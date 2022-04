Nach ApeCoin: Bored Ape Yacht Club plant NFT-Metaverse

• Bored Ape Yacht Club plant ein Medienimperium rund um NFTs• Finanzierungsrunde geglückt• Geleakte Präsentation zu Otherside: ein Metaverse, das alle anderen überflüssig macht

Die Finanzierungsrunde für Yuga Labs war laut The Verge eine der bislang grössten für ein NFT-Unternehmen und wurde von Andreessen Horowitz angeführt. Beteiligt waren ausserdem auch Animoca Brands, Coinbase und MoonPay. Der bekannte Web3-Player Horowitz hatte schon OpenSea, Dapper Labs und Coinbase finanziert. Yuga Labs will mit dem eingesammelten Kapital nun ein eigenes, vollständig dezentralisiertes und gamifiziertes Metaversum launchen.



Metaversum Otherside

Ein Teaser-Video zu dem geplanten Metaversum Otherside geht auf Twitter viral. Interessant ist, dass das Spiel, das Otherside zum Leben erwecken soll, nicht auf Besitzer von BoredApe-NFTs beschränkt werden soll, sondern vielmehr Entwicklungstools gebaut werden, die andere NTFs in Otherside integrieren. Nicole Muniz, die neue CEO von Yuga Labs, will Otherside als Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG) betreiben, welches das gesamte NFT-Universum verbindet. Dies wird auch durch die verschiedenen NTFs im Teaser-Video verdeutlicht.



See you on the Otherside in April. Powered by @apecoin pic.twitter.com/1cnSk1CjXS - Yuga Labs (@yugalabs) March 19, 2022

In der geleakten 90-seitigen Präsentation des Unternehmens Yuga Labs, die zuerst auf Twitter zu finden war, wird die Vorstellung eines neuen Metaverse auf Seite 35 der Präsentation mit der Frage "Denkt noch jemand, dass die existierenden Metaverses nicht überzeugend sind?" angekündigt. Weiter heisst es, dass die Idee nicht neu sei, was aber im Metaverse fehle, sei "ein Zweck, echte Beteiligung, gemeinsame Ziele, Verbindungen und Entscheidungen, die von Bedeutung sind. Eine interessante Geschichte, an der man teilhaben kann". Otherside sei nicht einfach nur ein Spiel, es sei eine ganz neue Wirtschaft, heisst es auf Seite 61 des Papiers weiter.

Wie OMR berichtet, bezweifelte Greg Solano, einer der Gründer von Yuga Labs, auf dem Discord-Server des Bored Ape Yacht Club die Aktualität des Papiers, dessen Stand mit Februar 2022 angegeben ist und das er selbst nie zu Gesicht bekommen habe, bestätige aber somit gleichzeitig die Echtheit.

Bereits im April könnte ein Vorverkauf für Land in Otherside stattfinden, schreibt Blockchainwelt unter Berufung auf Insider-Informationen. 70 Prozent solle frei verkäuflich sein, 30 Prozent für Halter von BAYC und MAYC vorbehalten werden. Es liege die Vermutung nahe, dass Otherside und The Sandbox irgendwie in Zusammenhang gebracht werden könnten, so das Magazin weiter, da es personelle Überschneidungen zwischen der ApeCoin-Stiftung und Animoca Brands gebe.



Yuga Labs und ApeCoin

Nach der Übernahme von Cryptopunks und Meebits verfügt Yuga Labs über drei der wichtigsten NFT-Sammlungen, die es nun für sein Metaverse nutzen kann. Zudem wurde am 17. März die eigene, unabhängig verwaltete Kryptowährung ApeCoin eingeführt, die bereits in den ersten Handelstagen in die Höhe schnellte und danach eine rasante Berg- und Talfahrt hinlegte.

Aus der oben genannten Firmenpräsentation geht hervor, dass Yuga Labs 2021 einen - vom Unternehmen nicht bestätigten - Umsatz von 137 Millionen US-Dollar erwirtschaftet habe und das bei einer Gewinnmarge von 95 Prozent. Diesem immensen Umsatz stehen bislang nur ein relativ begrenzter Nutzerkreis und die Entwicklung eines zeitlich begrenzten Spiels gegenüber. Das Unternehmen habe eine lebendige Gemeinschaft und ein Kulturphänomen geschaffen, sagte Chris Dixon von Andreessen Horowitz gegenüber The Verge, nun gehe es mit seinem Metaverse-Projekt eine grosse Wette ein, die es einzulösen gelte.



Redaktion finanzen.ch