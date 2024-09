Crypto All-Stars ermöglicht Memecoin-Staking auf einem neuen Level

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Crypto All-Stars hebt das Staking von Memecoins auf eine neue Stufe. Das Projekt bietet Anlegern die Möglichkeit, ihre Coins effizienter zu nutzen und von verbesserten Staking-Möglichkeiten zu profitieren. Mit einem spannenden Ansatz verspricht Crypto All-Stars also, den Memecoin-Markt zu revolutionieren und neue Renditechancen zu eröffnen. Doch was genau hat es damit auf sich?

MemeVault von Crypto All-Stars revolutioniert das Memecoin-Staking

Memecoins werden auch im Jahr 2024 bei Anlegern immer beliebter, und viele von ihnen haben bereits milliardenschwere Marktkapitalisierungen aufgebaut. Um neben dem blossen Spekulieren auf Kursanstiege zusätzliche Renditen zu erzielen, ist das Staking von Memecoins immer populärer geworden. Dabei werden die eigenen Coins in den Staking-Vertrag der jeweiligen Netzwerke eingezahlt, um das Netzwerk zu stabilisieren und im Gegenzug Staking-Renditen zu erhalten.

Da Memecoin-Investoren jedoch oft viele verschiedene Coins besitzen, war es in der Vergangenheit häufig kompliziert, all diese Coins in den unterschiedlichen Netzwerken mit unterschiedlichen Konditionen und Funktionsweisen zu staken. Das Defizit in Sachen Benutzerfreundlichkeit möchte das neue Memecoin-Projekt Crypto All-Stars nun beheben. Tatsächlich hat Crypto All-Stars ein eigenes Staking-Protokoll namens MemeVault entwickelt, das auf dem neuen ERC-1155 Multi-Token-Standard von Ethereum basiert. Es ermöglicht erstmals, mehrere Memecoins gleichzeitig zentralisiert an einem Ort zu staken. So können Anleger jetzt ihre DOGE, SHIB, PEPE und viele weitere Coins einfach über Crypto All-Stars staken und dafür Renditen in Form der eigenen Kryptowährung STARS verdienen.

Quelle: Cryptoallstars.io

Die eigene Kryptowährung dient jedoch nicht nur als Auszahlungsmöglichkeit für die Renditen, da der Coin sonst einfach abverkauft würde, sondern fungiert auch als Multiplikator für die Staking-Renditen, die sich mit den anderen Memecoins wie DOGE verdienen lassen. Die Renditen sind nämlich daran gekoppelt, wie viele STARS-Coins die Anleger in ihren Wallets halten, was den Kauf von STARS natürlich noch attraktiver macht. Zudem können die STARS-Coins selbst für jährliche Staking-Renditen von über 800 % gestakt werden. Bisher wurden auf diesem Weg bereits über 860 Millionen STARS-Coins gestakt.

Das Projekt hat zudem bereits gründliche Audits von den Blockchain-Sicherheitsfirmen Coinsult und SolidProof durchlaufen. Beide Audits bestätigten, dass es sich hierbei um ein sicheres Projekt handelt und der Code keine Fehler aufweist.

PreSale von STARS generiert Millionen

Um seine Vision umzusetzen, setzt Crypto All-Stars auf den PreSale-Mechanismus. Besonders für Memecoin-Projekte wird es in letzter Zeit aufgrund der immer grösseren Konkurrenz am Markt zunehmend schwieriger, ein Initial Funding aufzubauen, um die eigene Vision überhaupt realisieren zu können.

In diesem Zusammenhang erfreuen sich PreSales zunehmender Beliebtheit, da sie es den Projekten ermöglichen, ein initiales Funding zu generieren, indem die eigene Kryptowährung zu einem rabattierten Festpreis vor der ersten offiziellen Markteinführung angeboten wird. Beide Seiten profitieren davon: Das Projekt erhält das nötige Kapital, um durchzustarten, und Anleger haben die Möglichkeit, frühzeitig in das Projekt zu investieren und ihre Renditen im Erfolgsfall zu maximieren.

Quelle: Cryptoallstars.io

Auch Crypto All-Stars nutzt nun diesen PreSale-Ansatz, der sich bereits als erfolgreich erwiesen hat. Innerhalb der letzten Wochen konnte das Projekt über 1,75 Millionen Dollar an Initial Funding generieren, und der eigene Coin STARS wird aktuell zum Vorteilskurs von 0,001471 Dollar angeboten. Der Kauf der Coins ist über das offizielle PreSale-Widget auf der Website von Crypto All-Stars ganz einfach möglich. Dabei stehen verschiedene Zahlungsmethoden zur Verfügung: Anleger können entweder mit ihrer Bankkarte oder mit etablierten Kryptowährungen wie ETH, BNB und USDT in STARS investieren.

Seit kurzem ist es zudem auch möglich, den Coin mit beliebten Memecoins wie DOGE, PEPE, SHIB und FLOKI zu kaufen. Das macht das Projekt besonders für Memecoin-Investoren noch attraktiver und zugänglicher. Aufgrund der grossen Nachfrage nach Memecoin-Staking und dem bereits gesammelten Kapital, das vor der ersten offiziellen Markteinführung von STARS zusammengekommen ist, stehen die Chancen für einen Erfolg des Projektes und einen möglichen Kursanstieg nach dem Börsenlisting derzeit potenziell sehr gut.

