Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittag mit Verlusten

Die Zurich Insurance-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 557,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 11'778 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Zurich Insurance-Aktie bis auf 556,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 559,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 47'666 Zurich Insurance-Aktien.

Bei 564,00 CHF erreichte der Titel am 02.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 09.02.2024 auf bis zu 428,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,15 Prozent würde die Zurich Insurance-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Zurich Insurance-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 26,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 31,28 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Zurich Insurance am 09.02.2017 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,59 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,59 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 16.07 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Zurich Insurance 16.07 Mrd. CHF umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Zurich Insurance rechnen Experten am 05.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 39,09 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

