regulatorische Herausforderungen mit sich bringen würde.

So funktioniert das Konzept von MicroStrategy

MicroStrategy hat eine schlaue Strategie entwickelt, um seine Bitcoin-Bestände zu erhöhen. Das Unternehmen gibt vorrangige Wandelanleihen aus, um Kapital für den Kauf von Bitcoin zu beschaffen. Diese Anleihen bieten Investoren eine Möglichkeit, von der Entwicklung des Unternehmens und der Bitcoin-Preisentwicklung zu profitieren, während sie MicroStrategy gleichzeitig Kapital für den direkten Kauf der Kryptowährung zur Verfügung stellen.

Wandelanleihen sind eine spezielle Form von Schuldtiteln. Sie geben Investoren das Recht, ihre Anleihen zu einem späteren Zeitpunkt in Aktien des Emittenten – in diesem Fall MicroStrategy – umzuwandeln. Diese Anleihen haben typischerweise niedrige oder gar keine Zinsen und eine festgelegte Laufzeit, die mehrere Jahre betragen kann. Am Ende dieser Laufzeit können Investoren entweder die Rückzahlung des Nennwerts fordern oder die Anleihen in Aktien umwandeln, wenn der Aktienkurs gestiegen ist. MicroStrategy nutzt diese Wandelanleihen gezielt, um Kapital zu niedrigen Kosten zu beschaffen. Durch das Angebot der Umwandlung in Aktien bleibt die Zinsbelastung gering, was das Instrument für das Unternehmen attraktiv macht.

Die kommenden Jahre könnten für Kryptowährungen sehr positiv verlaufen. Die politische Landschaft in den USA spielt dabei eine entscheidende Rolle. Mit der bevorstehenden Präsidentschaft von Donald Trump wird eine krypto-freundlichere Haltung erwartet. Trump hat angekündigt, die USA zur “Krypto-Hauptstadt des Planeten” zu machen. Zudem plante er, den Vorsitzenden der Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, zu entlassen und durch einen Krypto-Befürworter zu ersetzen. Mittlerweile hat Gensler sogar schon seinen Rücktritt bekanntgegeben. Diese Massnahmen könnten zu einer Lockerung der Regulierungen führen und den Weg für die Genehmigung von Spot-ETFs für Altcoins ebnen.

Die Einführung von Spot-ETFs für Altcoins würde institutionellen Investoren den Zugang zu diesen digitalen Assets erleichtern. Dies könnte zu einem Anstieg der Nachfrage und somit zu höheren Preisen für Altcoins führen. Investoren könnten von dieser Entwicklung profitieren, insbesondere wenn sie frühzeitig in vielversprechende Projekte investieren.

