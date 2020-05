Tilray-Aktie verlustreich: Tilray mit Quartalsverlust

Der Cannabiskonzern Tilray hat am Montagabend nach US-Börsenschluss die Kennzahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Cannabis-Konzern verbuchte demnach in den vergangenen drei Monaten ein EPS von minus 1,73 US-Dollar. Experten waren im Vorfeld von einem Verlust je Aktie in Höhe von 0,297 US-Dollar ausgegangen. Im Vorjahreszeitraum hatte Tilray noch ein Minus von 0,32 US-Dollar je Papier in den Büchern stehen.

In Q1 2020 setzte das Unternehmen desweiteren 52,1 Millionen US-Dollar um. Damit hat der Hanf-Konzern die Expertenerwartungen in Höhe von 63,4 Millionen US-Dollar verfehlt. Ein Jahr zuvor wies Tilray einen Umsatz in Höhe von 23 Millionen US-Dollar aus.

Die an der NASDAQ notierte Tilray-Aktie zeigte sich im Handel schwächer: Sie gab letztlich 7,55 Prozent auf 7,47 US-Dollar nach.

Redaktion finanzen.ch