ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

VDMA: Maschinenbau verzeichnet leichtes Orderplus im Mai

Die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer haben im Mai einen realen Anstieg der Auftragseingänge um 9 Prozent verzeichnet. "Allerdings war der Mai des Vorjahres ein besonders schwacher Ordermonat und damit die Vergleichsbasis entsprechend niedrig", sagte VDMA-Chefvolkswirt Johannes Gernandt. Das Inlandsgeschäft konnte um 2 Prozent zulegen, Aufträge aus dem Ausland stiegen im Mai um 12 Prozent.

Eurozone - Arbeitslosenquote steigt im Mai auf 6,3 Prozent

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone hat sich im Mai leicht erhöht. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, stieg die Arbeitslosenquote auf 6,3 Prozent, nachdem sie im April auf dem Rekordtief von 6,2 Prozent gelegen hatte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine stabile Quote von 6,2 Prozent prognostiziert.

EU treibt Klimapläne trotz Bedenken voran

Die Europäische Union treibt ein neues Ziel zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen voran und testet damit die Bereitschaft von Politikern und Bürgern in der gesamten Union, in Zeiten wirtschaftlicher Umbrüche auf dem Kontinent für einen umfassenden Umstieg auf sauberere Technologien zu zahlen. Die EU-Kommisson, das Exekutivorgan der EU, hat einen Gesetzesvorschlag vorgelegt, der eine Emissionsreduktion von 90 Prozent bis 2040 gegenüber dem Stand von 1990 vorsieht, und damit die Bedenken einiger EU-Mitglieder beiseite geschoben, deren Unternehmen mit hohen Energiekosten , einbrechenden Märkten und der Gefahr einer Zollmauer seitens der USA zu kämpfen haben.

US-Haushaltsdefizit bleibt bei 6 bis 7 Prozent

Die Commerzbank-Volkswirte Bernd Weidensteiner und Christoph Balz rechnen damit, dass das gerade vom Senat genehmigte US-Haushaltsgesetz auch im Repräsentantenhaus ein zweites Mal durchgehen wird, was zu laufenden Haushaltsdefiziten von 6 bis 7 Prozent und einer zunehmenden Verschuldung führend dürfte. Diese dürfte nach Aussage der beiden Ökonomen zudem durch die Demografische Belastung zusätzlich steigen. "So dürfte die Rentenversicherung ab 2033 nicht mehr mit den Beitragseinnahmen auskommen.

US-Senat lässt zehnjähriges Verbot für bundesstaatliche KI-Gesetze fallen

Der US-Senat hat das geplante zehnjährige Verbot für bundesstaatliche KI-Gesetze fallen gelassen. Politiker der Bundesstaaten, Technologieverbände und Cybersicherheitsexperten begrüssten die Streichung eines vorgeschlagenen Verbots solcher Vorschriften zur Künstlichen Intelligenz (KI) aus dem Haushaltsgesetz der US-Regierung von Präsident Donald Trump und sagen, dass lokale Behörden besser in der Lage seien, den Datenschutz zu schützen.

Premier: Japan wird nationale Interessen im US-Handel wahren

Japans Premierminister Shigeru Ishiba hat gesagt, Japan sei offen für einen ausgeglichenen Handel mit den USA, werde aber nicht nur zu diesem Zweck mehr amerikanische Produkte kaufen. "Wir würden bei der Verringerung des US-Handelsdefizits mit Japan zusammenarbeiten, aber unser grundlegender Ansatz besteht darin, die nationalen Interessen zu schützen, indem wir uns eher auf Investitionen als auf Zölle konzentrieren", sagte Ishiba während einer Debatte mit anderen Parteiführern.

Iran setzt Zusammenarbeit mit UN-Atombehörde aus

Der Iran setzt die Zusammenarbeit mit der UN-Atomaufsichtsbehörde aus und verweigert den internationalen Inspektoren die Möglichkeit, die durch die Luftangriffe der USA und Israels auf die Atomanlagen verursachten Schäden zu begutachten, was zu einem neuen Konflikt mit Washington und anderen westlichen Mächten führen könnte. Durch den Schritt Irans wird die International Atomic Energy Agency (IAEA) vorerst nicht in der Lage sein, die erneuten nuklearen Arbeiten Teherans zu beurteilen und den Verbleib des grossen Vorrats an bereits angereichertem Uran zu überprüfen.

+++ Konjunkturdaten +++

US/MBA Market Index Woche per 27. Juni +2,7% auf 257,5 (Vorwoche: 250,8)

US/MBA Purchase Index Woche per 27. Juni +0,1% auf 165,3 (Vorwoche: 165,2)

US/MBA Refinance Index Woche per 27. Juni +6,5% auf 759,7 (Vorwoche: 713,4)

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2025 07:30 ET (11:30 GMT)