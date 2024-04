Mission "Bitcoin-Emoji": Krypto-Organisation startet wegweisende Kampagne

• Über 35 Krypto-Organisationen starten Petition für Bitcoin-Emoji• Bereits mehr als 10'000 Unterschriften in einer Woche• Unterstützung von Branchengrössen wie Kraken und Polygon

Bitcoin Deserves an Emoji

In einem Vorstoss für mehr Anerkennung des Bitcoins im digitalen Zeitalter haben die Krypto-Plattform Nexo und mehr als 35 weitere Organisationen aus dem Kryptowährungssektor eine Initiative ins Leben gerufen, die darauf abzielt, ein offizielles Bitcoin-Emoji zu schaffen. Die Bewegung unter dem Motto "Bitcoin Deserves an Emoji" habe bereits weltweit Aufmerksamkeit erregt und in kurzer Zeit die Unterstützung von mehr als 10'000 Personen erhalten, wie Nexo in einem Online-Beitrag berichtet. Das erklärte Ziel der Kampagne sei es, weltweit 50'000 Unterstützer zu mobilisieren, um ein offizielles Emoji für die Kryptowährung Bitcoin beim Unicode-Konsortium zu beantragen - der Organisation, die für die Standardisierung von Emojis auf verschiedenen digitalen Plattformen verantwortlich ist.

Kosta Kantchev, Mitgründer und Vorstandsvorsitzender von Nexo, nannte die Bedeutung der Marktdominanz des Bitcoins und seine breite Akzeptanz als Begründung für ein universelles Symbol. Mit mehr als 1,26 Milliarden Bitcoin-Adressen und mehr als 190'000 Fachleuten, die die Krypto-Gemeinschaft voranbringen, sei ein Bitcoin-Emoji längst überfällig, heisst es weiter. Unter den Befürwortern der Kampagne befinden sich auch namhafte Organisationen wie Chainalysis, Kraken oder Polygon.

Die Initiative habe sich von erfolgreichen Vorstössen für neue Emojis aus der Vergangenheit inspirieren lassen, wie beispielsweise der Kampagne von Taco Bell für ein Taco-Emoji oder von Tinder für ein Emoji für gemischt-ethnische Paare, wie Nexo weiter berichtet. Solche Beispiele würden demonstrieren, wie kulturelle und gemeinschaftliche Unterstützung das Unicode-Konsortium beeinflussen könne, wichtige Symbole in die globale Emoji-Bibliothek aufzunehmen.

Führende Organisationen sehen die Initiative als Anerkennung eines kulturellen Symbols

Einige der Unterstützer der Petition haben sich positiv über die Initiative geäussert und wurden von Nexo in einem Blogbeitrag hervorgehoben. Zum einen betonte Kosta Kantchev von Nexo, wie wichtig es sei, die signifikante Rolle des Bitcoin global mit einem allgemein verständlichen Symbol - einem Emoji - anzuerkennen. David Bailey von BTC Inc unterstrich hingegen, dass Bitcoin als universelles Geld der Welt ein universelles Emoji benötige, das von jedem genutzt werden könne, unabhängig vom Alter. Mike Schmidt von der gemeinnützigen Organisation Brink, die Entwickler der Bitcoin-Blockchain unterstützt, verwies darauf, dass die Unterstützung der Entwicklung von Bitcoin immer auch ein Beitrag zur Veränderung der Welt durch Technologie war. Ein offizielles Emoji würde den technologischen Einfluss von Bitcoin auf die Welt symbolisieren.

Die Aussagen spiegeln ein breites Spektrum an Perspektiven innerhalb der Kryptowährungsindustrie wider und unterstreichen das kollektive Bestreben, Bitcoin durch die Schaffung eines Emojis weiter in der globalen Kultur zu verankern.

D. Maier / Redaktion finanzen.ch