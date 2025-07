Devisen: Dollar fällt wieder zurück

Anzeige

Zürich (awp) - Der US-Dollar neigt am Mittwoch im späten Handel wieder zur Schwäche. Im US-Handel fällt nähert er sich wieder seinem Tagestief. Aktuell geht der US-Dollar zu 0,7915 Franken um, nach 0,7932 am Mittag. In der Nacht zuvor war er gar kurz unter die Marke von 79 Rappen gefallen.

Auch zur europäischen Gemeinschaftswährung zeigt sich der Dollar leichter, wie das Kursniveau von derzeit 1,1800 zeigt. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9339 mehr oder weniger auf der Stelle.

Der Arbeitsmarktbericht des Dienstleisters ADP für die US-Privatwirtschaft setzt den Dollar unter Druck. Die Privatwirtschaft der USA hat im Juni erstmals seit gut zwei Jahren Arbeitsplätze abgebaut. So gingen 33'000 Stellen verloren, wohingegen Ökonomen noch ein Plus von knapp 100'000 erwartet hatten. Dies wurde als ein weiteres Zeichen für eine sich abkühlende Konjunktur in den USA gedeutet.

awp-robot/ra