Brasilien ermöglicht ersten Solana-Spot-ETF weltweit

In Brasilien wurde heute erstmalig weltweit ein Solana-Spot-ETF genehmigt. Der ETF wird von Vortx, einer renommierten Vermögensverwaltungsgesellschaft, verwaltet. Der Preis des ETFs soll ich am CME CF Solana Dollar Reference Rate F orientieren. Brasilien sendet mit der Einführung ein klares Signal an die globale Finanzwelt und schenkt Investoren Hoffnung auf eine zeitnahe Einführung von Solana-Spot-ETFs in den USA.

Genehmigen nach Brasilien weitere Länder Solana ETFs?

Von grosser Relevanz wäre vor allem eine Genehmigung von Solana Spot ETFs in den USA. 21Shares hat in der Vergangenheit bereits einen Antrag bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht, um einen Spot Solana ETF auf den Markt zu bringen. Dieser Antrag folgte kurz nach einem ähnlichen Antrag von VanEck. Es sind somit bereits viele grosse Player darum bemüht, einen Solana ETF in den USA zugelassen zu bekommen. Laut ETF-Experte Eric Balchunas von Bloomberg, wäre ein Solana ETF der nächste sinnvolle Schritt für die Krypto-Industrie. Nach Bitcoin und Ethereum sei das Interesse an einem Solana ETF ausserdem am grössten. Analysten erwarten, dass die Entscheidung der SEC über diese ETFs bis Mitte März 2025 getroffen wird.

Auch BlackRock, der grösste Vermögensverwalter der Welt, hat bereits einen Solana ETF in Planung. Solana hat durch seine schnelle Blockchain und niedrigen Transaktionskosten massiv an Popularität gewonnen und könnte durch die Einführung eines ETFs weiteres Kapital anlocken. Besonders vom Hype rund um Memecoins in diesem Jahr konnte Solana enorm profitieren. Die schnelle und günstige Infrastruktur der Solana Blockchain ist für Memecoin-Entwickler und Trader sehr attraktiv. Je mehr Transaktionen und Projekte auf Solana basieren, desto stärker wird das Netzwerk genutzt und desto mehr Aufmerksamkeit erhält es. Mit der wachsenden Nutzung von Solana-basierten Projekten steigt auch die Nachfrage nach dem nativen Token SOL.

Grössere Renditen konnten Investoren jedoch mit direkten Investments in die Memecoins erzielen. Während der Memecoin Shiba Inu (SHIB) die grössten Renditen bereits hinter sich hat, könnte die Neuauflage Shiba Shootout noch weiter an Aufmerksamkeit gewinnen. Die neue Kryptowährung haben derzeit noch nicht viele Investoren entdeckt und kann noch im Presale gekauft werden.

Der beste Shiba Memecoin 2024?

Shiba Shootout ist ein Play-to-Earn (P2E) Spiel, welches das Shiba Inu Meme spielerisch im wilden Westen einsetzt. Spieler können an Schiessereien in der Stadt Shiba Gulch teilnehmen, wo Marshal Shiba und die Shiba Sharpshooters die Hauptfiguren sind. Shiba Sharpshooter Game können die Spieler gegeneinander antreten und SHIBASHOOT Token verdienen.

Für Investoren, die an der Entwicklung des Shiba Shootout Games frühzeitig beteiligt sein wollen, könnte eine Teilnahme am laufenden Presale eine Option sein. Zum aktuellen Zeitpunkt kostet ein SHIBASHOOT Token $0,0198, wobei der Kurs mit der Zeit weiter erhöht wird. Der Kauf der Shiba Shootout Coins ist einfach und unkompliziert mittels ETH, USDT, BNB und Kreditkarte möglich.

Über den Cactus Staking Bereich auf der offiziellen Webseite haben Investoren ausserdem die Möglichkeit Staking Rewards mit ihren Shiba Shootout Tokens zu erhalten. Die Rate, in welcher neue SHIBASHOOT Token ausgegeben werden, beträgt 125 SHIBASHOOT Token pro Ethereum (ETH) Block. Schätzungsweise betragen die Rewards laut der Webseite 1073 Prozent im Jahr.

Jetzt Shiba Shootout kaufen

