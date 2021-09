TipRanks-Auswertung: Bei diesen Growth-Titeln dürften Kursanstiege bevorstehen

• Wachstumsaktien auf Erholungskurs• TipRanks listet drei Top-Wachstumstitel• Zwei Pharma-Werte dabei Netflix oder Google : Wachstumsaktien haben frühen Investoren massive Gewinne beschert, einige der ehemaligen Growth-Stars sind heute sogar im Billion-Dollar-Club und gehören damit zu den Titeln mit der weltweit grössten Marktkapitalisierung.

Anleger, die in lohnenswerte Wachstumsaktien investieren wollen, nutzen bei ihrer Anlageentscheidung häufig auch die Bewertung professioneller Analysten. Die Plattform TipRanks bewertet diese Experten nach ihren Erfolgen. Auf Basis der Bewertung habt TipRanks drei Wachstumsaktien mit besonderem Aufwärtspotenzial ausgemacht, die von Analysten zum Kaufen empfohlen wrden und somit aus Expertensicht gute Chancen haben, Kursanstiege zu verzeichnen. Yahoo! Finance hat diese Titel öffentlich gemacht.

Celldex Therapeutics-Aktie

Die erste Aktie, die von TipRank als einer der kommenden Wachstumsstars auserkoren wurde, ist Celldex Therapeutics. Das US-Unternehmen ist in der Pharmabranche aktiv und entwickelt monoklonale und bispezifische Antikörper und nutzt antikörperbasierte therapeutische Modi, um natürliche Immunreaktionen anzukurbeln. Der Hauptfokus liegt dabei auf entzündungsbasierten und onkologischen Krankheitsbildern.

Hier konnte das Unternehmen zuletzt positive Ergebnisse vorweisen, der Medikamentenkandidat CDX-0159 hat in einer Phase-1b-Studie zur Wirksamkeit gegen eine chronische Haupterkrankung positive Ergebnisse gezeigt. Weitere Produkte von Celldex durchlaufen aktuell Phase 1-Studien.

Diese Erfolge haben sich in einer positiven Aktienkursentwicklung niedergeschlagen. Seit Jahresbeginn konnte die Aktie von Celldex Therapeutics bereits deutlich zulegen und hat ein Kursplus von 209,53 Prozent erzielt. Auf Sicht von zwölf Monaten ging es sogar um 407,77 Prozent aufwärts. Und Analysten trauen dem Anteilsschein weiterhin deutliches Kurspotenzial zu. Vier Wall Street-Analysten bewerten die Celldex Therapeutics-Aktie und vergeben durchschnittlich ein "Buy"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 62,25 US-Dollar, womit sich zum aktuellen Aktienkurs ein Aufwärtspotenzial von 14,8 Prozent ergibt (Stand: Schlusskurs vom 3. September 2021). Der optimistischste Analyst traut der Aktie sogar einen Sprung bis auf 68,00 US-Dollar zu.

Beyond Air-Aktie

Ein hierzulande ebenfalls wenig bekanntes Unternehmen hat es unter die möglichen neuen Top-Performer unter den Wachstumsaktien geschafft. Beyond Air kommt aus der aktuell stark nachgefragten Biotech -Branche. Der Fokus von Beyond Air liegt auf der Erforschung von Stickoxid medizinischer Qualität zur Behandlung von Lungenerkrankungen. Der Konzern arbeitet an der Entwicklung eines Generators durch seine LungFit-Plattform, mit dessen Hilfe das Gas aus der Umgebungsluft gefiltert werden soll. Aktuell befinden sich in der Pipeline des US-Unternehmens unter anderem ein Generator zur Behandlung von pulmonaler Hypertonie bei Neugeborenen und ein Gerät zur Behandlung von Lungeninfektionen.

Das Gerät gewinnt das dafür notwendige Gas aus der Luft und gibt es direkt in die Lunge des Patienten ab. Aktuell prüft die US-Arzneimittelbehörde FDA die Premarket-Zulassung des LungFit-Systems von Beyond Air. Anleger haben bereits im Vorfeld Hoffnung auf einen positiven Ausgang der Prüfung und damit auf eine mögliche kommerzielle Markteinführung noch in diesem Jahr: Das Kursplus der Aktie seit Jahresstart beträgt 96,77 Prozent und das Ende der Fahnenstange dürfte noch nicht erreicht sein (Stand: Schlusskurs vom 3. September 2021).

Fünf Analysten bewerten die Beyond Air-Aktie bei TipRanks durchschnittlich mit "Strong Buy", das durchschnittliche Kursziel liegt bei 12,54 US-Dollar und damit rund 21 Prozent oberhalb des aktuellen Aktienkurses (Stand: Schlusskurs vom 3. September 2021). Das höchste Kursziel liegt sogar bei 17,00 US-Dollar.

City Office Reit-Aktie

Das dritte Wachstumsunternehmen mit starkem Aufwärtspotenzial ist nicht in der Pharma- oder Biotechbranche aktiv sondern ist ein Immobilienfonds. City Office Reit ist ein US-Konzern, der insbesondere im Süden und Westen der Vereinigten Staaten Büroimmobilien erwirbt und betreibt. Eigenen Angaben zufolge hat das Unternehmen 64 Bürogebäude mit insgesamt 5,6 Millionen Quadratfuss Nettomietfläche in Ballungsräumen wir Dallas, Denver, Orlando oder Seattle im Besitz.

Kürzlich erfuhr die City Office Reit-Aktie einen enormen Schub, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen Büroimmobilien im Wert von 576 Millionen US-Dollar verkauft hat, die der REIT selbst erst 2017 für 116 Millionen US-Dollar erworben hatte. Mit dem Geld will City Office Reit insbesondere die langfristigen Schulden zahlen.

Der Kurssprung ist im Chartbild der Aktie deutlich zu erkennen, aber auch dessen ungeachtet konnte der City Office Reit-Anteilsschein mit einem Gesamtplus von 66,94 Prozent seit Jahresstart gut performen. Auf Jahressicht hat sich die Aktie sogar verdoppelt. Auch wenn nicht alle Analysten, die die Aktie bei TipRanks unter Beobachtung haben, eine uneingeschränkte Kaufempfehlung abgeben, liegt das durchschnittliche Kursziel der Aktie mit 17,50 US-Dollar rund sieben Prozent über dem aktuellen Börsenpreis (Stand: Schlusskurs vom 3. September 2021). Der zuversichtlichste Experte traut dem Anteilsschein sogar einen Sprung bis auf 22 US-Dollar zu.



Redaktion finanzen.ch