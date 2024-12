Bitcoin Prognose 2025: Crash im kommenden Jahr?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das Jahresende steht kurz bevor und daher werden auch immer mehr Prognosen für 2025 veröffentlicht. Die Zahl der Analysten, die wissen, wie es weitergeht, wird immer grösser. Die Mehrheit ist überzeugt: Der Kryptomarkt bleibt im Aufwind – der Preis des Bitcoin wird zudem in ungeahnte Höhen steigen. Aber es gibt auch das eine oder andere Szenario, das den Bitcoin abstürzen sieht. Folgt 2025 tatsächlich der Crash?

Ein Jahr mit mehr Höhen als Tiefen



Das Jahr 2024 war ausgesprochen erfolgreich: Der Bitcoin konnte nicht nur im Frühjahr ein neues Allzeithoch aufstellen, sondern hielt sich über Monate konstant und konnte dann Anfang Dezember erstmals die 100.000 US Dollar-Marke überspringen. Auch die Prognosen für 2025 sind vielversprechend: Der Preis der Nummer 1 Kryptowährung wird weiter nach oben klettern – es werden Höchststände von über 120.000 US Dollar bis 150.000 US Dollar erwartet. Das ist davon abhängig, wie sich die regulatorischen Fortschritte entwickeln und wie gross das Interesse der institutionellen Investoren bleibt. Auch neue technologische Innovationen werden mitunter einen positiven Einfluss auf die weitere Preisentwicklung des Bitcoin haben. Aber es gibt noch immer eine starke Marktvolatilität sowie auch die Gefahr, dass es kurzfristige Rücksetzer geben kann – aber wie wahrscheinlich ist ein grosser Crash im kommenden Jahr, der den Bitcoin in das Bodenlose stürzen lässt?

Prognosen sind positiv: Vorsicht ist dennoch geboten

Derzeit sind die Prognosen für das Jahr 2025 überwiegend vielversprechend. Viele Experten verweisen darauf, die Prognosen seien bullisch und es würden auch historische Zyklen eintreten, die schon in der Vergangenheit für starke Preissteigerungen gesorgt haben. So etwa das Bitcoin Halving, das Anfang 2024 stattgefunden hat – nach dem letzten Bitcoin Halving im Frühjahr 2020 erreichte der Bitcoin dann 18 Monate später das endgültige Allzeithoch, bevor es dann zur Trendumkehr kam. Auch der Umstand, dass mit Trump ein krypto-freundlicher Präsident in den USA ist und eine krypto-freundliche Regierung geschaffen hat, wird positive Auswirkungen auf Bitcoin und Co. haben.

Analysten und Experten von Standard Chartered sowie Bernstein Research sind auch der Überzeugung, dass die Anfang 2024 eingeführten Bitcoin ETFs zentrale Katalysator für steigende Preise sein werden. Laut ihren Prognosen könnte der Preis Ende 2025 sogar in Richtung 200.000 US Dollar steigen.

Folgt man den Berechnungen der Analysten Mahika Sapra und Gautam Chhugani von Bernstein Research, so wird sich der Bitcoin Preis in Richtung 200.000 US Dollar festigen, weil mit den ETFs „Wendepunkt für Kryptowährungen geschaffen wurde“.

Aber es gibt auch kritische Expertenstimmen: Robert Kiyosaki, Autor von „Rich Dad Poor Dad“, glaubt zwar, der Preis könnte auf 250.000 US Dollar steigen, danach wäre jedoch ein freier Fall in Richtung 60.000 US Dollar denkbar.

Nicht nur bullische Zyklen berücksichtigen

2020 stieg der Preis von rund 5.500 US Dollar im Frühjahr auf über 20.000 US Dollar im Dezember; bis November 2021 stieg der Preis auf über 67.000 US Dollar. Danach ging es steil bergab – der Bitcoin lag wenige Monate später wieder unter der 20.000 US Dollar-Grenze. Könnte das im kommenden Jahr bzw. 2026 ebenfalls möglich sein?

Wer sich an Zyklen orientiert, die den Bitcoin steigen sehen, muss auch akzeptieren, dass es bearische Entwicklungen geben kann. Das heisst, Abstürze sind in rund 18 bis 20 Monaten durchaus denkbar. Die Frage ist nur, wie weit wird es nach unten gehen?

Die aktuelle Stimmung ist weit weg vor der Crash-Angst. Vor allem sind die Investoren auch an Projekte interessiert, die sich noch im ICO – Initial Coin Offering – befinden. Dazu gehört etwa Flockerz.

Die Homepage von Flockerz

Über 7,2 Millionen US Dollar eingenommen

Bei Flockerz handelt es sich um eine Plattform mit Vote to Earn-Mechanismus. Das heisst, die Community entscheidet in ihrer Gesamtheit, wohin die Reise mit Flockerz geht. Wer Inhaber des Token FLOCK ist, kann an Umfragen teilnehmen und erhält dann dafür auch noch als Belohnung FLOCK.

Noch befindet sich der Meme Token im Presale, sodass nur über die Homepage investiert werden kann. Es wird wohl noch bis Anfang nächsten Jahres dauern, bis dann FLOCK auf einer Kryptobörse zu finden ist.

Um in Flockerz zu investieren, benötigt man eine kompatible Wallet sowie Ether oder Binance Coin oder den Stablecoin Tether. Die Verbindung zur Wallet wird direkt über die Homepage von Flockerz aufgebaut; danach wählt man die gewünschte Stückzahl aus und investiert. Der gesamte Prozess ist selbsterklärend – und er ist auch extrem vielversprechend.

Viele Experten sind überzeugt, dass es durchaus möglich ist, dass der Preis von FLOCK nach dem Launch auf der Kryptobörse durch die Decke gehen wird.

Frühzeitig investieren und hohe Gewinne einfahren

