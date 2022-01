Bitcoin-Dividende "Bividend": NASDAQ-Unternehmen BTCS schüttet Dividende in Kryptowährung aus

• BTCS bietet die "Bividende" an• Auf Wunsch Dividendenausschüttung in Bitcoin möglich• Standard bleibt der US-Dollar

Die BTCS Inc., zu deren Zielen es gehört, die Verbreitung von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie zu fördern, setzt in dieser Hinsicht einen neuen Massstab, indem sie ihren Anteilseignern die Möglichkeit bietet, ihre Dividende in Bitcoin zu erhalten. Damit ist BTCS das erste an der NASDAQ gelistete Unternehmen, das diese Form der Ausschüttung - von BTCS selbst als "Bividende" bezeichnet - anbietet.

Bividende

Wie BTCS ankündigte, soll sich die Dividende auf 0,05 Dollar belaufen. Wer bis zum 16. März 2022 Aktionär des Unternehmens wird und eine Ausschüttung in Bitcoin wünscht, kann den entsprechenden Gegenwert basierend auf dem Bitcoin-Kurs am Ex-Dividende-Tag erhalten. Dazu muss man allerdings ein entsprechendes Formular ausfüllen und an BTCS senden, denn Standard bleibt weiterhin eine Dividendenausschüttung in der Fiat-Währung US-Dollar.

ch/ratgeber/kryptowaehrung/bitcoin-kaufen" rel="nofollow" target="_blank"> Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen

"Wir sind nun das erste an der NASDAQ gelistete Unternehmen, welches eine Bividend auszahlt, also eine Dividende, die auf Wunsch unserer Aktionäre in Bitcoin gezahlt wird. Auf diesen Moment haben wir seit dem Erwerb der Domain bividend.com im Februar 2015 hingearbeitet", erklärte BTCS-CEO Charles Allen.

Blockchain-Spezialist

BTCS fokussiert sich bereits seit 2014 auf die Blockchain-Technologie und hierbei insbesondere auf die Sicherung von digitalen Assets wie Bitcoin. Das Unternehmen erwirbt am offenen Markt digitale Vermögenswerte die keine Wertpapiere sind, wie z.B. Bitcoin und Ether, und verschafft Anlegern somit ein indirektes Eigentum an digitalen Vermögenswerten. Mittels einer Staking-as-a-Service-Plattform ermöglicht es BTCS seinen Kunden, unterstützte Kryptowährungen über eine nicht-verwahrende Plattform zu verwahren und zu delegieren. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen eine Datenanalyseplattform für digitale Vermögenswerte, welche Nutzer bei der Analyse ihrer Portfoliobestände in Bezug auf Performance, Risiko etc. unterstützt.

Redaktion finanzen.ch