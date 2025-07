Bitcoin Hyper (HYPER): Bringt Bitcoin und Smart Contracts mit der Geschwindigkeit von Solana

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Entwickler arbeiten an neuen Möglichkeiten, auf bestehenden Blockchains aufzubauen, da die Kryptowelt immer ausgefeilter wird. Bitcoin ist nach wie vor die grösste Kryptowährung, sowohl gemessen an der Marktkapitalisierung als auch am Bekanntheitsgrad, hat jedoch eine eingeschränkte Programmierbarkeit und kann keine Smart-Contract-Funktionen unterstützen.

Während Projekte wie Ethereum und Solana mit dem Ziel gestartet sind, leistungsfähigere, allgemein einsetzbare dApps (dezentrale Anwendungen) zu unterstützen, wurde Bitcoin so konzipiert, dass es einfach, sicher und so schwer oder unmöglich wie menschenmöglich zu verändern ist. Doch genau das hat Probleme für Entwickler und Nutzer mit sich gebracht, die Bitcoin über den grundlegenden Kauf und Verkauf hinaus in Finanzanwendungen einsetzen möchten.

Bitcoin Hyper (HYPER) versucht, dies zu ändern, indem es eine Layer-2-Blockchain-Lösung entwickelt, die die Vorteile von Smart Contracts sowie sofortige Transaktionen bietet – und das auf Basis des Bitcoin-Ökosystems. Mit seiner Implementierung der Solana Virtual Machine (SVM) zielt Bitcoin Hyper darauf ab, eine hybride Lösung bereitzustellen, die die Sicherheit von Bitcoin mit der Skalierbarkeitsschicht kombiniert, die Solana bietet. Derzeit in der öffentlichen Vorverkaufsphase sorgt das Projekt für einiges an Aufsehen – sowohl bei Technikbegeisterten als auch bei potenziellen Investoren in einem frühen Stadium.

Bitcoin Hyper ist kein Fork von Bitcoin selbst oder einfach ein weiterer Token auf dem Planeten, auf dem alle Tokens ausgegeben werden.

Es ist keine Sidechain von Bitcoin, sondern eine eigenständige Layer-2-Blockchain, die parallel zu Bitcoin läuft und durch Brückenfunktionen miteinander verbunden ist. Sie können Bitcoin direkt auf der Plattform „wrappen“ und anschliessend auf die Hyper-Chain übertragen. Einmal transagiert, kann Bitcoin in einer Vielzahl von dezentralen Anwendungen genutzt werden, z. B. beim Verleihen, Handeln, Staking und vielem mehr. Dadurch wird Bitcoin aus seiner Rolle als rein passives Wertaufbewahrungsmittel befreit und kann als vielseitig einsetzbarer und vertrauensfreier Vermögenswert innerhalb des dezentralen Finanzökosystems fungieren.

Was Bitcoin Hyper unter den anderen Bitcoin-Layer-2-Lösungen einzigartig macht

Solana Virtual Machine bietet Hochgeschwindigkeitsleistung und die Fähigkeit, Tausende von Transaktionen pro Sekunde zu einem Bruchteil der Kosten im Vergleich zu anderen Chains zu verarbeiten. Mit der Nutzung der Ausführungsumgebung von Solana bietet Bitcoin Hyper den Nutzern und Entwicklern eine unvergleichliche Geschwindigkeit, Effizienz und Skalierbarkeit – all das, was viele an Solana lieben gelernt haben. Durch diese Integration kann Bitcoin Hyper nun Sub-Sekunden-Finalität und extrem niedrige Transaktionsgebühren bieten – zwei der bekanntesten Probleme herkömmlicher Bitcoin-Transaktionen.

