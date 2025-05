ZA Miner führt Cloud-Mining-Plattform zur Unterstützung von Nutzern bei der Erzielung eines sichen und einfachen passiven Einkommens ein

ZA Miner, eine von der britischen Finanzaufsichtsbehörde FCA regulierte Plattform, bietet flexible Cloud-Mining-Verträge, mit denen Nutzer auf einfache Weise täglich passives Einkommen aus Kryptowährungen erzielen können.

MIDDLESEX, Vereinigtes Königreich, May 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Angesichts des stetig wachsenden Interesses an digitalen Vermögenswerten führt ZA Miner seinen cloudbasierten Krypto-Mining-Dienst ein, der Nutzern eine praktische und sichere Möglichkeit bietet, passives Einkommen zu erzielen. Mit Cloud Mining können Nutzer an Kryptowährungs-Mining-Operationen teilnehmen, ohne physische Beschläge zu besitzen, wodurch tägliche Renditen für einen breiteren Kreis von Anlegern zugänglicher werden.

Reguliertes und transparentes Krypto-Mining

ZA Miner ist bei der britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) registriert und reguliert, wodurch sichergestellt wird, dass alle Dienstleistungen strengen Compliance- und Betriebsstandards entsprechen. Durch die Priorisierung von Sicherheit und Transparenz bietet ZA Miner eine sichere Umgebung, in der Nutzer digitale Vermögenswerte ohne Bedenken schürfen können. Die Plattform macht technische Kenntnisse, teure Ausrüstung oder laufende Wartungskosten überflüssig.

Einfache Einrichtung und flexible Verträge

ZA Miner wurde sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Krypto-Investoren entwickelt. Der Einstieg ist schnell und einfach:

150 USD Willkommensguthaben – Neue Benutzer erhalten ein Testguthaben, um den Mining-Prozess risikofrei zu testen.

– Neue Benutzer erhalten ein Testguthaben, um den Mining-Prozess risikofrei zu testen. Flexible Mining-Verträge – Es gibt eine Reihe von Vertragslaufzeiten, die sich an unterschiedliche Budgets und Ziele anpassen.

– Es gibt eine Reihe von Vertragslaufzeiten, die sich an unterschiedliche Budgets und Ziele anpassen. Konsistente tägliche Renditen – Nutzer erzielen während der gesamten Vertragslaufzeit ein stabiles Einkommen.

– Nutzer erzielen während der gesamten Vertragslaufzeit ein stabiles Einkommen. Live-Zugriff auf das Dashboard – Investoren können die Mining-Leistung, Erträge und Auszahlungen in Echtzeit überwachen.

ZA Miner-Verträge.

Volle Kontrolle und einfache Auszahlungen

Die Nutzer behalten die vollständige Kontrolle über ihre Gelder und können ihre Erträge jederzeit abheben oder umtauschen. In jedem Vertrag sind die erwarteten Renditen klar angegeben, sodass Nutzer fundierte Entscheidungen auf der Grundlage ihrer finanziellen Ziele treffen können. Die Benutzeroberfläche der Plattform ist intuitiv gestaltet, sodass Nutzer Gewinnprognosen, den Vertragsstatus und Kontoaktivitäten einsehen können.

Wir erfüllen die Nachfrage nach passiven Krypto-Einkünften

Da immer mehr Investoren ihre Portfolios diversifizieren möchten, zeichnet sich ZA Miner als zuverlässige Lösung aus. Das konforme Framework, die benutzerfreundlichen Funktionen und die niedrige Einstiegsbarriere machen es zu einer attraktiven Wahl für alle, die an passiven Krypto-Einkünften interessiert sind. Unabhängig davon, ob Sie neu im Bereich digitale Assets sind oder bereits in diesem Bereich tätig sind, bietet ZA Miner einen effizienten Weg, um am Cloud Mining teilzunehmen.

Über ZA Miner

ZA Miner ist eine von der britischen Finanzaufsichtsbehörde FCA regulierte Cloud-Mining-Plattform, die sichere und transparente Dienstleistungen für Personen anbietet, die durch Krypto-Mining ein regelmässiges passives Einkommen erzielen möchten.

Medienkontakt:

SHEIKH, Anisah Fatema

ZA FUNDINGS LTD

info@zaminer.com

https://www.zaminer.com/

Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c2362595-f20c-428e-852d-45c0f3a9f57b

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c69477db-64e4-41cc-8da6-2af59cba5ed1