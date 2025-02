Bitcoin Prognose Ende 2025 vom Marathon Digital CEO

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Diskussionen über die zukünftige Entwicklung von Bitcoin sind so lebendig wie nie zuvor. In den letzten Jahren war der Kurs von Bitcoin extem volatil, was sowohl Anleger als auch Experten dazu anregt, Prognosen für die kommenden Jahre abzugeben. Einigen Analysten zufolge könnte der Bitcoin-Preis bis Ende 2025 ein deutlich höheres Allzeithoch erreichen, während andere vorsichtiger sind und von Abverkäufen sprechen. Wir werfen einen Blick auf die relevanten Bitcoin-Prognosen 2025.

Optimistische Prognosen: Ein Bitcoin-Preis von 200.000 US-Dollar?

Fred Thiel, CEO von Marathon Digital Holdings, ist eine der führenden Stimmen, wenn es darum geht sich optimistisch über Bitcoin äussern. Thiel glaubt, dass der Bitcoin-Preis bis Ende 2025 zwischen 150.000 und 200.000 US-Dollar liegen wird. Er erklärt, dass die steigende Nachfrage sowohl von institutionellen als auch von privaten Investoren einen grossen Einfluss auf den Preis haben wird. In seiner Einschätzung spielt vor allem die zunehmende institutionelle Akzeptanz von Bitcoin eine entscheidende Rolle.

Banken, Investmentfonds und sogar Unternehmen zeigen immer mehr Interesse an Bitcoin, was zu einer Stabilisierung des Marktes und einer möglichen Preissteigerung führt. Banken hatten in der Zeit vor Trump jedoch auch nicht die Möglichkeit Kryptowährungen sinnvoll zu verwahren. Das Interesse war somit bereits vorher da, nur eben nicht der regulatorische Rahmen. Da Trump mit seiner Präsidentschaft einen neuen Ansatz wählt und versucht die Wirtschaft der USA zu stärken, gibt es einige Gründe die für einen positiven Kursverlauf bei Bitcoin sprechen.

Besonders wichtig sind für Thiel die regulatorischen Veränderungen, die den Markt weiter stabilisieren könnten. Viele Länder, einschliesslich der Schweiz und Russland, haben begonnen, Bitcoin als Teil ihrer Wirtschaft zu akzeptieren und in ihre Finanzstrategien zu integrieren. Thiel sieht diese Entwicklung als Signal dafür, dass weitere Länder und Institutionen in Zukunft folgen könnten, was zu einer verstärkten Nachfrage nach Bitcoin führen würde. Vor allem Trump hat für die USA das Potenzial erkannt und bevorzugt, dass sich Unternehmen in den USA niederlassen, sodass es dort deutliche Verbesserungen für den Markt geben wird und bereits gibt.

Darüber hinaus hebt Thiel hervor, dass Bitcoin mit seiner begrenzten Anzahl von 21 Millionen Coins eine Eigenschaft besitzt, die den Preis langfristig nach oben treiben wird. In einem Umfeld mit wachsender Nachfrage aufgrund von Inflationssorgen und einem begrenzten Angebot könnte der Bitcoin-Preis erheblich steigen.

Was sagen die kritischen Stimmen?

Trotz der positiven Einschätzungen gibt es auch vorsichtige Stimmen. Viele Experten betonen, dass Bitcoin aufgrund seiner Volatilität jederzeit Rückgänge erleben kann. Bitcoin steige zwar über langfristige Sicht 100 % im Jahr, doch viele Investoren bevorzugen niedrigere gleichmässigere Renditen. Historisch gesehen hat der Bitcoin-Kurs in der Vergangenheit nach Bull Runs immer wieder grössere Korrekturen durchgemacht. Analysten, die eine pessimistischerere Sichtweise vertreten, prognostizieren, dass der Preis auch bis auf 80.000 US-Dollar sinken könnte, wenn der Markt erneut mit einem Abverkauf konfrontiert wird.

Dass sich das Risiko für einige Anleger nicht lohnt, mag an der grossen Marktkapitalisierung liegen. Viele Investoren bevorzugen kleine neue Kryptowährungen, die sich innerhalb kurzer Zeit verhunderfachen könnten. Einige Analysten sehen hier ein besseres Risiko-Chancen-Verhältnis. Wichtig zu verstehen ist hier natürlich, dass junge Projekte in der Zukunft noch scheitern können, ein höheres Risiko ist somit vorhanden.

Spannend ist beispielsweise laut den On-Chain-Daten aktuell das Solaxy-ICO. Solaxy ist ein neues Krypto-Projekt, das sich als erste Layer-2-Lösung für die Solana-Blockchain positioniert. Das Hauptziel von Solaxy ist es, die Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit von Solana durch die Integration einer innovativen Rollup-Architektur zu verbessern. Diese Technologie soll die Transaktionsgeschwindigkeit erhöhen und gleichzeitig die Kosten senken, was die Nutzung von dezentralen Anwendungen (dApps) auf der Solana-Blockchain effizienter gestaltet.

Grund für die Entwicklung von Solaxy sind die Netzwerkausfälle, welche bspw. wieder beim Lauch des Trump- und Melania-Memecoins vorgekommen sind. Es braucht eine Layer-2 für Solana, um das Netzwerk zu entlasten. Das Prinzip ist bereits von Ethereum und Layer-2 Projekten wie Arbitrum und Optimism bekannt. Derzeit befindet sich der SOLX-Token in einer Presale-Phase (ICO), die bereits über 18 Millionen US-Dollar eingebracht hat.

