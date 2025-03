Krypto-News: Pi Network wird einer der grössten Tokens

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Pi Network ist eine blockchainbasierte Plattform, die am Pi Day 2025 ihren Geburtstag mit einem bedeutenden Meilenstein in ihrer Roadmap feiert. Damit unterstreichen sie ihre wachsende Bedeutung im Kryptobereich. Die diesjährigen Feierlichkeiten wurden mit dem Start des Open Network PiFest gefeiert. Dabei handelt es sich um eine globale Veranstaltung, die zum Ziel hat, die reale Anwendung des Pi Coins zu erweitern und die Akzeptanz von Pi zu erhöhen.

Read the official blog to learn more about the Pi Day 2025 releases, including .pi Domains Auctions and more! https://t.co/UiGqRgwxrG — Pi Network (@PiCoreTeam) March 15, 2025

Der Pi Day ist dabei ein entscheidender Moment für das Pi Network, das mit der feierlichen Eröffnung seiner Open-Network-Phase in die nächste Stufe geht. Dieser Übergang ermöglicht eine vollständige Vernetzung ausserhalb der Pi-Network-Systeme mit den grossen Blockchains in diesem Sektor. Dabei erweitert es gleichzeitig Funktionalitäten, die sich in der realen Welt anwenden lassen. Die Feierlichkeiten finden vom 14. bis zum 21. März statt.

The Pi community spent 6 years building its infrastructure, its ecosystem, and making sure that its utility is ready for use before opening up! Learn more about Open Network https://t.co/xW4GFYD7pt pic.twitter.com/WlVnnyDqpm — Pi Network (@PiCoreTeam) March 12, 2025

Bei diesen Veranstaltungen sind Millionen an Pi-Nutzern, auch als Pioniere bekannt, und lokale Händler eingeladen, die Pi als Zahlungsmittel akzeptieren. Beim PiFest sind tausende Händler registriert, viele von ihnen nutzen in der “Map of Pi”-App den Pi Token als legales Zahlungsmittel und erfreuen sich damit an einer steigenden Akzeptanz von Krypto-Zahlungen, speziell des Pi Coins. Das Fest hat auch zum Zweck, seine Tokens gegen Waren und Dienstleistungen vor Ort auszutauschen. Damit entsteht ein riesiger Markt, in dem der Token überall akzeptiert wird. Nutzer werden ermutigt, ihre Erfahrungen in sozialen Medien zu teilen und ein Gefühl der Gemeinschaft sowie des Engagements innerhalb des Pi Networks zu fördern.

Das sind die Auswirkungen auf den Markt

Vor wenigen Wochen wurde der PI Token auf Börsen wie OKX gelistet und leitete damit den offiziellen Start des Handels ein. Pi Network sitzt seitdem auf einer atemberaubenden Marktkapitalisierung von mehr als 10 Milliarden US-Dollar und einem Preis von über 1,40 US-Dollar. Dabei hat das PiFest und die Transition zum Open Network weiterreichende Auswirkungen auf die Akzeptanz des Tokens erhalten. Die Integration von mehreren Händlern lässt die Nutzbarkeit des Tokens voranschreiten. Das führt gleichzeitig zu einer erhöhten Nachfrage und möglicherweise einem langfristigen Anstieg des Tokens. Damit wird auch das Ökosystem erweitert.

Quelle: Coinmarketcap.com

Pi Network befindet sich laut CoinMarketCap auf Platz 11 der grössten Kryptowährungen und ist somit bereits heute einer der bedeutendsten Akteure im Blockchain-Bereich. Der Markt wartet aktuell darauf, dass die Gemeinschaft des Pi Networks an der Entwicklung weiterarbeitet. Es bestehen derweil Bedenken hinsichtlich der KYC-Verifizierungsfristen auf Pi und wie bald der Token es schafft, auch auf grösseren Börsen wie Binance oder Coinbase gelistet zu werden. Aktuell dominieren OKX, Bitget und Gate.io den Markt für Pi selbst. Mit einem Gesamtvolumen von 413 Millionen US-Dollar sind das beeindruckende Zahlen.

Zeitgleich rücken aber auch starke Projekte in den Vordergrund, die dabei sind, ihr Krypto-Ökosystem zu stärken und mit realen Anwendungen zu kombinieren. Dabei ist es Anwendern von Kryptowährungen vor allem wichtig, ihre Tokens sicher zu lagern, sie in unterschiedlichen Handelspaaren untereinander tauschen zu können und die Tokens auch ausgeben zu können. Dass dafür kein Off-Ramp nötig ist, zeigt ein innovatives Projekt, das bereits für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat.

Dieses Ökosystem ist das nächste an der Reihe

Die Rede ist von BestWallet, einem Next-Gen-Wallet mit nativem Token. Das Wallet selbst ist bereits auf Google Play und im App Store erhältlich und überzeugt mit einem frühen Zugang zu innovativen Projekten sowie atemberaubenden Staking-Gebühren für ihren BEST-Token.

Quelle: bestwallettoken.com

Dieser Token erlaubt es, auf der Plattform von reduzierten Transaktionsgebühren zu profitieren und hat aktuell eine jährliche Staking-Rendite von 142 % im Jahr. Der Token selbst kann somit dem Konsensus verliehen werden, und dafür erhält man attraktive Belohnungen.

Der Token selbst ist dabei für gerade einmal 0,02435 US-Dollar zu erhalten. Eine nächste Preiserhöhung wird schon in 9 Stunden erwartet. Dieser Token hat bereits viele Anleger weltweit begeistert und erfreut sich guter Bewertungen in den App Stores. Dabei wurden bereits über 11 Millionen USD in der Finanzierungsphase gesammelt. Der Presale ist für Privatinvestoren noch offen. Dabei bereitet sich BestWallet mit seiner Roadmap darauf vor, bald auf grossen Börsen gelistet zu werden und zusätzliche Liquidität zu generieren.

