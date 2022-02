Viertes Quartal 2021: Diese Änderungen nahm Carl Icahn in seinem Depot vor

A A

Auch zum Ende des letzten Jahresviertels 2021 hat Grossinvestor Carl Icahn seine Beteiligungen offengelegt.

Werbung BITCOIN KURSZIEL 100'000 US-DOLLAR? WELCHER COIN KÖNNTE DER NÄCHSTE VERDOPPLER SEIN? Informieren Sie sich aus erster Hand über Nachrichten, die Krypto-Kurse bewegen. Abonnieren Sie jetzt kostenlos unseren neuen Krypto-Newsletter!

Weitere Links:

Bildquelle: Neilson Barnard/Getty Images for New York Times,Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images