BITCOIN HYPER! EARLY 100X BTC LAYER 2 LOW CAP MEMECOIN! GET IN NOW LAUNCHING SOON! PRICE RISE IN DAYS



BITCOIN HYPER PRESALE HERE: https://t.co/RNpMhMhzbl



BEST WALLET HERE: https://t.co/SeQ8QuJaNo pic.twitter.com/sLXxSF8azm — Jordan Monaghan TV (@_JordanMonaghan) June 22, 2025

Ein weiteres grundlegendes Element von Bitcoin Hyper ist eine vorgeschlagene Brücke zu Bitcoin. Eine sichere und überprüfbare Methode für die Bewegung von BTC zwischen dem Bitcoin-Mainnet und der Hyper-Chain wurde in dieser Brücke berücksichtigt. Einzelheiten zur technischen Umsetzung dieser Brücke werden noch diskutiert, könnten aber Technologien wie Multi-Signatur-Validatoren oder Zero-Knowledge-Proofs umfassen, um eine korrekte und dezentralisierte Verwahrung der überbrückten Vermögenswerte zu gewährleisten.

Einmal auf der Hyper-Chain angekommen, kann BTC als Sicherheit geliehen werden, um an DeFi-Protokollen teilzunehmen, für Staking und Liquiditätsfarming verwendet oder gehandelt werden, ohne eine Börse verlassen zu müssen. Eine solche Interoperabilität ist ein bedeutender Meilenstein für Bitcoin im breiteren Kryptomarkt.

HYPER wird für verschiedene Zwecke im Ökosystem verwendet, da es das Netzwerk finanziert

Es wird für Transaktionsgebühren, Staking und On-Chain-Governance genutzt. Das Vorschlagsverfahren bedeutet, dass Token-Inhaber ein Mitspracherecht bei Protokoll-Upgrades, neuen Funktionen und Entscheidungen zum Treasury haben, die sich auf die zukünftige Ausrichtung des Projekts beziehen. Darüber hinaus wird HYPER auch eine der Blockchains sein, die das Wachstum und den Start weiterer Ökosystem-Komponenten wie Yield Farming, Liquiditätsbereitstellung, Governance-Abstimmungen, Entwicklungszuschüsse usw. vorantreiben.

Diese Entscheidung erscheint ziemlich symbolisch und unterstreicht, wie sehr das Projekt sich als parallel zu Bitcoin sieht – mit einer voraussichtlich grösseren Tokenverteilung, die ein sehr aktives DeFi-Ökosystem unterstützen kann. Die Vorverkaufsphase ist insofern anders, als dass Tokens zu einem progressiv höheren Preis verkauft werden, um Frühaufsteher mit niedrigeren Einstiegspreisen zu belohnen. Das Team plant, auf zentralisierten und dezentralisierten Börsen zu einem Listenpreis von 0,012975 $ gelistet zu werden, weist jedoch darauf hin, dass der tatsächliche Listenpreis von den Marktbedingungen zum Zeitpunkt des Launchs abhängt.

Der HYPER-Vorverkauf begann im Mai 2025 und läuft derzeit öffentlich

Anders als bei privaten Seed-Runden oder nur auf Einladung zugänglichen Vorverkäufen ist dieser für jeden mit einem Web3-Wallet zugänglich. Der Anmeldeprozess ist recht einfach zu befolgen. Dieser Vorverkauf hat derzeit nur einen Einstiegspunkt, nämlich über die offizielle Bitcoin-Hyper-Website für alle, die teilnehmen möchten. Nutzer werden nach dem Besuch der Seite gebeten, ein kompatibles Wallet wie Metamask, Trust Wallet oder Phantom zu verbinden. Sie können sich entscheiden, mit einer Vielzahl von Kryptowährungen beizutragen – von Ethereum (ETH), Tether (USDT) und Solana (SOL) bis hin zu neueren Ergänzungen wie Bitcoin (BTC), abhängig von der verfügbaren Integration zu diesem Zeitpunkt.

Nutzer geben den Betrag ein, den sie in ihrer bevorzugten Zahlungskryptowährung beitragen möchten, und sehen dann, wie viele HYPER-Tokens sie zum aktuellen Vorverkaufspreis erhalten. Das liegt daran, dass der Preis steigen könnte, und es handelt sich quasi um ein gestaffeltes Preismodell – man wird also dafür belohnt, ein früher Unterstützer zu sein. Nach Überprüfung des Beitrags und Verarbeitung der On-Chain-Transaktion werden die Tokens an Ihr Wallet verteilt. Diese Tokens können zu einem späteren Zeitpunkt beansprucht werden – normalerweise nach Ende des Vorverkaufs und Listung an den Börsen.

