Kryptorally treibt Ethereum über die Marktkapitalisierung der Bank of America

Seit klar ist, dass Donald Trump wieder ins Weisse Haus einziehen wird, ging es mit Kryptowährungen kräftig aufwärts. So kletterte beispielsweise Ethereum in den Tagen nach der Wahl zeitweise über die Marke von 3'400 US-Dollar. Zum Vergleich: Am 5. November, dem Tag der US-Präsidentschaftswahl, stand die Kryptowährung bei lediglich rund 2'423 US-Dollar. Die Krypto-Community setzt grosse Hoffnungen in den Republikaner, der während seines Wahlkampfes versprochen hatte, den Kryptomarkt weitgehend unreguliert zu lassen und zudem für billigen Strom für das Mining zu sorgen.

Ethereum überholt Bank of America

Infolge der Euphorie über den Trump-Sieg hat Ethereum im Ranking der wertvollsten Assets Plätze gutgemacht und Position 29 erobert. Damit konnte die Kryptowährung sogar an der Bank of America vorbeiziehen: Mit 370,55 Milliarden US-Dollar liegt die Marktkapitalisierung von Ethereum über jener der Grossbank mit nur 358,71 Milliarden US-Dollar (Stand: 18. November 2024). Die BofA steht laut "CompaniesMarketCap" aktuell nur auf dem 31. Platz des Rankings.

DeFi immer populärer

Dass ETH die Bank of America überholt, signalisiert laut "Cointelegraph" auch, dass die Akzeptanz und das Wachstum der Blockchain-Technologie allmählich das traditionelle Finanzwesen (TradFi) übertreffen. Zu der wachsenden Beliebtheit des dezentralen Finanzwesens (DeFi) und der Krypto-Vermögenswerte trage unter anderem bei, dass die US-Börsenaufsicht SEC prüft, ob sie die ersten Optionen auf börsengehandelte Spot-ETH-Fonds (ETFs) zulässt.

Bitcoin läuft deutlich besser

Doch so erfreulich diese Entwicklung auch erscheint, im Vergleich zum Bitcoin schneidet Ethereum ziemlich enttäuschend ab. So konnte die Ur-Kryptowährung laut "CoinMarketCap" dank des Trump-Siegs am 13. November auf ein Rekordhoch von 93'434,36 Dollar klettern, wohingegen sich ETH noch weit unterhalb seines rund drei Jahre alten Rekordhochs von 4'891,70 US-Dollar bewegt.

Im Ranking der wertvollsten Assets konnte der Bitcoin mit einer Marktkapitalisierung von 1,794 Billionen US-Dollar den siebten Platz erobern und damit sogar Silber (1,733 Billionen US-Dollar / Position neun) übertrumpfen (Stand: 18. November 2024). Weitere Kryptowährungen haben es nicht in das Top-100-Ranking geschafft.

