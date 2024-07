Umfangreiche Pläne: Ypsomed auf dem Weg zur 10-Milliarden-Dollar-Firma

• Ypsomed-CEO optimistisch• Steigende Nachfrage nach Produkten• Ypsomed möchte führender Akteur in Medizintechnikbranche werden

Ypsomed, ein führendes Schweizer Unternehmen im Bereich der Medizintechnik, strebt laut CEO Simon Michel an, bis Ende des Jahrzehnts eine Marktkapitalisierung von zehn Milliarden US-Dollar zu erreichen. Dieses ehrgeizige Ziel basiere auf einer klaren Wachstumsstrategie und dem Fokus auf Innovation und Marktführerschaft. Laut Michel seien die kontinuierliche Expansion in neue Märkte sowie die Entwicklung innovativer Produkte wesentliche Treiber dieses Wachstums, wie er gegenüber cash.ch hervorhebt. Insbesondere die Ausweitung des Geschäfts in den Bereichen Insulinpumpen und Pen-Injektionssysteme sieht der CEO als entscheidend für das Erreichen der Unternehmensziele an: "Wir sind gut positioniert, um von der steigenden Nachfrage nach unseren Produkten zu profitieren und gleichzeitig unsere Präsenz in wichtigen internationalen Märkten zu stärken", erklärt er gegenüber cash.ch. Die Entwicklung neuer Produkte, die den steigenden Anforderungen im Gesundheitswesen gerecht werden, soll dabei im Mittelpunkt der Innovationsstrategie von Ypsomed stehen. Hierfür investiere Ypsomed kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um die nächste Generation von Medizintechniklösungen auf den Markt zu bringen, so Michel. Diese Investitionen seien entscheidend, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu sichern und seine Position als Innovationsführer zu festigen.

Stärkung der Marktpositionierung

Ypsomed plant, durch strategische Partnerschaften und Investitionen in Forschung und Entwicklung seine Marktposition weiter zu festigen. Die Fokussierung auf qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen soll nicht nur die Kundenzufriedenheit erhöhen, sondern auch das Umsatzwachstum vorantreiben. Michel betont, dass die langfristige Vision des Unternehmens darin besteht, ein globaler Marktführer im Bereich der Diabetesversorgung und anderer Medizintechniklösungen zu werden. Zusätzlich zur Entwicklung neuer Produkte strebe Ypsomed an, seine Produktionskapazitäten zu erweitern. Der Bau neuer Fertigungsanlagen und die Optimierung bestehender Produktionsprozesse sollen die Effizienz steigern und die Produktionskosten senken. Diese Massnahmen trügen dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu erhöhen und seine Position auf dem globalen Markt zu stärken, so Michel.

Blick in die Zukunft

Mit einer klaren Strategie und einem starken Führungsteam dürfte Ypsomed auf einem vielversprechenden Weg sein, seine ambitionierten Ziele zu erreichen und sich als führender Akteur in der Medizintechnikbranche zu etablieren. Zumindest zeigt sich CEO Simon Michel zuversichtlich, dass Ypsomed mit diesen Massnahmen nicht nur seine finanziellen Ziele erreichen, sondern auch einen bedeutenden Beitrag zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung weltweit leisten wird.

Redaktion finanzen.net