Bitcoin Hyper (HYPER) in presale: Bitcoin Layer 2 with 2025 hype potential. Pros: low token price, exchange plans. Cons: transparency issues, rug pull risk. Team unclear, no liquidity lock proof. Follow & RT! #Crypto #Cryptocurrency #BitcoinHyper #Presale #Blockchain pic.twitter.com/LnwCTXtpzg — 1000X Cryptocurrency (@collector972366) June 9, 2025

Es wird einen Staking-Mechanismus mit hohen jährlichen Renditen (APY) für frühe Vorverkaufs-Teilnehmer geben. Tokens können während des Vorverkaufs gestakt werden. Doch die Werte könnten sich ändern und sinken, wenn mehr Teilnehmer hinzukommen. Obwohl hohe Renditen für einige verlockend sein mögen, müssen potenzielle Investoren ihre eigene Recherche betreiben (DYOR) und die Risiken beachten. Wie bei jedem sehr frühen Krypto-Projekt – insbesondere in der Vorverkaufsphase – sind Umsetzung, Akzeptanz und langfristiger Wert ungewiss.

Bitcoin Hyper hat seinen eigenen Fahrplan veröffentlicht, um von Grund auf aufzubauen

Dies ist unsere Phase für Fundraising, Community-Aufbau und frühes Marketing. Nächste Schritte im Aufbau des Wadz-Protokolls:

1. Vollständige Implementierung im Testnet (zur Demonstration funktionierender Tokens und Smart Contracts)

2. Externer Audit des Smart Contracts/Sicherheitsüberprüfung (Codesicherheit, Schwachstellenprüfung durch unabhängige Prüfer validiert durch Nerthus)

3. Offizieller Mainnet-Start (als regulierte Einheit müssen wir strenge Vorschriften einhalten, daher steht das Startdatum unter Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen).

Wir streben an, unseren Token im Q3/Q4 2025 an einer Börse zu listen, sobald der Markt bereit ist und bestimmte geschäftliche/technische Meilensteine erreicht wurden. Zum Zeitpunkt der Erstellung hat sich das Team dahinter noch nicht vollständig offengelegt, aber weitere Informationen zu Beratern und technischen Partnern folgen bald.

Wie bei jedem Krypto-Projekt sollte Bitcoin Hyper sorgfältig recherchiert und durchdacht betrachtet werden. Die Idee, eine SVM-basierte Layer-2-Chain für Bitcoin zu schaffen, die kostengünstige, schnelle Smart Contracts ermöglicht, ist durchaus attraktiv – aber auch noch nicht validiert.

@BTC_Hyper2 represents a significant advancement in the Bitcoin ecosystem, serving as the first true Layer 2 network designed specifically for #Bitcoin.



This innovative network facilitates rapid and cost-effective Bitcoin transactions, making it a game-changer for users… pic.twitter.com/rlb6jIaxdQ — Smart Crypto News (@SmartCryptoNew1) July 7, 2025

Es gibt viele technische und sicherheitsrelevante Hürden, die das Projekt überwinden muss. Ebenso verwenden sowohl seriöse als auch fragwürdige Projekte häufig hohe APY-Staking-Anreize oder gestaffelte Vorverkaufspreismodelle. Potenzielle Investoren sollten das Projekt gründlich verstehen und die Risiken kennen, bevor sie investieren – und niemals mehr investieren, als sie bereit sind zu verlieren.

Somit lässt sich sagen, dass Bitcoin Hyper eine ambitionierte Idee ist, die vorschlägt, die Skalierbarkeit von Bitcoin durch die Nutzung der Solana Virtual Machine zu verbessern. Wenn es erfolgreich ist, könnte es die Funktionalität von Bitcoin erheblich erweitern und möglicherweise eine Brücke zwischen traditionellen Bitcoin-Nutzern und der sich rasant entwickelnden DeFi-Welt schlagen.

Der laufende Vorverkauf ist eine Gelegenheit für Unterstützer, in das Projekt zu investieren, wenn es gerade erst beginnt. Wie alle Vorverkäufe und frühen Krypto-Investitionen birgt auch dieser seine Risiken und Unbekannten. Recherchieren Sie gründlich und gehen Sie mit Bedacht vor – kennen Sie immer die Grundlagen eines Projekts, bevor Sie sich beteiligen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.