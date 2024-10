Bitcoin-Derivate: So unterschieden sich Bitcoin-Optionen und Bitcoin-Indexoptionen

• Bitcoin Spekulation durch Optionen• Mehr Stabilität durch Bitcoin-Index-Optionen• Unterschiede in der Volatilität

Bitcoin-Optionen: Direkte Spekulation auf den Bitcoin-Kurs

Bitcoin-Optionen sind Verträge, die dem Inhaber das Recht, nicht aber die Verpflichtung geben, eine bestimmte Menge Bitcoin zu einem vorher festgelegten Preis (dem Strike-Preis) innerhalb eines festgelegten Zeitraums zu kaufen oder zu verkaufen. Bei Bitcoin-Optionen bezieht sich der Basiswert direkt auf den aktuellen Bitcoin-Kurs an einer bestimmten Börse. Die Abrechnung erfolgt entweder in Bitcoin selbst (physische Lieferung) oder in Fiat-Währung, abhängig von den spezifischen Bedingungen des Vertrags.

Bitcoin-Indexoptionen: Auf Basis eines Marktindex

Bitcoin-Indexoptionen funktionieren ähnlich wie normale Optionen, jedoch basiert der zugrunde liegende Wert nicht auf dem Preis eines einzelnen Bitcoin, sondern auf einem Bitcoin-Index, der den Durchschnitt der Bitcoin-Preise von mehreren Börsen widerspiegelt. Diese Optionstypen bieten daher eine breitere Marktübersicht und sind weniger von der Volatilität einzelner Börsen abhängig.

Unterschiede in der Volatilität

Bitcoin-Optionen und Bitcoin-Indexoptionen weisen eine unterschiedliche Volatilität auf. Da Indexoptionen auf einem durchschnittlichen Marktpreis basieren, sind sie im Fall von Preisspitzen oder -einbrüchen auf einzelnen Börsen abgeschwächt. Bitcoin-Optionen hingegen sind von dem zugrunde liegenden Preis einer einzelnen Handelsplattform abhängig und werden damit von direkten Preisschwankungen beeinflusst.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.