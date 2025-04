Dogecoin Prognose: DOGE ETF könnte für einen Preisausbruch sorgen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nun ist es fix: 21Shares hat jetzt einen Antrag auf einen Dogecoin ETF bei der US Börsenaufsichtsbehörde eingereicht. Coinbase soll den Verwahrdienst übernehmen. Könnte jetzt der DOGE durch die Decke gehen und endlich die langersehnte 1 US Dollar-Hürde überspringen?

21Shares ist nicht der erste Vermögensverwalter, der einen DOGE ETF auflegen will

Der Vermögensverwalter 21Shares hat nun offiziell den Antrag auf Dogecoin ETF bei der SEC eingereicht. Seit dem 9. April kann das Dokument auch online abgerufen werden. Der Antrag stellt die S-1-Registrierung dar. Das heisst, es geht hier um den ersten Schritt zum ersten Dogecoin ETF. In dem Antrag finden sich grobe Informationen, wie der ETF beschaffen sein kann.

Coinbase ist, wie das auch bei vielen anderen Krypto ETFs in den USA ist, der Verwahrer der Token. Des Weiteren arbeitet 21Shares mit „House of Doge“ zusammen. Das ist die kommerzielle Abteilung der Dogecoin Stiftung. Das „House of Doge“ soll in weiterer Folge 21Shares beim Marketing helfen sowie auch im Beriech der Verkaufsstrategien unter die Arme greifen. Details, wie etwa, auf welcher Aktienbörse der ETF gelistet wird oder auch wie hoch die Gebühren sind, gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht.

Der Vermögensverwalter 21Shares ist übrigens nicht der einzige Antragsteller auf einen Dogecoin ETF. Grayscale, Bitwise und REX Shares haben ebenfalls schon Anträge eingereicht, einen Dogecoin ETF einrichten zu wollen. Somit haben institutionelle Anleger demnächst die Möglichkeit, in Dogecoin zu investieren, ohne den Meme Coin auch tatsächlich kaufen zu müssen.

Zudem hat 21Shares auch bekannt gegeben, dass es einen ETP auf Dogecoin auf der SIX Swiss Exchange geben soll. Der ETP soll den Ticker DOGE erhalten. Die Gebühr: 2,5 Prozent.

Rund 80 Prozent unter dem Allzeithoch

Nach der Meldung, dass ein weiterer Dogecoin ETF beantragt wurde, ist der Preis des DOGE um 14 Prozent gestiegen: von 0,14 US Dollar auf 0,16 US Dollar. Derzeit bewegt sich der Preis bei rund 0,155 US Dollar, weil viele Wale die Gunst der Stunde genutzt haben – die DOGE Wale haben rund 1,32 Milliarden Token in 48 Stunden verkauft.

Wer plant, in Dogecoin zu investieren, muss wissen, dass es sich um einen der bekanntesten Meme Coins handelt, der auch die höchste Marktkapitalisierung aufweist. Jedoch ist man weit weg vom erklärten Ziel: Die Community verfolgt den Plan, den Preis auf über 1 US Dollar zu treiben. Das Allzeithoch, aufgestellt am 8. Mai 2021, lag bei 0,73 US Dollar. Im Dezember 2024 kletterte der Preis auf 0,46 US Dollar.

Ein Meme Coin, bei dem ebenfalls auf den Preis geachtet wird, ist Bitcoin Bull. Jedoch konzentrieren sich die Anleger nicht nur auf den Preis des Meme Token, sondern blicken vorwiegend auf die Entwicklung des Bitcoin.

