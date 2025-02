Zurich-Aktie profitiert: Zurich-Gruppe schreibt Rekordgewinn und erhöht Dividende

Davon profitieren auch die Aktionärinnen und Aktionäre. Sie sollen erneut eine höhere Dividende ausbezahlt erhalten. Im Verwaltungsrat gibt es mit Thomas Jordan einen prominenten Zugang.

Der Betriebsgewinn (BOP) der Zurich rückte um 5 Prozent auf 7,75 Milliarden US-Dollar vor und der Reingewinn kletterte um ein Drittel auf rekordhohe 5,81 Milliarden, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten weniger erwartet.

In der Schaden- und Unfallversicherung und in der Lebensversicherung seien Rekordergebnisse erzielt worden, während Farmers profitables Wachstum verzeichnet habe, wird Konzernchef Mario Greco zitiert. Stark gestiegen ist im guten Börsenjahr 2024 aber auch das Anlageergebnis (+45% auf 6,81 Mrd).

Vom guten Abschneiden sollen auch die Aktionäre profitieren. Ihnen schlägt der Versicherer die Zahlung einer um 2 Franken auf 28,00 Franken je Aktie erhöhten Dividende vor. Darüber hinaus soll an der Generalversammlung vom 9. April der ehemalige Nationalbankpräsident Thomas Jordan in den Verwaltungsrat gewählt werden.

Sachversicherung wächst weiter

Weiterhin auf Wachstumskurs befindet sich die Schaden- und Unfallversicherung. Der Versicherungsumsatz legte um 6 Prozent auf 46,6 Milliarden Dollar zu, wobei Tarifsteigerungen von durchschnittlich 4 Prozent massgeblich zum Wachstum beitrugen.

Der Betriebsgewinn der Sparte stieg um 8 Prozent auf 4,20 Milliarden Dollar und der für die Profitabilität wichtige Schaden-Kosten-Satz verbesserte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 94,2 Prozent. Liegt die Zahl unter 100 Prozent, dann schreibt ein Versicherer in diesem Geschäft ohne die Investmenterträge Gewinn.

Mit rund 350 Millionen das Ergebnis gedrückt haben die schweren Hurrikan-Unwetter "Helene" und "Milton", die im Herbst über Teile Floridas gezogen sind. Wegen der Brände in Kalifornien von Anfang 2025 rechnet Zurich einschliesslich Farmers Re mit Kosten von schätzungsweise 200 Millionen.

Gewinnzuwachs im Lebengeschäft

In der Lebensversicherung rückte der Betriebsgewinn um deutliche 8 Prozent auf 2,24 Milliarden Dollar vor. Nebst höheren Gebühreneinnahmen hätten auch höhere Anlageergebnisse und ein positiver Effekt (150 Mio) hauptsächlich aus der Neubewertung des noch nicht verkauften Altbestands in Deutschland dazu beigetragen.

Die Prämieneinnahmen stiegen im Lebengeschäft um 3 Prozent auf 33,1 Milliarden Dollar, wobei der Verkauf von Vorsorgeschutz- und fondsgebundenen Produkten besonders gut lief. Gewachsen sei dieses Geschäft etwa in Europa und in Asien, so die Zurich.

Derweil kommt der US-Partner Farmers, für den Zurich Dienstleistungen erbringt und Geschäft rückversichert, mit dem Ausbau des Geschäfts voran. Die Bruttoprämien des genossenschaftlich organisierten Versicherers nahmen um 4 Prozent zu und Zurich generierte einen stabilen Betriebsgewinn von 2,29 Milliarden Dollar.

Ausblick bestätigt

Im Ausblick bestätigt Zurich die im Herbst vorgestellten Strategieziele für 2025 bis 2027. Dazu zählt ein jährliches Gewinnwachstum je Aktie von durchschnittlich über 9 Prozent und eine Eigenkapitalrendite zum BOP von mindestens 23 Prozent. 2024 stieg diese Rendite um 6,6 Prozentpunkte auf 24,7 Prozent.

Im 2025 soll der Umsatz im Nichtlebenteil im mittleren einstelligen Prozentbereich weiter wachsen, während in der Lebensversicherung ein ähnlich hoher Betriebsgewinn wie 2024 erwartet wird. Die Zurich sehe weitere gute Wachstumschancen, erklärte Finanzchefin Claudia Cordioli an einer Telefonkonferenz.

