Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance schiebt sich am Mittag vor

Um 12:28 Uhr stieg die Zurich Insurance-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 511,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 12'095 Punkten notiert. In der Spitze legte die Zurich Insurance-Aktie bis auf 511,40 CHF zu. Mit einem Wert von 508,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 44'447 Zurich Insurance-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (515,20 CHF) erklomm das Papier am 17.09.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zurich Insurance-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 407,60 CHF. Der aktuelle Kurs der Zurich Insurance-Aktie ist somit 20,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Zurich Insurance seine Aktionäre 2023 mit 26,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 31,26 USD je Aktie ausschütten. Am 09.02.2017 äusserte sich Zurich Insurance zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,59 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zurich Insurance ein EPS von 4,59 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 16.07 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.07 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.02.2025 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Zurich Insurance möglicherweise am 05.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 40,46 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

