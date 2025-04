Devisen: Franken erstarkt weiter

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren

Zürich (awp) - Der Schweizer Franken hat am Montagabend deutlich an Stärke zugelegt. So wird der US-Dollar noch zu 0,8210 gehandelt, nach 0,8272 am späten Nachmittag. Der Euro hat sich gleichzeitig auf 0,9371 von 0,9408 abgeschwächt.

Gegenüber dem US-Dollar hat der Euro indes auf 1,1416 von 1,1373 klar zugelegt.

In der Schweiz haben die Zinssenkungserwartungen derweil ebenfalls zugenommen. "Kommen die Negativzinsen zurück?", übertitelte die UBS einen Marktkommentar. Allerdings prognostiziert die Grossbank darin keinen weiteren Rückgang der Leitzinsen von derzeit 0,25 Prozent.

awp-robot/cf