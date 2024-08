Die Verbindung von Telegram mit der Krypto-Szene

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Toncoin (TON) ist die native Kryptowährung des The Open Network (TON), einer Blockchain-Plattform, die ursprünglich von Telegram entwickelt wurde. Wie so ziemlich alle anderen Smart Contract Plattformen auch, sollte TON eine Vielzahl von dezentralen Anwendungen (dApps) unterstützen und eine hohe Transaktionsgeschwindigkeit bieten, doch was genau hat Telegram damit zu tun?

Telegram wird immer krypto-orientierter

Die Verbindung von Toncoin zu Telegram ist eng, aber auch kompliziert. Das TON-Netzwerk wurde ursprünglich innerhalb von Telegram entwickelt und sollte als integrierte Blockchain-Plattform dienen. Im Jahr 2020 musste Telegram jedoch das Projekt nach einem Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) aufgeben. Grund dafür war, dass die SEC argumentierte, dass Telegram unregistrierte Wertpapiere in Form von Gram-Token verkauft hatte, die für das TON-Netzwerk vorgesehen waren.

Nachdem Telegram das Projekt aufgegeben hatte, wurde es von einer Gruppe unabhängiger Entwickler fortgesetzt, welche auch den TON-Coin letztendlich einführten. Trotz der offiziellen Trennung unterstützt Telegram TON jedoch weiterhin. Heute wurde ein neues Feature bekannt, bei welchem Nutzer Toncoin durch das Senden von Reaktionen an Content-Creator und Kanäle verdienen können. Verwendet werden hierfür “Stars”, eine In-App-Währung, die an TON gekoppelt ist und später in Toncoin umgewandelt werden kann. Trotz der frühen Rückschläge durch das Verfahren mit der SEC wird das Unternehmen somit immer krypto-orientierter.

Krypto-Gaming auf Telegram im Hype

Auch Krypto-Gaming wird mittlerweile durch Telegram möglich. Zu den beliebtesten Spielen gehören unter anderem Notcoin und Hamster Kombat. Diese ermöglichen es den Spielern, Kryptowährungen durch “Tap-to-Earn”-Funktionen zu verdienen. Notcoin nutzt die TON-Blockchain für schnelle und sichere Transaktionen und hat eine enorm grosse Nutzerbasis aufgebaut. Zudem erweitert Notcoin seine Plattform um weitere Spiele wie “Lost Dogs: The Way”, wodurch auch die Kryptowährung hinter Notcoin immer mehr an Relevanz gewonnen hat.

Hamster Kombat ist ein weiteres extrem beliebtes Spiel, das auf dem Prinzip des Tap-to-Earn basiert, aber es mit einem etwas komplexeren Gameplay kombiniert. Hier übernehmen die Spieler die Rolle des CEO einer Krypto-Börse, dargestellt durch einen Hamster. Dabei verdienen sie durch das Tippen auf den Bildschirm HMSTR-Token.

Die beiden Spiele profitieren stark von der breiten Nutzerbasis von Telegram. Die Kryptowährungen hinter den Telegram Anwendungen sind bereits stark im Kurs gestiegen. Anders sieht dies jedoch bei Shiba Shootout aus, einem weiteren Krypto-Game, welches sich jedoch noch in der Anfangsphase befindet.

Shiba Shootout als Top-Gaming-Investment?

Während sich TON bereits in den Top 10 der Kryptowährungen befindet und Notcoin bereits auf Platz 55 aufgestiegen ist, befindet sich der Token hinter dem Shiba Shootout Game noch in der Vorverkaufsphase. Während dem laufenden Presale haben Investoren die Möglichkeit in den SHIBASHOOT Token zu investieren und das zu einem Preis von 0,0199 USD.

Wie der Name des Spiels bereits vermuten lässt, ist Shiba Shootout ein Krypto-Spiel, das stark vom Wild-West-Thema inspiriert ist. Die Charaktere des Spiels lehnen ausserdem an dem beliebten Shiba Inu Memecoin an. Es ist ein Play-to-Earn (P2E)-Spiel, bei dem Spieler durch virtuelle Schiessereien und Duelle SHIBASHOOT Token verdienen können. Bereits jetzt ist das Spiel auf Android und iOS verfügbar und konnte bereits viele Investoren überzeugen. In kurzer Zeit konnte Shiba Shootout bereits knapp eine Million USD durch den laufenden Presale einsammeln.

