Bitcoin Kurs Prognose: Das letzte Mal unter $100k?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Bitcoin-Kursprognose für die kommenden Jahre ist ein wichtiges Thema für Anleger und Krypto-Investoren. Angesichts der aktuellen Kurskorrektur durch die neuen Importzölle der USA stellt sich aktuell die Frage, ob das jetzt der letzte Dip unter die 100.000-Dollar Markte ist.

Die letzte Chance Bitcoin unter $100k zu kaufen?

Einige Analysten glauben, aktuell könnte der Dip von Bitcoin unter die 100.000 USD-Marke das letzte Mal gewesen sein, dass Bitcoin unter die 100k fällt. Der Kursverlust ist durch die neuen Importzölle verursacht worden, die von der US-Regierung unter der Trump-Administration verhängt wurden. Diese Zölle haben die Märkte insgesamt unter Druck gesetzt, da höhere Handelskosten die wirtschaftliche Aktivität bremsen und das Vertrauen in riskantere Anlagen, wie Kryptowährungen, verringern könnten. Insbesondere Bitcoin, als eine der volatilsten Anlagen, reagiert sensibel auf solche makroökonomischen Veränderungen. Das liegt jedoch auch daran, dass am Wochenende nur der Krypto-Markt geöffnet ist und somit hier viele Abverkäufe stattgefunden haben. Experten gehen jedoch davon aus, dass sich die Konflikte lösen lassen und langfristig keinen schlechten Einfluss auf den Bitcoin-Kurs haben werden.

Die Zölle könnten jedoch die Nachfrage nach Bitcoin beeinträchtigen, da eine anhaltend höhere Inflation oder wirtschaftliche Unsicherheit dazu führen könnte, dass Anleger vorsichtiger werden und ihre Portfolios eher auf sichere Anlagen ausrichten. Dennoch ist es möglich, dass dieser Dip nur vorübergehend ist, da Bitcoin in der Vergangenheit immer wieder von solchen Schwankungen erholt hat, wenn das Marktumfeld günstiger wird.

Bitcoin Prognose 2025: Wie hoch steigt BTC?

Die meisten Prognosen sehen Bitcoin in diesem Jahr auf einem sehr hohen Niveau. Alex Thorn von Galaxy Digital, einem der bekanntesten Krypto-Analysten, hat eine Preisprognose aufgestellt, die Bitcoin in der ersten Jahreshälfte 2025 auf über 150.000 US-Dollar steigen sieht. Im weiteren Verlauf des Jahres könnte der Preis sogar 185.000 US-Dollar erreichen. Diese Einschätzung basiert auf der zunehmenden Nachfrage nach Bitcoin als Absicherung gegen Inflation und als wertbeständige Anlageform. Auch die ständigen Käufe von Bitcoin ETFs durch institutionelle Investoren werden weiterhin eine wichtige Rolle in der Preisentwicklung spielen.

Ein weiterer optimistischer Ausblick kommt von den Analysten von Investing Haven, die einen Bitcoin-Kurs zwischen 85.500 und 165.000 US-Dollar für 2025 erwarten. Sie schätzen, dass der Durchschnittspreis bei etwa 125.250 US-Dollar liegen könnte. Diese Einschätzung wird von der Annahme gestützt, dass sich die Marktbedingungen weiterhin positiv entwickeln und Bitcoin weiterhin als wertbeständige Währung in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit angesehen wird. Auch hier wird die institutionelle Beteiligung als ein wesentlicher Faktor für die zukünftige Preisentwicklung genannt.

Die Forscher bei Bernstein Research gehen sogar noch weiter und prognostizieren, dass Bitcoin bis 2025 die 200.000 US-Dollar-Marke erreichen könnte. Diese Einschätzung basiert auf einer verstärkten institutionellen Beteiligung sowie der wachsenden Akzeptanz von Bitcoin als Finanzinstrument. Der Markt für Bitcoin könnte in den kommenden Jahren durch die Einführung neuer Finanzprodukte wie Bitcoin ETFs weiter expandieren. Auch die zunehmende Verwendung von Bitcoin in Entwicklungsländern als eine Form der Absicherung gegen Inflation könnte zu einem weiteren Preisanstieg führen.

Auf der anderen Seite gibt es auch vorsichtigere Einschätzungen. Analysten von Longforecast schätzen den Bitcoin-Kurs für Februar 2025 auf etwa 92.311 US-Dollar. Sie prognostizieren, dass der Kurs im Laufe des Jahres bis auf 114.401 US-Dollar steigen könnte, aber auch auf etwa 92.000 US-Dollar zurückfallen könnte. Während der breite Krypto-Markt durch die neuen US-Importzölle unter Druck steht, kann Wall Street Pepe weiterhin Kapital anziehen.

Investoren, die in Wall Street Pepe investieren, können von verschiedenen Vorteilen profitieren. Der WEPE-Token gewährt Zugang zu Handelsignalen und Marktanalysen, die es den Nutzern ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Handelsstrategien zu optimieren. Darüber hinaus bietet die Plattform Staking-Möglichkeiten, bei denen Investoren ihre Token hinterlegen können, um passive Einkünfte zu erzielen. Diese Funktionen sind darauf ausgelegt, die Handelsaktivitäten der Nutzer zu unterstützen und zu verbessern.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Wall Street Pepe als Memecoin positioniert ist, was bedeutet, dass der Token in erster Linie durch Spekulation und die Popularität des zugrunde liegenden Memes an Wert gewinnt. Solche Kryptowährungen sind oft mit hoher Volatilität und Risiken verbunden. Investoren sollten sich der spekulativen Natur von Wall Street Pepe bewusst sein und ihre Investitionsentscheidungen entsprechend treffen.

Mehr über Wall Street Pepe erfahren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.