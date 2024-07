ZEEKR stellt sich Tesla entgegen: Chinas Elektroauto-Offensive in Russland

• Chinesische Hersteller dominieren den russischen E-Automarkt• ZEEKR mit Wachstumspotenzial• Tesla-Konkurrent greift mit Modelloffensive und Expansionsplänen an

Die Herausforderungen für Elektroautobauer werden zunehmend schwierig. Nachfragesorgen belasten die Hersteller, zudem wird die Lage durch wachsende Konkurrenz erschwert. In dem überschaubaren Markt Russland haben Tesla & Co. angesichts der geopolitischen Lage und der zunehmenden Isolierung des Landes nach dem Angriff auf das Nachbarland Ukraine allerdings kaum Wachstumschancen. Ganz im Gegenteil zu Rivalen aus China.

Mehr als die Hälfte des Marktes in chinesischer Hand

Daten der russischen Analyseagentur Autostat zufolge wurden zwischen Mai 2023 und April 2024 in Russland mehr als 20.500 neue Elektroautos verkauft. Damit wuchs der Markt um 350 Prozent. Mehr als die Hälfte dieser verkauften Fahrzeuge stammen dabei von chinesischen Herstellern.

Wie es in einem Reuters-Bericht heisst, sei die Entwicklung des russischen Elektroautomarktes durch den Mangel an Ladeinfrastruktur auf dem riesigen Territorium Russlands und die traditionelle Abhängigkeit Moskaus von seinen reichhaltigen Öl - und Gasvorkommen gebremst worden. Dennoch seien in den letzten zwölf Monaten mehr Elektroautos verkauft worden als im gesamten Jahrzehnt zuvor.

Börsenneuling ZEEKR als Marktführer

Den grössten Anteil unter den chinesischen Elektroautobauern hat in Russland dabei der Börsenneuling und Tesla-Konkurrent ZEEKR. Mehr als 8.000 Fahrzeuge hat das Unternehmen auf Jahressicht in Russland verkauft - und das ohne offizielle Vertretung, wie Reuters unter Berufung auf Irina Frank, Leiterin des Autohauses Frank-Auto in Moskau, erklärt. Dabei sieht die Expertin offenbar grosse Wachstumschancen in diesem Segment: "In China nutzen mehr als 30% der Menschen Elektroautos. Bei uns sind es immer noch weniger als 2%", zitiert die Nachrichtenagentur Frank. "Ich bin der Meinung, dass wir bis 2035 mehr als 25% erreichen werden."

Enorme Wachstumsmöglichkeiten für ZEEKR?

Der offizielle Eintritt von ZEEKR in den russischen Markt würde das Wachstum ankurbeln, so Vadim Merzlikin, Marketingdirektor eines Autohauses, das ZEEKR-Modelle verkauft, laut Reuters. Dennoch seien hier auch makroökonomische Faktoren entscheidend. "Es hängt alles von der Kaufkraft, dem Wettbewerb und der wirtschaftlichen Situation ab", so Merzlikin. Die meisten Käufer seien wohlhabender als der durchschnittliche Russe, und Premiumfahrzeuge seien die einzige weit verbreitete Kategorie von E-Fahrzeugen.

Tesla-Konkurrent mit ambitionierten Plänen

Offenbar sind ZEEKRs Wachstumspläne durchaus ambitioniert. Wie aus einer Präsentation der Deutschen Bank hervorgeht, über die CarNewsChina berichtet, plant die Premiummarke der Geely-Gruppe eine Modelloffensive. Sieben neue Fahrzeuge sollen bis 2026 auf den Markt kommen und die aktuelle Modellpalette ergänzen. Bereits bekannt sind Pläne für den Minivan ZEEKR Mix sowie den ZEEKR Ark, einen Crossover. 2025 soll dem Bericht zufolge dann ein für den europäischen Markt entwickeltes Modell kommen, zwei weitere Fahrzeugtypen, über die bislang lediglich bekannt sein soll, dass es sich um eine mittelgrossen und einen grossen SUV handelt, sollen folgen. Der ZEEKR Beluga sowie der Grampus, ein weiterer Crossover, sind dann offenbar für 2026 geplant.

Welche Märkte ZEEKR mit dieser aufgestockten Modellpalette anpeilt, bleibt offen. Zuletzt war diesbezüglich bekannt geworden, dass der Markteintritt in Südkorea auf dem Plan stehen könnte, wie aus einem Bericht von Maeil Business Newspaper hervorgeht. Für das Gesamtjahr plant ZEEKR dann statt derzeit in 25 in insgesamt 50 globalen Märkten aktiv zu sein.



