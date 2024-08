Bitcoin nähert sich wichtigem Widerstandsniveau: Analysten sehen Potenzial und Risiken

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nach einer volatilen Handelswoche hat sich der Bitcoin-Kurs stabilisiert und notiert wieder über 61.000 US-Dollar. Während die wertvollste Kryptowährung ihre Wochenverluste ausgleichen konnte, richten sich die Blicke der Bullen bereits auf das nächste Allzeithoch, das etwa 13.000 US-Dollar entfernt liegt. Der Markt zeigt sich derzeit neutral, wobei Panik und Angst verschwunden sind.

Entscheidender Bitcoin-Widerstand im Fokus

Der “Realized Price” gilt als wichtiger Indikator für den durchschnittlichen Kaufpreis von Bitcoin in den Wallets der Anleger. Eine neue Analyse von CryptoQuant betrachtet den Realized Price von kurz- und langfristigen Walen.

Kurzfristige Wale haben Bitcoin zu einem höheren Preis zwischen 64.000 und 65.000 US-Dollar erworben, während langfristige Wale einen deutlich niedrigeren Realized Price von 22.000 US-Dollar aufweisen. Die Experten von CryptoQuant weisen darauf hin, dass der Bereich um 64.000-65.000 US-Dollar aufgrund des Verhaltens der kurzfristigen Wale einen potenziellen Widerstand darstellen könnte.

Bei einem Preisanstieg auf das genannte Level könnten kurzfristige Wale ihre Kaufverluste ausgleichen, was zu einem möglichen Verkaufsdruck führen könnte, wenn sie ihre Positionen schliessen möchten. Dies könnte den Bitcoin-Preis kurzfristig belasten.

Andererseits könnten diese Preisniveaus auch als Unterstützung dienen, wenn Bitcoin über 64.000 US-Dollar steigt und diesen Level halten kann. Langfristig orientierte Wale, deren Realized Price deutlich niedriger ist, sind weniger geneigt zu verkaufen.

Base Dawgz: Staking-Rate über 900 Prozent

In einem bullischen Gesamtmarkt gewinnen neue Coins wie Base Dawgz ($DAWGZ) an Bedeutung. Das Projekt, das auf der Layer-2-Blockchain Base basiert, hat in seinem Presale bereits etwa 3 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Base Dawgz zeichnet sich durch seine Interoperabilität aus, die es dem Token ermöglicht, auf mehreren Blockchains zu agieren. Das Projekt bietet zudem ein innovatives Refer-2-Earn-Programm und verfolgt eine transparente Roadmap mit langfristigen Zielen. Mit einem aktuellen Preis von 0,007414 US-Dollar für den DAWGZ Token und der Möglichkeit des Stakings mit jährlichen Rewards von 903 Prozent, könnte Base Dawgz für risikofreudige Investoren interessant sein. Allerdings sinkt die Staking-Rate mit jedem eingesetzten Token weiter. Eine zu starke Inflation wird damit also verhindert. Zudem ist die Tokenmenge von Base Dawgz letztlich auf 8,453 Milliarden DAWGZ begrenzt.

