AVAX Kurs Prognose: Könnte nun die bullische Trendwende einsetzen

Die Kryptowährung AVAX hat in den letzten Monaten eine volatile Kursentwicklung durchlaufen, mit starken Rückgängen und kurzfristigen Erholungen. Viele Anleger fragen sich nun, ob der Coin eine Trendwende erleben könnte, nachdem Anzeichen eines potenziellen Bodens erkennbar wurden. Nach einer längeren Korrekturphase, die AVAX unter 20 Dollar gedrückt hatte, zeigen jüngste Kursbewegungen positive Tendenzen.

Grossteil der Bull-Run-Gewinne ist bereits wieder dahingeschmolzen

AVAX erlebte Ende des Jahres 2023 und Anfang 2024 eine beeindruckende Rallye. Der Wert von AVAX stieg von unter 10 Dollar auf ein neues Jahreshoch von knapp 50 Dollar an. Nach einer kurzen Konsolidierungsphase kletterte der Kurs weiter und erreichte einen Höchststand von über 60 Dollar. Das ermöglichte es frühen Investoren, eine Rendite von über 600 % zu erzielen. Dennoch gibt es auch Gründe zur Sorge.

Eines der auffälligsten Warnsignale war die Tatsache, dass es AVAX nicht gelang, an seine früheren Höchststände aus dem letzten Bullenmarkt anzuknüpfen. Im Jahr 2021 hatte AVAX ein Allzeithoch von rund 135 Dollar erreicht. Dass im aktuellen Bullenmarkt-Zyklus nicht das gleiche Interesse an AVAX besteht, könnte der Grund dafür sein, dass der Coin seit seinem Höchststand Mitte März massiv verkauft wurde. Innerhalb weniger Wochen fiel der Kurs zurück und pendelte sich in einer Konsolidierungszone zwischen 30 und 40 Dollar ein.

Quelle: CoinMarketCap.com

Leider brach AVAX aus dieser Zone nach unten aus und bewegt sich seit Ende Juni in einer Spanne zwischen 20 und 30 Dollar. Aktuell liegt der Kurs bei nur noch 23 Dollar, was auf eine weitere Abwertung hinweist. Es gibt jedoch auch positive Nachrichten: In den letzten 24 Stunden sowie in der vergangenen Woche konnte AVAX keinen weiteren Tiefpunkt verzeichnen. Im Gegenteil, im Vergleich zur Vorwoche steht der Coin mit einem Plus von 3,7 % da und hat seinen Wert innerhalb der letzten 24 Stunden um über 6 % gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von AVAX liegt derzeit bei etwa 9,3 Milliarden Dollar, was den Coin zur zwölftgrössten Kryptowährung macht. Das Handelsvolumen ist mit lediglich 187 Millionen Dollar innerhalb der letzten 24 Stunden allerdings relativ gering, was auf eine gewisse Zurückhaltung der Anleger hindeuten könnte.

Angesichts der jüngsten Stabilität und der Tatsache, dass AVAX keine grösseren Verluste mehr verzeichnet hat, fragen sich nun viele Anleger, ob die Korrekturphase möglicherweise abgeschlossen ist. Es besteht die Hoffnung, dass sich für AVAX eine positive Trendwende anbahnt und der Coin wieder auf einen Aufwärtspfad zurückkehren könnte.

Chartverlauf macht Hoffnung, dass das Bottom nun erreicht sein könnte

Betrachtet man die Wertentwicklung von AVAX im letzten Monat, scheinen sich tatsächlich Hoffnungen zu bestätigen, dass sich ein sogenanntes “Bottom” gebildet haben könnte. Während der Coin in den vorangegangenen Monaten stetig tiefere Tiefstände verzeichnete, könnte es im vergangenen Monat gelungen sein, einen höheren Tiefpunkt zu etablieren. Der niedrigste Stand während der aktuellen Korrektur wurde vor etwa drei Wochen erreicht, als der Kurs vorübergehend unter die Marke von 20 Dollar fiel. Darauf folgte jedoch eine Erholung in Richtung 28 Dollar, bevor es zu einer erneuten Korrektur kam. Diese Korrektur stoppte jedoch früher als erwartet, und die AVAX-Bullen konnten bereits bei 20,60 Dollar den Abverkauf stoppen und eine neue Aufwärtsbewegung einleiten, die den Kurs wieder über 23 Dollar brachte.

