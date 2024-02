Zahlreiche Positionen verkleinert: Investorenlegende Bill Ackmans Depot im vierten Quartal 2023

Im vergangenen Quartal scheint Investorenlegende Bill Ackman von Pershing Square Capital Management Kasse gemacht zu haben. So verkleinerte der Börsenguru gleich mehrere Positionen, kaufte jedoch nur bei einem Unternehmen zu. Am deutlichsten schrumpfte dabei die Beteiligung an der Baumarktkette Lowe’s Companies - nämlich um satte 82,37 Prozent.

Ein Blick auf das 13F-Formular, das Investoren in den USA der Aufsichtsbehörde SEC vierteljährlich vorlegen müssen, sobald ihr verwaltetes Vermögen die Schwelle von 100 Millionen US-Dollar überschreitet, deckt die Änderungen im Portfolio von Bill Ackman auf und zeigt, wie sein Unternehmen Pershing Square Capital Management im vergangenen Jahresviertel investiert hat. Im Ranking sind die Aktieninvestments von Ackmans Investment-Holdinggesellschaft im vierten Quartal 2023 aufgeführt.

Redaktion finanzen.ch