Das ist mit ein Grund, weshalb die Zurich derzeit kein neues Aktienrückkaufprogramm plant. Ein solches werde vor allem dann ein Thema, wenn Kapital etwa durch einen Verkauf von Versicherungsteilen freigesetzt werde, ergänzte Greco.

Zurich nominiert Thomas Jordan für den Verwaltungsrat

Die Zurich-Gruppe erhält im Verwaltungsrat einen prominenten Zuzug: An der Generalversammlung vom 9. April soll der frühere Nationalbankpräsident Thomas Jordan in den Verwaltungsrat des Versicherers gewählt werden.

Die Personalie ist für die Zurich ein Coup. Die Ernennung von Thomas Jordan folge auf eine "herausragende Karriere" bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB), hiess es am Donnerstag in der Mitteilung des Konzerns zum Jahresabschluss. Seit seinem Abgang bei der SNB im Herbst 2024 hat Jordan noch kein nennenswertes Amt angetreten.

Jordan verfüge über "umfangreiche internationale Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und Geldpolitik", schrieb Zurich. Der Ökonom hatte in den Jahren 2012 bis 2024 als Präsident des SNB-Direktoriums und zuvor ab 2007 als Mitglied dieses Gremiums die Geldpolitik in der Schweiz geprägt. Für die SNB war Jordan während seiner gesamten beruflichen Laufbahn tätig, zunächst ab 1997 als wissenschaftlicher Berater.

Zurich-Aktien legen nach gutem Jahresergebnis kräftig zu

Die Zurich-Aktien sind am Donnerstag in einem insgesamt leicht rückläufigen Gesamtmarkt klar stärkste Bluechip-Titel. Der Versicherungskonzern hat am Morgen sein Jahresergebnis vorgelegt und dabei vor allem mit den Gewinnzahlen positiv überrascht.

Zeitweise notieren die Zurich-Aktien an der SIX um 3,3 Prozent im Plus bei 582,60 Franken. So hoch hatte die Aktie zuletzt im Jahr 2001 notiert. Am Vortag hatten die Titel allerdings noch rund 1 Prozent verloren.

Das Resultat wird von den Analysten meist gelobt. Sowohl der Rein- wie auch der Betriebsgewinn (BOP) seien über den Konsenserwartungen ausgefallen, kommentiert ZKB-Analyst Georg Marti. Insgesamt zeige sich in allen drei Geschäftsbereichen Nichtleben, Leben und Farmers eine starke Gewinnentwicklung. Dazu komme die weiter starke Kapitalbasis.

Auch die Analysten von Jefferies verweisen auf die gute Kapitalisierung des Versicherungskonzerns, die zu einer deutlich besser als erwarteten SST-Quote geführt habe. Dies dürfe nicht zuletzt auf deutlich günstigere Finanzmärkte zurückzuführen sein, gleichzeitig habe sich auch der Verkauf eines Rentenportfolios in Chile günstig ausgewirkt.

Mit einiger Erleichterung sind von den Analysten auch die Angaben zu den Schäden aus den verheerenden Bränden in Kalifornien zum Jahresbeginn aufgenommen worden. Die Belastung von 200 Millionen Dollar vor Steuern einschliesslich Farmers Re liege innerhalb der Erwartungen und könne von Zurich gut gehandhabt werden, schreibt Simon Fössmeier von der Bank Vontobel.

Auch für die UBS fällt mit den Angaben zum Einfluss der Brände in Kalifornien eine Sorge weg. Analyst Will Hardcastle kritisiert allerdings gleichzeitig das Fehlen eines Aktienrückkaufprogramms durch die Versicherungsgesellschaft.

Dieser Meinung ist auch der Morgan Stanley-Experte Ismael Dabo: Auch er habe mit der Bekanntgabe eines Aktienrückkaufprogramms gerechnet. Der Analyst der US-Bank zeigt sich derweil auch von der Ergebnisqualität nicht überzeugt und bleibt folglich bei seiner negativen Einschätzung der Aktien.

mk/tp

Zürich (awp)