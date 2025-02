Der TRUMP Coin: Abzocke oder Meme Coin mit Potenzial?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Zuerst war die Skepsis gross – konnte das überhaupt ein ernstzunehmender Meme Coin sein? Als der TRUMP Coin auf den Markt kam, der den Präsidenten der USA in kämpferischer Pose nach dem Attentat zeigt, war sich die Krypto-Gemeinde unsicher. Als dann Trump aber selbst die Werbetrommel führte, floss auf einmal Geld. Innerhalb weniger Stunden stieg die Marktkapitalisierung auf über 15 Milliarden US Dollar, sodass der Meme Coin plötzlich eine höhere Bewertung als Birkenstock oder die Lufthansa hatte. Doch dann folgte die Korrektur – aktuell liegt die Marktkapitalisierung bei rund 3 Milliarden US Dollar.

Wer hinter dem Projekt OFFICIAL TRUMP steckt

Was hat es mit OFFICIAL TRUMP auf sich? Wer zieht im Hintergrund die Fäden und wer verdient Geld bzw. wie viele Millionen wurden bereits generiert? Die OFFICIAL TRUMP Token werden von zwei Unternehmen verwaltet: So die erst vor kurzem gegründete Fight Fight Fight LLC und die zur Trump Organization gehörende Tochtergesellschaft CIC Digital LLC. Zum aktuellen Zeitpunkt kann nicht gesagt werden, ob Donald Trump selbst oder seine Familie hinter diesen Entitäten stehen.

Die Präsentation des Coins fand kurz vor Trumps Amtseinführung statt. Der Meme Coin startete bei 6 US Dollar, konnte aber dann innerhalb weniger Stunden auf über 73 US Dollar klettern. Jedoch ging es dann steil bergab: Nicht nur, dass die Marktkapitalisierung von 15 Milliarden US Dollar auf rund 3 Milliarden US Dollar fiel, stürzte auch der Preis von 73 US Dollar in Richtung 18 US Dollar ab.

Dennoch geht man davon aus, dass über 70 Millionen US Dollar an Handelsgebühren lukriert wurden. Wie das möglich ist? Auf der dezentralen Börse Meteora gibt es einen Liquiditätspool, der es möglich macht, TRUMP gegen den Stablecoin USDC zu tauschen. Will man einen Token kaufen, so muss man USDC in den Pool einzahlen, danach erhält man die entsprechende Menge an TRUMP Token. Damit ein derartiger Handel möglich ist, sind die Nutzer gefragt, die Token in Pools hinterlegen und dadurch die Liquidität bereitstellen. Diese Liquiditätsgeber erhalten im Gegenzug einen Anteil der generierten Handelsgebühren. Bei TRUMP hat das Team von Trump selbst die Liquidität auf der dezentralen Börse zur Verfügung gestellt. So zeigen die Blockchain Daten ganz klar, dass in der ersten Woche nach dem Launch ein Handelsvolumen von über als 50 Milliarden US Dollar über den Meme Coin generiert wurde. Daraus ergeben sich Handelsgebühren im Wert von ungefähr 70 Millionen US Dollar.

Ist ein Comeback des TRUMP Coin möglich?

Noch ist nicht ganz klar, wie sich der Preis des TRUMP Meme Coin in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird. Die Preisentwicklung wird auch davon abhängen, wie erfolgreich Trump als Präsident sein wird und welche Versprechen, die er der Krypto-Branche im Wahlkampf gemacht hat, umgesetzt werden. Zudem wird auch die allgemeine Stärke des Kryptomarkts von Bedeutung sein.

Zudem gibt es auch kritische Stimmen. So hat man die Verteilung des Gesamtangebots bereits öffentlich kritisiert, da sich die aktuelle Marktkapitalisierung auf gerade einmal 20 Prozent der Token aufteilt. Was das bedeutet? Gerade einmal 20 Prozent der TRUMP Token können zum aktuellen Zeitpunkt frei gehandelt werden. 80 Prozent – der Wert liegt bei rund 14 Milliarden US Dollar – sind in einer Wallet gesperrt sind. Die gesperrten Token können also weder verkauft, noch können sie transferiert werden. Ab Mai 2025 wird dann Monat für Monat ein fester Anteil der gesperrten Token freigegeben. Die gesamte Freischaltung erfolgt über die kommenden drei Jahre.

Es bleibt auch spannend, welchen Einfluss Trump selbst auf den Kryptomarkt haben wird. Schliesslich hat er der Krypto-Gemeinde einige Versprechen gemacht, die es nun gilt, auch umzusetzen. Das wird auch Auswirkungen auf Projekte haben, die noch im Initial Coin Offering sind. Dazu gehört unter anderem Wall Street Pepe. Der Presale endet Mitte Februar. Wer also investieren will, sollte schnell sein. Aber lohnt sich ein Investment in Wall Street Pepe?

Hier geht es zum Presale von Wall Street Pepe

Der Kampf gegen die übermächtigen Wale: Wall Street Pepe ist bereit, kleinen Tradern zu helfen

„Wall Street Pepe hasst es, dass sich die Wale in Insidergruppen verstecken. Also hat er beschlossen, seine eigene zu gründen. Schliessen Sie sich der WEPE-Token-Armee an – gemeinsam sind Frösche stark!“ Eine klare Ansage. Aber wie soll das funktionieren?

Das aktuell noch im Presale befindliche Projekt verfolgt das Ziel, viele Investoren zu finden, die an das Projekt glauben. Dabei geht es um die Zerstörung der Macht der Wale. Wale sorgen mit Bewegungen hoher Summen für gezielte Marktmanipulationen. Wer Teil der WEPE Token-Armee wird, hat die Chance, dass er Trading Calls sowie Insider-Informationen bekommt und hier im Vorfeld entsprechende Aktionen setzen kann, um ebenfalls von den gezielten Marktmanipulationen profitieren zu können.

Wer WEPE kaufen will, kann direkt über die Homepage investieren. Noch gibt es keine Token auf der Kryptobörse, da sich das Projekt noch im Presale befindet. Hat man WEPE gekauft, können die Token auch gleich danach gestaked werden.

WEPE kaufen

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.