Binance-CEO Changpeng Zhao gibt Prognose über nächsten Bitcoin-Bullenmarkt ab

In einer "Ask me anything" (kurz AMA)-Sitzung auf Twitter äusserte sich Changpeng Zhao, CEO der nach Handelsvolumen weltweit grössten Kryptowährungsbörse Binance, kürzlich zum Thema Kryptowährungen und insbesondere Bitcoin.

Einstieg BlackRocks von Vorteil für die Branche

Auch über den Einstieg des traditionellen Finanzinstituts BlackRock in die Kryptobranche sprach Zhao in der interaktiven Twitter-Sitzung. Auf die Frage, ob er sich diesbezüglich Sorgen mache, reagierte der Binance-CEO gelassen. Der Schritt BlackRocks könne im Gegenteil sogar durchaus Vorteile mit sich bringen und sei "von grossem Nutzen" für die Branche, auch hinsichtlich des Wachstums. "Jeder neue Player, der in die Kryptowährung Bitcoin einsteigt, wird zusätzliche Leute in Bitcoin und in den Kryptomarkt bringen. Werden sie mit uns um die bestehenden Nutzer konkurrieren? Ja, wahrscheinlich ein bisschen. Aber um ehrlich zu sein - schauen sie sich unsere Nutzerbasis an - die Überschneidung ist minimal", gibt Bitcoin2Go die Worte Zhaos wieder.

Regulatorische Bedenken gegenüber Binance

Auch die laufenden regulatorischen Massnahmen gegen Binance waren Thema. Zwar ging der CEO im Gespräch nicht näher auf Einzelheiten hinsichtlich der regulatorischen Prüfung ein, dennoch versicherte er den Teilnehmern des AMA, Binance sei bestrebt, eine akzeptable Lösung für beide Seiten zu finden. Weiterhin signalisierte er die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und zur Einhaltung regulatorischer Anforderungen, betont Cryptopolitan.

Bitcoin-Bullenmarkt folgt einem Vierjahreszyklus

Schliesslich gab Zhao auch eine Prognose zum Start des nächsten Bitcoin-Bullenmarktes. Historisch gesehen, bewegt sich der Bitcoin-Preis in vierjährigen Bullenzyklen. Zhao setzt darauf, dass diese historischen Muster auch weiterhin auftreten werden. Daneben lenkte er die Aufmerksamkeit auf das bevorstehende Bitcoin-Halving im Jahr 2024, das den Aufwärtstrend beschleunigen dürfte. Dadurch dürfte ihm zufolge 2025 das wahrscheinlichste Jahr für den nächsten Bullenmarkt sein: "Das Jahr nach dem Bitcoin-Halving ist normalerweise das Bullenjahr", so Zhao im Twitter-AMA. Binance bereite sich aufgrund dessen in den nächsten 18 Monaten bereits "auf höhere [Handels-]Volumina" vor, so der CEO der Kryptobörse.

In Anbetracht der zyklischen Natur der Bitcoin-Kursbewegungen dürften Krypto-Anleger in nächster Zeit nun wohl besonders aufmerksam sein und das bevorstehende Halving im nächsten Jahr genau beobachten.

