Bitcoin-Investoren weiterhin passiv nach US-Inflationsdaten

Am Dienstag, dem 13.08.2024, veröffentlichten die USA die aktuellen Inflationsdaten aus dem Juli. Die Headline-Inflation ist auf 2,2 Prozent gesunken, was unter den Erwartungen von 2,3 Prozent lag. Die Kerninflation fiel auf 2,4 Prozent, was noch einmal deutlicher unter den Erwartungen von 2,7 Prozent lag. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist damit eine Zinssenkung im September in den USA auf dem Weg. Seit Bekanntgabe der Daten um 14:30 Uhr deutscher Zeit, konnte der Bitcoin Kurs um 1,3 Prozent ansteigen. Investoren verhalten sich somit vorerst eher passiv.

Crash durch BoJ noch nicht verarbeitet

Aktuell scheint so, als sei der Crash am Montag vergangene Woche bisher nicht vollständig von den Investoren verarbeitet worden. Letzte Woche erlebte der Finanz- und Krypto-Markt einen starken Abverkauf, nachdem Befürchtungen aufgekommen waren, dass Investoren ihre Yen-Carry-Trade-Positionen auflösen müssten. Dies geschah, nachdem die Bank of Japan (BoJ) ihre Zinsen überraschend Ende Juli angehoben hatte. Eine Zinserhöhung in Japan führt dazu, dass Investoren kein billiges Geld mehr in Japan leihen können, um dieses beispielsweise am US-Aktienmarkt zu investieren. Sinkende Zinsen in den USA verschlechtern die Ausgangslage für Investoren, welche Yen-Carry-Trade-Positionen offen haben.

Möglicherweise hat ein Grossteil der Investoren aktuell mehr Sorge vor einer Abwärtsspirale durch Auflösungen der Carry-Trades, als Hoffnung in Bezug auf billigeres Geld in den USA. Auf der anderen Seite bestehen auch weiterhin Rezessionssorgen in den USA, welche durch schwache Quartalsergebnisse in den letzten Wochen ausgelöst wurden. Einige Beobachter sind der Meinung, dass die Zinssenkung in den USA zu spät eingeleitet wird und somit nicht rechtzeitig auf die Wirtschaft einwirken kann.

Das nächste FOMC-Meeting, bei welchem die US-amerikanische Zentralbank den Leitzins senken könnte, findet erst am 18. September statt. Auch wenn die Demokraten alles daran setzen werden, dass die FED ihren Leitzins bereits vorher senkt, ist dies laut den meisten Experten sehr unrealistisch. Die Notenbank ist schliesslich eine von der Politik unabhängige Institution und Politiker können keinen Einfluss auf die Geldpolitik nehmen. Aktuell rechnet der Markt zu 54,5 Prozent mit einer Zinssenkung um 50 Basispunkte, während 45,5 Prozent davon ausgehen, dass wir eine Zinssenkung um 25 Basispunkte sehen.

Grösseres Kaufinteresse bei Bitcoin liegt laut den Orderbüchern von Krypto-Börsen im 58.000-USD-Bereich. Die meisten Investoren sind somit aktuell vorerst zurückhalten, was saisonal für den Bitcoin zur aktuellen Zeit jedoch nicht untypisch ist. Grösseres Interesse zeigen Investoren aktuell beim Presale von Pepe Unchained, welcher bereits 8,5 Millionen USD einsammeln konnte.

Pepe’s on fire! We’ve hit $8.5M!



This journey is only getting more exciting, and we couldn’t have done it without you! pic.twitter.com/4ZsjnrAXAH — Pepe Unchained (@pepe_unchained) August 13, 2024

Während Bitcoin schläft, geht Pepe Unchained steil

Pepe Unchained ist ein neuer Memecoin, welcher sich als Layer-2-Blockchain positioniert. Das Projekt möchte sich nicht nur auf blossen Hype verlassen, sondern überzeugt vor allem mit technischen Innovationen. Dazu zählen beispielsweise besonders schnelle, effiziente und günstige Transaktionen, was besonders für einen Memecoin essenziell ist. Der Memecoin-Sektor ist sehr schnelllebig und hohe Transaktionsgebühren, sowie langsame Blockchains bringen das Kapital der Investoren in Gefahr.

Pepe Unchained positioniert sich als eine verbesserte Version des ursprünglichen Pepe-Tokens. Aktuell können Investoren für nur 0,0090539 USD Pepe Unchained Tokens erwerben. Der Preis wird sich allerdings über die Zeit des Presales immer weiter erhöhen, bis der PEPU Token schliesslich auf Börsen gehandelt werden kann.

Jetzt Pepe Unchained kaufen

