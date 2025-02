Krypto-Blase: Folgt bald der grosse Knall?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Im letzten Investorenbrief des bekannten Hedgefonds Elliott stand vor allem die Warnung einer „massiven Krypto-Blase“ im Mittelpunkt, die unter anderem auch „verheerende Folgen“ für die gesamte Finanzbranche haben könnte. Denn ein Platzen dieser Blase könnte die Finanzwelt aus dem Gleichgewicht bringen. Verantwortlich für die Destabilisierung sei Donald Trump und seine Regierung, die mit ihrer Politik dafür Sorge tragen, dass immer mehr Menschen Geld in Kryptowährungen stecken. Aber wie gefährlich ist Trumps Politik für die Finanzwelt wirklich?

Trump und der Kryptomarkt: Chance für Anleger oder Risiko für die Finanzbranche?

Bereits im Wahlkampf hat Donald Trump unmissverständlich klar gemacht, er werde Kryptowährungen befeuern, eine nationale Bitcoin Reserve schaffen und dafür sorgen, dass die USA die Nummer 1 im Bereich der Kryptowährungen wird. Nachdem Trump in der Wahlnacht die ersten Bundesstaaten gewonnen hat, stieg der Preis des Bitcoin erstmals auf 75.000 US Dollar – Tage nach Trumps Wahlsieg übersprang der Bitcoin erstmals die 100.000 US Dollar-Hürde.

Elliott sieht eine gefährliche Entwicklung darin. In dem Investorenbrief hat der Hedgefonds unter anderem die Förderung von „Vermögenswerten, die zwar stark an Wert gewinnen, aber keine fundamentale Substanz besitzen“, kritisiert. Elliott verwies auch darauf, dass es sich um einen spekulativen Hype handelt, der dazu führen könnte, dass die digitalen Assets auch das Finanzsystem ins Wanken bringen, falls hier die Blase platzt.

Vor allem sei die aktive Förderung der USA problematisch, während andere Länder zudem auch versuchen, sich vom US Dollar unabhängig zu machen. Denn mit Trumps Arbeitsgruppe, die gerade prüft, ob eine digitale Asset-Reserve überhaupt möglich ist, hat man auch Politiker anderer Länder auf eine neue Idee gebracht. So wird etwa von Tschechien überlegt, eine nationale Bitcoin Reserve aufzubauen.

Von Seiten der Europäischen Union gibt es hingegen noch keinerlei Umdenken: Christine Lagarde, die Präsidentin der EZB, hat bereits offiziell bekannt gegeben, der Bitcoin werde nicht als Reserve-Asset herangezogen.

Abseits des Bitcoin werden wohl noch weitere Kryptowährungen für die Währungsreserve herangezogen werden

Es gibt Gerüchte, abseits des Bitcoin werden auch andere Kryptowährungen für die nationale Krypto-Reserve herangezogen. So beispielsweise XRP. Mitunter könnte auch Dogecoin, ein Meme Coin, Teil der nationalen Währungsreserve werden.

Letztlich würde die Schaffung einer Währungsreserve mit Kryptowährungen den Preis weiter nach oben treiben. Unter anderem auch von Projekten, die noch im Presale sind. Dazu gehört etwa Wall Street Pepe. Dieses Projekt befindet sich aktuell im Initial Coin Offering und könnte 2025 so richtig durchstarten.

Wall Street Pepe: 67.000 US Dollar erreicht – knackt Wall Street Pepe die 100.000 US Dollar-Marke?

Das Interesse ist noch immer ungebrochen: Rund 14 Tage vor dem Ende des Vorverkaufs nähert sich Wall Street Pepe der 70.000 US Dollar-Grenze – geht es in dem Tempo so weiter, könnte sogar die 100.000 US Dollar-Grenze übersprungen werden. Bekanntermassen beginnt nämlich der Vorverkauf in den letzten Tagen an Geschwindigkeit zuzulegen.

Könnte der Wall Street Pepe Presale der erfolgreichste Vorverkauf des Jahres 2025? Auch wenn das Jahr noch jung ist, könnte das tatsächlich der Fall sein.

„Wall Street Pepe hasst es, dass sich die Wale in Insidergruppen verstecken. Also hat er beschlossen, seine eigene zu gründen. Schliessen Sie sich der WEPE-Token-Armee an – gemeinsam sind Frösche stark!“ Bereits auf der Titelseite macht Wall Street Pepe unmissverständlich klar, worum es geht. Wall Street Pepe verfolgt ein ganz anderes Konzept als viele Meme Coins, die oft gar kein Konzept verfolgen. Wall Street Pepe ist mit diesem Konzept einzigartig.

Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass Wall Street Pepe zu einer starken Bewegung werden kann. Aber warum? Hier geht es darum, die Macht der sogenannten „Krypto Wale“ zu brechen. Denn die Krypto Wale können durch ihre Grösse den Markt gezielt manipulieren. Dadurch entstehen für kleinere Anleger Nachteile, da viele davon gar nicht in der Lage sind, mit entsprechenden Instrumenten arbeiten zu können. Das deshalb, weil sie gar keinen Zugriff darauf haben. Hier kommt Wall Street Pepe ins Spiel. Mit Wall Street Pepe soll sich das grundlegend ändern. Es gibt exklusive Einblicke, neue Handelsstrategien und Signale, damit auch kleinere Trader erfolgreich werden.

Der Presale von Wall Street Pepe endet Mitte Februar. Glaubt man an Wall Street Pepe und den Token WEPE, so ist es ratsam, noch während des Presales zu investieren. Nach dem Ende des Vorverkaufs und dem Launch auf offiziellen Kryptobörsen wird der Preis mitunter durch die Decke gehen.

