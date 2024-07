Bitcoin auf der Kippe: Steht ein Bärenmarkt bevor oder folgt die Erholung?

• Bitcoin könnte ein Bärenmarkt bevorstehen• Zuwachsrate von Bitcoin-Walen spricht für Preiserholung• Analysten rechnen mit neuem Rekordhoch

Steuert der Kryptomarkt auf einen Bärenmarkt zu?

Nachdem der Bitcoin erst im Juni ein neues Rekordhoch bei über 71'000 US-Dollar knacken konnte, ging es für die grösste Kryptowährung stetig wieder abwärts.

In den vergangenen Wochen sorgten mehrere Verkaufsfaktoren für eine erhöhte Preisvolatilität, wie Yahoo!Finance erklärt. Einige Händler sorgen sich demnach, dass das Angebot an digitalen Vermögenswerten möglicherweise steigen könnte. Dies liege an beschlagnahmten Bitcoins, die von den deutschen und amerikanischen Behörden gehalten werden, wie im aktuellen CryptoQuant-Marktbericht aufgeführt wird, der Yahoo!Finance vorliegt. Zusätzlicher Verkaufsdruck könnte zudem durch die Verteilung von Geldern der mittlerweile nicht mehr existierenden Bitcoin-Börse Mt. Gox entstehen.

Anzeige

Über 390+ Kryptos und 2.800 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Mit den jüngsten Rückgängen des Bitcoinkurses könnte es jedoch noch nicht genug sein. So deute die On-Chain-Analyse von CryptoQuant darauf hin, dass eine grössere Preiskorrektur oder der Beginn eines anhaltenden Bärenmarktes unmittelbar bevorstehen könnte.

Laut dem CryptoQuant-Bericht schwankt demnach der Gewinn- und Verlustindex (P&L) um seinen 365-Tage-Durchschnitt. Der Onchain-Datenanbieter weist laut Cointelegraph darauf hin, dass Bitcoin deshalb auch eine grössere Korrektur erleben könnte, ähnlich wie bei früheren Kursrückgängen, wenn dieser Index unter seinen 365-Tage-Durchschnitt fällt. "Ein Crossover nach unten wurde mit grösseren Korrekturen (Mai-Juli 2021) oder dem Beginn eines Bärenmarktes (November-Dezember 2021) in Verbindung gebracht. Siehe rote Kreise", werden die Experten zitiert.

Das spricht für eine BTC-Preiserholung

Jedoch gebe es auch einiges, was für eine Preiserholung spreche. Laut Analysten von CryptoQuant verzeichnen Langzeitinhaber von Bitcoin - also Adressen, die den digitalen Vermögenswert seit mindestens 155 Tagen halten - die schnellste monatliche Zuwachsrate seit April 2023, berichtet Yahoo!Finance.

"Bitcoin-Wale haben ihre Bestände mit einer monatlichen Wachstumsrate von 6,3 Prozent erhöht, dem höchsten Wert seit April 2023, was auf eine steigende Nachfrage nach Bitcoin hindeutet," heisst es im Bericht von CryptoQuant laut Yahoo!Finance. Der Anstieg der Nachfrage von Langzeitinhabern unterstütze den Bitcoin-Preis, heisst es weiter.

Die Analysten betonen ausserdem, dass langfristige Inhaber erhebliche Gewinne erzielt hatten, als die Preise Anfang Juni die Marke von 71'000 US-Dollar überschritten. Seitdem haben sie jedoch einige Verluste erlitten und sind nun vorsichtiger beim Verkauf. "Dies könnte ein frühes Anzeichen für einen Tiefpunkt des Bitcoin-Preises sein," so die Experten von CryptoQuant. Jedoch könnte es länger dauern, bis der Bitcoin-Preis einen neuen Aufwärtstrend beginnt, da das Wachstum der Stablecoin-Liquidität noch nicht voll eingesetzt habe.

Analysten rechnen mit neuen Höchstständen

Andere Analysten blicken derweil jedoch deutlich positiver in die Zukunft des digitalen Goldes. Demnach könnte der Bitcoin auf einen Preis von über 200'000 US-Dollar zusteuern. Dieses Kursziel basiere auf historischen Kapitulationsmustern der Bitcoin-Miner, die von mehreren Krypto-Händlern beobachtet wurden, wie Cointelegraph erklärt.

"Historisch gesehen hat das Ende von Miner Capitulation Perioden nach Bitcoin Halvings zu signifikanten Preissteigerungen für Bitcoin in den folgenden Monaten und Jahren geführt. Die Hash Ribbon Metrik deutet darauf hin, dass Bitcoin die Talsohle erreicht, wenn Miner aufgrund hoher Mining-Kosten und/oder geringerer Einnahmen aufgeben, und identifiziert verschiedene Miner Capitulation Perioden und deren Charakteristika", erklärt ein Kryptoanalyst unter dem Pseudonym Cryptonary in einem X-Post.

Historically, the end of Miner Capitulation periods following Bitcoin Halvings has led to significant price increases for Bitcoin in the subsequent months and year.



The Hash Ribbon metric suggests that Bitcoin bottoms out when miners capitulate due to high mining costs and/or… pic.twitter.com/6CiDVyKM7i - Cryptonary (@cryptonary) July 17, 2024

"Unter der Annahme, dass die aktuelle Miner Capitulation-Periode bald endet, und unter Verwendung des heutigen Preises von 64'700 $, deutet ein exponentielles Zerfallsmodell auf eine potenzielle Preisspitze von 223'000 $ für diesen Zyklus hin, basierend auf historischen Post-Halving-Perioden", heisst es weiter.

Und auch Michael van de Poppe, Gründer von MN Capital erklärt laut Cointelegraph, dass der Bitcoin es auf über 100'000 US-Dollar schaffen könnte, wenn er auf 65'000 US-Dollar steigt und sich darüber halten kann.

Wie es mit der Preisentwicklung des Bitcoin in Zukunft weitergeht, bleibt jedoch abzuwarten.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.