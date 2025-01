MicroStrategy und die Milliarden-Darlehen: So finanziert das Unternehmen seinen Bitcoin-Kaufrausch

• MicroStrategy ist grösster Bitcoin-HODLer auf Unternehmensebene• Die Bitcoin-Käufe werden über verschiedene Finanzierungsmodelle ermöglicht• Wandelanleihen mit Chancen und Risiken

461'000 Bitcoins besitzt der Softwarekonzern MicroStrategy zum aktuellen Stand (21. Januar 2025). Dabei gibt das Unternehmen als durchschnittlichen Kaufpreis 63'610 US-Dollar an - ein Wert deutlich unterhalb des aktuellen Preisniveaus.

Anzeige

Über 500+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Wie finanziert MicroStrategy seine Bitcoin-Strategie?

w Erworben hat das US-Unternehmen die älteste Kryptowährung der Welt über den Zeitraum von mehreren Jahren in zahlreichen Schritten. Insgesamt kostete der Ausbau der Bitcoin-Anteile, die MicroStrategy zwischenzeitlich zum grössten Bitcoin-HODLer auf Unternehmensebene machen, den Konzern 29,3 Milliarden US-Dollar. Eine enorme Summe, die MicroStrategy nicht nur aus Eigenkapital aufgebracht hat. Stattdessen nutzte das Unternehmen verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten.

Der weitaus kleinste Teil der Gelder für die Bitcoin-Käufe stammt dabei aus dem Kerngeschäft. Die Entwicklung von Business-Intelligence-Software bringt nur geringe Einnahmen, wie ein Blick auf die Drittquartalszahlen des Unternehmens zeigt. Bei um rund zehn Prozent gesunkenen Erlösen von 116 Millionen US-Dollar verdiente MicroStrategy brutto 81,7 Millionen US-Dollar - nur ein Bruchteil dieses Geldes fliesst in den Kauf von Bitcoins.

Darüber hinaus hat MicroStrategy in der Vergangenheit auch Kredite aufgenommen, die durch die Bitcoin-Bestände, die das Unternehmen bereits erworben hatte, besichert waren. Angesichts des starken Wertzuwachses der Kryptowährung dient dies als beliebte Methode.

Auch die Ausgabe von Aktien ist offenbar für MicroStrategy ein probates Mittel, um sich mit frischem Kapital zu versorgen. Zuletzt hatte das Unternehmen zum Jahresstart eine geplante Kapitalerhöhung von bis zu zwei Milliarden US-Dollar angekündigt. Dafür werde es eine oder mehrere öffentliche Zeichnungsangebote für unbefristete Vorzugsaktien geben, hiess es von Konzernseite. Die unlängst angekündigte Kapitalmassnahme ist dabei Teil des 21/21-Plans von MicroStrategy, im Rahmen dessen in den nächsten drei Jahren 21 Milliarden US-Dollar an Eigenkapital und weitere 21 Milliarden US-Dollar an festverzinslichen Instrumenten aufgebracht werden soll.

Die Ausgabe von Unternehmensanleihen ist für MicroStrategy ebenfalls ein Weg zur Finanzierung seiner Bitcoin-Käufe. Die Aktienanleihen bieten Anlegern höhere Zinsen als etwas Staatsanleihen.

Wandelanleihen: Zinslos Geld von Investoren

Doch es gibt noch einen weiteren Weg, auf dem sich MicroStrategy Kapital von Anlegern holt - und für diesen Weg muss das Unternehmen nicht mal Zinsen zahlen: Die Ausgabe von Wandelanleihen. Mithilfe dieses Finanzinstruments besorgt sich der Bitcoin-HODLer zinslose Darlehen von Investoren, mit denen weitere Bitcoins erworben werden sollen.

Anders als bei traditionellen Unternehmensanleihen erhalten Anleiheninvestoren zunächst nichts für ihre Finanzierung, ausser ein Versprechen: Wenn die Aktien von MicroStrategy hoch genug steigen, können die Wandelanleihen in Aktien des Softwareunternehmens umgetauscht werden. MicroStrategy hält auf diesem Weg seine Zinslast gering, Investoren hoffen auf weitere Kursgewinne und setzen auf einen anhaltenden Aufwärtstrend bei Bitcoin, der auch der MicroStrategy-Aktie weiter Rückenwind verschaffen dürfte, ohne dabei aber die Kryptowährung selbst zu halten.

Im November 2024 hatte MicroStrategy zuletzt die Emission von Wandelanleihen bekannt gegeben. Dabei hatte das Angebot ursprünglich bei 1,75 Milliarden US-Dollar gelegen, wurde aber auf 2,6 Milliarden US-Dollar erweitert - zusätzlich gewährte das Unternehmen den Erstkäufern der Anleihen ausserdem eine Option zum Kauf von Anleihen im Gesamtnennwert von bis zu 400 Millionen US-Dollar, was die Einnahmen auf rund drei Milliarden US-Dollar anwachsen liess. "Umwandlungsoptionen, die unter bestimmten Bedingungen bis Juni 2029 verfügbar sind, ermöglichen es den Inhabern, in bar, Aktien der Klasse A Stammaktien des Unternehmens oder einer Kombination aus beidem umzuwandeln. Der anfängliche Umwandlungskurs ist auf 1.4872 Aktien pro $1,000 Note festgesetzt, was einem Umwandlungspreis von $672.40 entspricht-einem 55%igen Aufschlag auf den Preis der Aktie vom 19. November", beschrieb MicoStrategy die Bedingungen der Wandelanleihe in einer Pressemitteilung näher.

Wandelanleihen sind allerdings mit Risiken verbunden - insbesondere für Investoren. Denn obwohl eine positive Kursentwicklung Anleiheanlegern, die ihre Schuldtitel bis zur Fälligkeit halten, eine Rückzahlung ihrer Investition zuzüglich aller Gewinne in Aktien oder Bargeld garantiert, sind sie im Falle einer schwächer als erhofften Kursentwicklung die Hauptrisikoträger. Sie erhaltend dann ihren eingesetzten Betrag zurück, der sich durch Inflationsdruck aber inzwischen im Wert verringert haben könnte. Insbesondere die Tatsache, dass Kryptowährungen hoch volatil sind und MicroStrategy an der Börse in höchstem Masse von der Kursentwicklung am Kryptomarkt abhängig ist, macht Wandelanleihen mit der Hoffnung auf die positive Kursentwicklung zu einer Wette. Zudem verzichten Wandelanleihenanleger auf höhere Zinsen - oder im Falle von MicoStrategy überhaupt auf Zinszahlungen.

Für MicroStrategy unterdessen stellt sich eine andere Frage: Wenn der Bitcoin weiter steigt und der Kurs der Aktie damit weiter deutlich anzieht, muss das Unternehmen in der Lage sein, die Anleihen zurückzuzahlen - im Zweifel durch den Verkauf von Bitcoins, was sich wiederum wohl negativ auf den Aktienkurs auswirken dürfte. "Ich sage den Leuten immer wieder, dass dies eine Fallstudie der Harvard Business School sein wird", sagte James Dinsmore, ein Porfoliomanager von Gabelli Funds mit Fokus auf Wandelanleihen, laut MarketWatch. "So oder so werden wir erleben, dass dies ein interessantes Ende nimmt", so Dinsmore weiter.



Redaktion finanzen.ch