Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die Ypsomed-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 396,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 16'226 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Ypsomed-Aktie zog in der Spitze bis auf 397,50 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 394,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'793 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Am 27.05.2024 markierte das Papier bei 409,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Ypsomed-Aktie ist somit 3,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2023 bei 243,50 CHF. Mit Abgaben von 38,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Ypsomed-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,75 CHF.

Am 05.11.2024 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 11.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,74 CHF je Aktie in den Ypsomed-Büchern.

Redaktion finanzen.ch