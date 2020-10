Wasserstoff-Trend: Morgan Stanley hebt Kursziel für Plug Power

Die Wasserstoffbranche bleibt weiter ein Zukunftsmarkt. Die US-Grossbank Morgan Stanley hat einen Branchenvertreter unter die Lupe genommen und durchaus wohlwollend beurteilt.

• Morgan Stanley bullish für Plug Power• Aktienbewertung und Kursziel angehoben• Langfristiges Potenzial

Der Hydrogen-Sektor gilt als Hype-Branche. Zahlreiche Unternehmen buhlen um die Gunst der Anleger. Eines davon hat es jetzt auf die Empfehlungsliste von Morgan Stanley geschafft.

Morgan Stanley empfiehlt Plug Power

Dabei hat die Aktie des US-Unternehmens Plug Power bereits eine beeindruckende Börsengeschichte hinter sich. Nach dem IPO im Jahr 2001 dümpelte der Anteilsschein lange Zeit in einer Seitwärtsbewegung vor sich hin, bis er im Jahr 2020 Fahrt aufnahm und allein in den vergangenen sechs Monaten rund 280 Prozent zulegen konnte - trotz einer zwischenzeitlich erfolgten Marktkorrektur. Grund genug für die Morgan Stanley-Analysten, den Anteilsschein genauer unter die Lupe zu nehmen und mit einem bullishen Rating zu versehen.

Die Aktie könne den Markt weiterhin outperformen, so die Einschätzung der Experten. Im Rahmen des jüngsten Investorentags sei deutlich geworden, dass Aufwärtspotenzial in verschiedenen Bereichen zu sehen sei. Konkret nannte Analyst Stephen Byrd den Verkauf von Brennstoffzellenfahrzeugen an das deutsche Chemieunternehmen Linde, eine Partnerschaft mit Apex, mehrere europäische Wachstumsoptionen und Fortschritte in der Elektrolyseur-Technologie.

Plug Power sei darüber hinaus "besonders gut positioniert, um grünen Wasserstoff in wichtigen Produkten, die sehr grosse adressierbare Märkte bedienen, wirtschaftlich zu nutzen", so der Experte weiter.

Rating und Kursziel für Plug Power angehoben

Vor diesem Hintergrund änderte Byrd seine Einschätzung für die Aktie von Plug Power von "Equal-Weight" auf "Overweight" und passte in diesem Zusammenhang auch das Kursziel an. Statt 10,25 US-Dollar traut der Experte dem Papier nun einen Sprung bis auf 14 US-Dollar zu. Aktuell wird die Aktie auf diesem Niveau gehandelt, nachdem sie allerdings infolge der bullishen Analyse bereits kräftig zugelegt hatte.

Auch andere Analysten bewerten die Aussichten für die Plug Power-Aktie positiv. Die durchschnittliche Einschätzung von Experten bei FactSet lautet "Buy", mit 13,56 US-Dollar liegt das durchschnittliche Kursziel leicht unter dem, das Morgan Stanleys Byrd formuliert hat.



Redaktion finanzen.ch