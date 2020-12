Wem gehört der iKonzern? Apple-Investoren im Blick

Apple ist an der Börse billionenschwer. Seit Jahren ist die Apple-Aktie in einem ungebremsten Aufwärtstrend, was auch das Interesse institutioneller Anleger geweckt hat. Doch welche Privatpersonen halten eigentlich die meisten Apple-Aktien?

• Apple-Aktie im Aufwärtstrend• Berkshire Hathaway gehört zu den grössten institutionellen Investoren• 3 grosse Privatanleger

Aktueller Stand

p> Apple ist gut durch das von der Coronakrise geprägte Börsenjahr 2020 gekommen. Der IT-Riese hat die Zeit genutzt, um zahlreiche neue Hardwareprodukte an den Start zu bringen. Zwar bleibt das iPhone weiter das wichtigste Produkt des Unternehmens, doch der Konzern von Tim Cook hat sich mit dem Service-Segment ein zweites, zukunftsfähiges Standbein geschaffen, um die Abhängigkeit von seiner Smartphone-Sparte zu verringern. Das hat auch einen wenig Technik-affinen Grossinvestor wie Berkshire Hathaway , die Investment-Holding von Warren Buffett, überzeugt - mit 944'295'554 Apple-Aktien ist das Unternehmen der drittgrösste institutionelle Besitzer von Apple-Aktien. Nur die Vanguard Group (1'280'669'129 Aktien) und BlackRock (1'069'771'045 Apple-Anteile) besassen Stand Ende September 2020 Investopia zufolge mehr Apple-Titel.

Doch nicht nur institutionelle Anleger haben Apple-Aktien in grossem Stil in ihren Depots - auch für einige vermögende Privatinvestoren ist der iPhone-Hersteller ein lohnenswertes Anlageziel.

Top 3 Einzelaktionäre

Der grösste Einzelaktionär von Apple ist nicht etwa Firmenchef Tim Cook, sondern Arthur Levinson. 1'133'283 Apple-Aktien lagern in seinem Depot, damit besitzt er 0,03 Prozent aller sich im Umlauf befindlichen Apple-Aktien (Stand September 2020). Levinson ist seit 2011 Mitglied des Apple-Boards, zuvor war er zwischen 2004 und 2009 in der Vorstandsetage der Alphabet-Tochter Google aktiv. Zudem war der studierte Molekularbiologe auch als Chairman beim Biotechunternehmen Genentech tätig.

Mit 847'969 Apple-Aktien ist der aktuelle CEO des Unternehmens, Tim Cook, der zweitgrösste Einzelaktionär des Unternehmens. 0,02 Prozent der ausstehenden Apple-Aktien sind in seinem Besitz, allerdings hat sich der Top-Manager in der Vergangenheit in regelmässigen Abständen von Teilen seines Aktienpaketes getrennt. In Abhängigkeit vom Unternehmenserfolg könnte Cook in den nächsten Jahren bis zu 667'974 weitere Anteilsscheine bekommen, das wurde mit seinem Arbeitgeber vereinbart. 333'987 Apple-Aktien werden in drei gleichmässigen Tranchen in den Jahren 2023, 2024 und 2025 ausgezahlt, die andere Hälfte des Aktienpaketes ist an das Erreichen bestimmter Unternehmensziele gebunden.

Der drittgrösste Einzelaktionär von Apple ist ein wohlbekannter Politiker, der US-Amerikaner Al Gore. Mit 113'585 Apple-Aktie hält er weniger als 0,01 Prozent der Gesamtanteile an dem Billionenkonzern. Der ehemalige US-Vizepräsident, der im Jahr 2000 auch ins Rennen um die US-Präsidentschaft ging, hat sich neben seiner politischen Karriere auch einen Namen als Investor gemacht und ist unter anderem Chef der Investmentfirma Generation Investment Management. Für Apple sitzt Gore im Aufsichtsrat und hat darüber hinaus einen Beraterposten bei Google inne.



Redaktion finanzen.ch