Die grossen Gewinner der Bitcoin Rallye: Eine Übersicht

In gerade einmal zwei Wochen explodierte der Bitcoin von rund 70.000 US Dollar auf über 91.000 US Dollar; auch Altcoins und sogenannte Meme Coins sind extrem gestiegen. Zum Teil über 100 Prozent.

Beflügelt durch den Wahlsieg des Republikaners Donald Trump, der im Laufe des Wahlkamps der Krypto-Community versprach, der Kryptomarkt bleibe weitgehend unreguliert, Gary Gensler, der krypto-feindliche Chef der SEC würde am ersten Tag seiner Amtszeit gefeuert werden und die USA solle eine Bitcoin Reserve anlegen, erreichte der Bitcoin am 13. November 2024 sein neues Allzeithoch: über 93.000 US Dollar.

Privatpersonen und grosse Investoren durften sich in den letzten Tagen über hohe Gewinne freuen. Aber wer waren am Ende wirklich die grossen Profiteure?

Changpeng Zhao

Er gründete mit Binance die führende Plattform für den Handel mit Kryptowährungen, wird „CZ“ genannt und ist heute der reichste Krypto-Milliardär der Welt: Changpeng Zhao. Forbes schätzt das Vermögen des 47-Jährigen auf rund 63 Milliarden US Dollar – somit liegt er im Ranking der reichsten Menschen der Welt auf Platz 23. Vor zwei Jahren betrug sein Vermögen „nur“ 17 Milliarden US Dollar. Laut Schätzungen stieg sein Vermögen durch die Krypto Rallye um 12,1 Milliarden US Dollar – an einem einzigen Tag!

Zu Beginn war er an der Wall Street tätig und entwickelte für die „Flash Boys“ Hochfrequenzhandelssysteme. 2017 gründete er Binance; durch ein Initial Coin Offering kurz: ICO) nahm er 15 Millionen US Dollar ein. Mit Einführung des Binance Coin, der auf der Börse Binance genutzt werden kann und den Besitzern einige Vorteile mit sich bringt, etwa niedrigere Handelsgebühren, schuf er zugleich auch eine der erfolgreichsten Kryptowährungen: Der Binance Coin liegt auf Platz 5 im Ranking der Top Kryptowährungen laut Marktkapitalisierung.

Binance war bis zum Jahr 2023 die zentrale Plattform für den Handel mit Kryptowährungen. Um die 50 Prozent der Spot Transaktionen sind über Binance abgewickelt worden. Jedoch gestand Changpeng Zhao, illegale Geschäfte abgewickelt zu haben – vorwiegend mit Geldwäsche und Betrug. Im April 2023 wurde er zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt, blieb aber mit 90 Prozent Hauptanteilseigner von Binance.

Brian Armstrong

Er ist im Ranking der Krypto-Milliardäre auf Platz 2: Brian Armstrong. Er hat im Jahr 2012 mit Fred Ehrsam Coinbase gegründet – die heute bekannteste sowie auch beliebteste Kryptobörse. Seit 2021 ist Coinbase sogar an der Börse und profitierte nun ebenfalls vom Bitcoin Hype. In den letzten 12 Monaten stieg das Papier um rund 200 Prozent – der Marktwert der Kryptobörse stieg dadurch auf 70 Milliarden US Dollar an.

Das aktuelle Vermögen wird auf rund 12,3 Milliarden US Dollar geschätzt: 2023 lag es noch bei rund 2,2 Milliarden US Dollar. Gegenüber CNBC gab sich Armstrong zudem optimistisch, dass sich der Krypto am Beginn einer neuen Ära befinden würde – vor allem ist er überzeugt, dass jetzt der kryptofreundlichste Kongress aller Zeiten kommt.

Die Winklevoss Brüder

Tyler und Cameron Winklevoss, beide 43 Jahre alt, mischten beide bei Facebook mit, zerstritten sich danach aber mit Mark Zuckerberg. Danach begannen sich die Zwillinge mit Krypto-Investments auseinanderzusetzen. Auch wenn sie mit der Plattform FTX in die Pleite schlitterten, so scheinen sie jetzt wieder im Geschäft zu sein: Nicht nur, dass sie Geld in den Präsidentschaftswahlkampf von Donald Trump gesetzt haben, soll sich das Vermögen durch die Rallye gegenüber 2022 verdoppelt haben.

Michael Sayor

Der 59 Jahre alte Michael Saylor hat wohl den grössten Gewinn eingefahren. Laut eigenen Angaben hat er 17.732 Bitcoin erworben – zum damaligen Kaufpreis von unter 10.000 US Dollar pro Coin. Ein Investment in der Höhe von 175 Millionen US Dollar, das heute einen Wert von und 1,6 Milliarden US Dollar hat.

Das persönliche Vermögen von Saylor wird auf 4,4 Milliarden US Dollar geschätzt. Mit Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung könnte Saylor derzeit ein Vermögen von über 8,3 Milliarden US Dollar haben.

Fred Ehrsam

Der ehemalige Devisenhändler bei Goldman Sachs gilt als Pionier und Schlüsselfigur der Krypto-Welt: 2012 hat er mit Brian Armstrong Coinbase gegründet, eine der führenden Krypto-Handelsplattformen. Er schied zwar 2017 aus dem operativen Geschäft aus, hat aber noch immer seinen Sitz im Vorstand und hält einen Anteil von 4 Prozent des Unternehmens.

2022 lag der Wert seines Vermögens bei rund 2 Milliarden US Dollar, aktuell bei rund 3,4 Milliarden US Dollar.

Michael Novogratz

Früher war Novogratz Wertpapierhändler bei Goldman Sachs. Aufgrund seines exzessiven Lebensstils musste er die Investmentbank verlassen. Danach begann er die Makro-Hedgefonds von Fortress, einem Investmenthaus, bis 2015 zu leiten. 2015 verlor er durch Fehlinvestments hunderte Millionen US Dollar. Danach begann er einen neuen Finanzkonzern zu gründen, der sich auf Bitcoin wie Ether spezialisierte: Galaxy Digital. Aufgrund seines Investments in Kryptowährungen stieg sein Vermögen von 3,8 Milliarden US Dollar (2022) auf 5,6 Milliarden US Dollar.

Matthew Roszak

Schon im Jahr 2018 soll das Krypto-Vermögen von Roszak bei 1 Milliarde US Dollar gelegen sein. Roszak wird als Visionär der Krypto-Szene bezeichnet – schliesslich hat er sich schon 2013 mit dem Thema auseinandergesetzt und beteiligte sich an „Initial Coin Offerings“, noch bevor es einen Begriff für diese Vorgehensweise gab. Laut Forbes soll sein Vermögen nun bei über 3 Milliarden US Dollar liegen.

