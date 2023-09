Nachfrage nach NFTs rückläufig - Mutant-Ape-NFT hat dennoch für hohen Betrag Besitzer gewechselt

• NFT-Hype lässt nach• MAYC #30002 verkauft• Bekannter NFT-Fan hinter Transaktion

NFT-Trend hat deutlich nachgelassen

Im vergangenen Jahr galten Non-Fungible Token (NFTs) noch als absolute Trend-Anlage im Krypto-Bereich. Die nicht-austauschbaren Sammelobjekte, die in verschiedenen Formen vorkommen, erhielten vor allem aufgrund von Kollektionen wie dem Bored Ape Yacht Club (BAYC) oder den CryptoPunks viel Aufmerksamkeit. Mittlerweile ist die Nachfrage nach den digitalen Kunstwerken jedoch deutlich eingebrochen, wie Daten des Krypto-Analyseanbieters "Nansen" zeigen.

Auch bei den NFT-Kollektionen von Yuga Labs kam es im vergangenen Jahr zu deutlichen Wertverlusten. So entsprechen die Marktkapitalisierungen des Bored Ape Yacht Club und des Mutant Ape Yacht Club nur noch einem Bruchteil der Höchststände aus dem vergangenen Jahr.

"Mega Zombie" wechselt den Besitzer

Trotz der Nachfrageflaute nach den Cartoon-Affen wurde am 1. September nun ein NFT aus der Mutant Ape Yacht Club-Kollektion zu einem verhältnismässig hohen Preis verkauft. Konkret handelte es sich um den MAYC #30002, der einen Zombie-Affen vor grünem Hintergrund zeigt.

Der Mutant Ape wechselte für einen Preis von 500 Wrapped Ethereum (WETH) den Besitzer. Der Token ist an die ursprüngliche Kryptowährung gekoppelt und entspricht damit einem Kursverhältnis von eins zu eins. Zum Vergleich: Der Floor Price, also der niedrigste Preis für ein NFT in einer bestimmten Kollektion, beträgt beim Mutant Ape Yacht Club derzeit 4,7342 Ether (Stand vom 15. September 2023). Verkauft wurde das Objekt vom Nutzer Asherah-Vault, auf der Käuferseite stand ein Sammler mit dem Pseudonym MachiBigBrother, wie aus Daten der NFT-Handelsplattform OpenSea hervorgeht. Hinter dem Decknamen steckt "Cointelegraph" zufolge der taiwanesische Musikstar Jeffrey Huang, der in der NFT-Szene kein Unbekannter ist.

NFT-Kauf 817.000 US-Dollar wert

Der jüngste Verkauf entsprach zum Transaktionszeitpunkt einem Gegenwert von 817.000 US-Dollar. Gegenüber dem Online-Portal "The Bored Ape Gazette" kommentierte Huang den Kauf des auch als "Mega Zombie" bekannten NFT-Affen. "Ich liebe Zombies", erklärte er die Transaktion. "Zombie-Filme. Zombie-Fernsehsendungen. Zombie-Apokalypse. Mega Zombie ist für mich bestimmt". Laut Daten von OpenSea besitzt Huang damit 79 verschiedene Exemplare des Mutant Ape Yacht Club.

