Zurich-Aktie auf Mehrjahreshoch - deshalb warnen Analysten trotzdem vor einer Investition

• Zurich-Gruppe erzielt 2024 einen Rekordgewinn• Kursrally bei Zurich-Aktie nach den Jahreszahlen• Mehrere Analysten äussern sich dagegen kritisch

Zurich gelang es in 2024, den Betriebsgewinn (BOP) um 5 Prozent auf 7,75 Milliarden US-Dollar und den Reingewinn überraschend deutlich um ein Drittel auf rekordhohe 5,81 Milliarden US-Dollar zu steigern. Möglich war dies, weil in der Schaden- und Unfallversicherung sowie in der Lebensversicherung Rekordergebnisse erzielt wurden.

Hinzu kamen weitere gute Nachrichten: Die Dividende soll erhöht werden, ausserdem bestätigte Zurich im Ausblick die im Herbst vorgestellten Strategieziele für 2025 bis 2027. Mit Erleichterung wurden ausserdem die Angaben zu den Schäden aus den verheerenden Bränden in Kalifornien aufgenommen. Die Belastung von 200 Millionen US-Dollar könne Zurich wohl gut handhaben, hiess es.

An der Börse kam dies gut an: Die Zurich-Aktie kletterte nach den Jahreszahlen auf den höchsten Stand seit 24 Jahren. Derzeit notiert der Titel bei 590,60 Franken (Stand: 27.02.2025) - das ist ein Plus von 9,61 Prozent seit Jahresbeginn.

Zurückhaltende Analysten

Analysten teilen diese Begeisterung der Anleger hingegen nicht. Zwar sind die Eckdaten des Versicherers laut der Analystin Rhea Shah etwas besser als erwartet ausgefallen, dennoch beliess man bei Deutsche Bank Research die Einstufung für Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 545 Franken.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ihr Kursziel für Zurich sogar von 596 auf 580 Franken gesenkt, auch wenn zumindest die Einstufung auf "Neutral" belassen wurde. Analyst Andrew Baker verwies in diesem Zusammenhang auf einen höheren Finanzaufwand, niedrigere Gewinne bei Farmer-Rückversicherungen und eine höhere Aktienanzahl - infolgedessen reduzierte er seine Schätzungen für den Betriebsgewinn (BOP) bis 2028.

Einige Analysten senken den Daumen für Zurich

Andere Analysten sind sogar noch pessimistischer zu dem Versicherungskonzern eingestellt. Sorge bereitet ihnen die hohe Bewertung.

JPMorgan etwa erhöhte das Kursziel für Zurich Insurance von zuvor 470 auf nun 490 Franken, beliess die Einstufung aber auf "Underweight", was einem Verkaufen-Rating gleichkommt. Laut der US-Investmentbank ist Zurich zwar grundsätzlich gut geführt und von hoher Qualität. Allerdings sieht der zuständige Analyst die hohen Ambitionen des schweizerischen Konzerns bis 2027 bereits mehr als ausreichend im Aktienkurs eingepreist.

Auch die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für die Zurich-Aktie angehoben, und zwar von 515 auf 535 Franken. Die Einstufung wurde jedoch auf "Sell" belassen. Der Schweizer Versicherer habe zwar starke Jahreszahlen vorgelegt und die fundamentalen Sorgen seien geschwunden, die Aktie sei aber bereits hoch bewertet, warnte Analyst Will Hardcastle.

Damit fällt auf, dass die Kursziele aller vier Analysten - unabhängig von ihrer Einstufung bei der Zurich-Aktie - unter dem aktuellen Kursniveau liegen.

Redaktion finanzen.ch