Quelle: TradingView.com

Wenn es AVAX in den kommenden Tagen schafft, einen höheren Höchststand zu erreichen und erneut über die Marke von 28 Dollar zu steigen, könnte dies ein entscheidendes Signal für das Ende der negativen Kursentwicklung der letzten Monate sein. Eine solche Bewegung könnte den Weg für eine grössere Rallye ebnen. Sollte dies jedoch nicht gelingen, besteht die Gefahr, dass AVAX erneut auf das Support-Level bei 20 Dollar zurückfällt oder möglicherweise sogar darunter durchbricht. In diesem Fall könnte der Coin erst bei 16 oder 14 Dollar neuen Support finden.

Falls es AVAX hingegen gelingt, den Widerstand bei 28 Dollar zu überwinden, wäre das nächste wichtige Kursziel das vorherige Hoch bei 33 Dollar. Ein Durchbruch über diese Marke könnte den Kurs weiter in Richtung 40 Dollar treiben, wo dann mit dem nächsten signifikanten Widerstand zu rechnen wäre. Trotz dieser möglichen Trendwende besteht jedoch weiterhin eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung von AVAX. Viele Anleger bleiben daher vorsichtig und ziehen es vor, in vielversprechende jüngere Krypto-Projekte zu investieren, die noch vor ihrer ersten grossen Rallye stehen. Ein solcher Coin, der derzeit grosse Aufmerksamkeit erregt, ist zum Beispiel $STARS.

Dieser Coin könnte nun eine attraktive Investitionsalternative darstellen

Das Projekt Crypto All-Stars, welches hinter $STARS steht, bietet eine neue Möglichkeit, Memecoins durch ein innovatives Staking-Ökosystem gewinnbringend zu nutzen. Für Anleger, die nach einer attraktiven Alternative im Kryptomarkt suchen, könnte dieser Coin daher eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit darstellen.

Crypto All-Stars hat sich speziell auf das Staking von Memecoins fokussiert – eine Praxis, die für viele Anleger eine Herausforderung darstellen kann. Bisher war das Staking von Memecoins oft kompliziert, da es auf unterschiedlichen Blockchains durchgeführt werden musste, die jeweils eigene Wallets und Prozesse erforderten. Diese Komplexität machte es vielen Nutzern schwer, ihre Memecoins effektiv zu staken. Crypto All-Stars möchte dieses Problem mit seinem neuen MemeVault-System lösen, das plattformübergreifendes Staking an einem zentralen Ort ermöglicht. So wird der bisher umständliche Prozess erheblich vereinfacht.

Das Herzstück von Crypto All-Stars ist der $STARS-Token, der als Belohnungsmechanismus im Staking-Ökosystem dient. Das Whitepaper des Projekts beschreibt das Ziel, die Art und Weise, wie Memecoins genutzt werden, durch das erste plattformübergreifende Staking-Ökosystem zu revolutionieren. Nutzer, die ihre Memecoins staken, erhalten $STARS als Belohnung. Die Token können dann genutzt werden, um entweder weitere Gewinne zu erzielen oder um im Wert zu steigen, da die Nachfrage nach $STARS zunimmt.

Quelle: Cryptoallstars.io

Bereits zu Beginn des Projekts sind zahlreiche bekannte Memecoins im MemeVault verfügbar, darunter populäre Token wie Dogecoin, Shiba Inu und Pepe. Insgesamt stehen zum Start elf verschiedene Memecoins für das Staking bereit. Das Ökosystem von Crypto All-Stars soll jedoch stetig erweitert werden, um eine noch grössere Auswahl an Memecoins einzubinden.

Ein besonderer Vorteil des Projekts ist die Möglichkeit, $STARS noch im Presale zu kaufen. Der Preis für den Token steigt alle paar Tage an, was Early-Adopters die Chance gibt, frühzeitig einzusteigen und potenziell Buchgewinne zu erzielen. Direkt nach dem Kauf können Nutzer ihre $STARS staken und weitere Prämien verdienen. Derzeit liegt die Staking-Rendite laut Angaben des Projekts bei über 1.297 % APY, was für Anleger eine lukrative Möglichkeit darstellt, ihre Investitionen zu maximieren.

Um an diesem Projekt teilzunehmen, können potenzielle Investoren die offizielle Website von Crypto All-Stars besuchen. Dort haben sie die Möglichkeit, ihr Wallet zu verbinden und $STARS-Token gegen ETH, USDT oder BNB zu tauschen. Für zusätzlichen Komfort bietet die Plattform auch eine Zahlungsoption per Kreditkarte an, was den Einstieg für viele Nutzer erheblich erleichtert.

