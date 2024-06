Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie legte um 04:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 478,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 12'009 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 479,40 CHF. Bei 476,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 97'952 Zurich Insurance-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (492,90 CHF) erklomm das Papier am 21.03.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,12 Prozent könnte die Zurich Insurance-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 401,70 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zurich Insurance-Aktie 15,96 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 30,46 USD, nach 26,00 USD im Jahr 2023. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zurich Insurance am 09.02.2017. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,59 USD. Im Vorjahresviertel hatte Zurich Insurance 4,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 16.07 Mrd. USD gegenüber 16.07 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Schätzungsweise am 07.08.2025 dürfte Zurich Insurance die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 39,44 USD je Zurich Insurance-Aktie.

