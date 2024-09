u-blox Aktie News: u-blox gewinnt am Mittag an Boden

Um 12:28 Uhr stieg die u-blox-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 75,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 16'111 Punkten tendiert. In der Spitze legte die u-blox-Aktie bis auf 75,60 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 73,90 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'387 u-blox-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,40 CHF) erklomm das Papier am 13.06.2024. 35,63 Prozent Plus fehlen der u-blox-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 71,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,760 CHF. Im Vorjahr erhielten u-blox-Aktionäre 1,000 CHF je Wertpapier.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 07.03.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von u-blox rechnen Experten am 06.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,72 CHF je u-blox-Aktie.

Redaktion finanzen.ch